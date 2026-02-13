「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」が利用できるセットプラン『DMM×DAZNホーダイ』に関するキャンペーンが実施されている。

本記事では、『DMM×DAZNホーダイ』キャンペーンの内容や期間、参加方法を紹介する。

DMM×DAZNホーダイキャンペーンとは？実施期間は？

『DMM×DAZNホーダイ』は、アニメ・ドラマ・バラエティ・映画などが見放題な「DMMプレミアム(月額550円/税込)」と、Jリーグやラ・リーガ、プロ野球などがライブ＆見逃し視聴できる「DAZN Standard(月額4,200円)」がセットになったお得なプラン。単体加入の合計が月額4,750円(税込)となるところ、『DMM×DAZNホーダイ』は月額3,480円(税込)と1,270円も安く提供されている。

そして、2026年2月13日(金)11:00～5月8日(金)18:00にかけては、期間中に『DMM×DANホーダイ』に登録および翌月継続すると先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施。上限件数に達した場合は期間中でもキャンペーン終了となるが、特典を受け取れた場合は『DMM×DAZNホーダイ』がさらにお得になる。

キャンペーン概要：キャンペーン期間中にDMM×DANホーダイに登録および翌月継続で、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼント

※PayPayポイントコードで付与。 実施期間：2月13日(金)11:00～5月8日(金)18:00

※当該キャンペーンは予告なく内容の変更、中止、終了等の対応が行われる可能性があります。

※上限件数に達した場合は、期間中でもキャンペーンは終了となります。

※不正な行為が確認された場合、特典付与対象からの除外、特典の無効化等の対応がされる場合があります。

DMM×DAZNホーダイキャンペーンの対象条件

『DMM×DAZNホーダイ』のPayPayポイントプレゼントキャンペーンでは、キャンペーン期間中(2026年2月13日(金)11:00～5月8日(金)18:00)に加入して翌月も継続した方のうち、先着40,000名までがプレゼント付与対象となる。ただし、2026年2月13日10時59分時点で『DMM×DAZNホーダイ』に加入していた方は対象外となり、キャンペーン開始日以降に解約して再登録したとしても対象にはならない。

一方で、「DMMプレミアム」や「DAZN Standard」の登録状況は問われないため、「DAZN Standard」月額プランに単体で加入中の方が2月の決済を最後に解約し、『DMM×DAZNホーダイ』で加入し直した場合については、キャンペーン上限件数が満たされていない場合は対象となる。上述の通り、「DAZN Standard」月額プランは単体加入でも月額4,200円(税込)と、『DMM×DAZNホーダイ』の月額3,480円(税込)よりも高いため、「DMMプレミアム」の利用に関係なくこの機会の乗り換えをおすすめする。

【対象条件】

以下の両条件を満たす登録日時の先着順40,000名へPayPayポイント1,390ptをプレゼント。

キャンペーン期間中中(2026年2月13日(金)11:00～5月8日(金)18:00)にDMM×DAZNホーダイへ登録

※プラン変更での登録、キャンペーン開始以前に登録履歴がある方の再登録も対象。

※プラン変更での登録、キャンペーン開始以前に登録履歴がある方の再登録も対象。 登録月を含め2回の決済が完了しDMM×DAZNホーダイを継続利用されている方。

※上記条件を満たしていても、下記の対象外条件に該当する場合は対象外。

【対象外条件】

以下に該当する方はプレゼントの対象外。

2026年2月13日10時59分時点でDMM×DAZNホーダイに登録中の方

2026年2月13日10時59分時点でDMM×DAZNホーダイに登録中で、キャンペーン開始日以降に解約し再登録した方

2026年2月13日10時59分時点でDMM×DAZNホーダイに登録中で、他プランへプラン変更し、キャンペーン開始日以降にDMM×DAZNホーダイへプラン変更した方

DMM×DAZNホーダイに登録後、他プランへプラン変更した方

決済が失敗し特典付与時に2回の決済が完了していない方

「今なら最大12ヶ月実質月額450円キャンペーン！」にて特典を受け取っている方

DMM×DAZNホーダイキャンペーンの参加方法

DMM

『DMM×DAZNホーダイ』のPayPayポイントプレゼントキャンペーンへは、条件を満たしてさえいれば通常通りの手順で加入するだけで自動的に参加することができる。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

【1】DAZNに未加入の場合

DMMの指定のページにアクセス 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

【2】DAZNに加入している場合

すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。

DMMの指定のページにアクセス 「DMM×DAZNホーダイ」の登録手続画面にて必要事項を入力 「DMM×DAZNホーダイ」登録手続き完了 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「ログイン」を選択 DAZNアカウントでログイン、「登録する」ボタンを押して移行完了

その他の支払い方法［キャリア決済、アプリ内課金、DAZN for docomoなど］

現在利用中のDAZNアカウントをあらかじめ退会したうえで、【1】DAZNに未加入の場合の手順で申し込みを行う必要がある。

DAZN年間プラン（月々払い・一括払い）を利用している場合

年間プラン（月々払い）を利用中の場合は、年間契約途中での「DMM×DAZNホーダイ」への変更は不可となる。「DMM ×DAZNホーダイ」を利用したい場合は、退会手続きを行い、1年間の契約期間が終了した後に、改めて申し込む必要がある。

年間プラン（一括払い）については、支払い方法によって変更手順が異なる。詳しくはDAZN公式サイトのヘルプをチェックしてみてほしい。

登録できない場合は？

現在利用中の決済方法によっては、DMM×DAZNホーダイへの切り替えができない場合や、二重課金が発生する可能性がある。すでにDAZNを利用中の場合は、DAZN公式のヘルプを確認しておこう。