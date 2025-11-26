ベビーカーが大幅値下げ！有名ブランド・人気モデルのAmazonブラックフライデー割引商品まとめ

Amazonブラックフライデー2025では、日用品や家電だけでなく、育児アイテムも大幅に値下げされている。特にベビーカーは、有名ブランドの人気モデルがセール対象となっており、買い替えや初めての購入を検討している家庭にとって絶好のタイミングだ。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025で注目のベビーカー商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025でベビーカーは安くなる？

Amazonブラックフライデー2025では、育児用品ジャンルの値下げ幅が例年よりも大きく、特にベビーカーは毎年人気の高い目玉カテゴリのひとつだ。今年の先行セール段階でもピジョンやアップリカ、ジョイーといった国内外の有名ブランド製品が軒並み割引対象となっており、A型やB型のモデルが幅広く価格ダウンしている。

ピジョン ランフィ RB5 両対面式A型ベビーカー キャメル が8％OFFの56,188円に、ピジョン B型ベビーカー ビングル Bingle BB5 モーヴグレー が 8％OFFの30,174円に、アップリカのA型ベビーカーカルーンエアーADは2万円台半ばまで下がり、軽量モデルとしては手に取りやすい価格帯になった。さらにB型ベビーカーマジカルエアーAIは1万円台後半まで値下げされており、セカンドベビーカーや買い替えを検討している家庭にとって魅力的な水準といえる。

コンパクトさと走行性を両立したジョイーベビーカーパクトプロシェールも2万円台前半のセール価格となっており、専用レインカバーや収納バッグ付きのセットモデルまでがお買い得になっている点も今年の特徴だ。

これらのラインナップから見ると、2025年のブラックフライデーではA型ベビーカーが2万円台後半〜4万円台、B型ベビーカーが1万円台後半〜3万円台あたりに集中しており、割引率はおおむね10%〜20%台が中心になりそうだ。先行セールの段階でここまで価格が動いていることを考えると、本セール期間中にさらに一段階下がる可能性もあり、気になるモデルがある場合は早めのチェックが重要になる。

総じてAmazonブラックフライデー2025では、有名ブランドのベビーカーがしっかり値下げされており、今年も購入検討中の家庭にとっては絶好の買い時となる11日間になりそうだ。

Amazonブラックフライデー2025で安くなるベビーカー一覧

Amazonブラックフライデー2025の開催スケジュールと注目ポイント

Amazonブラックフライデー2025は、先行セールと本セールを合わせて11日間続くロングイベントとして開催される。今年の期間は11月21日(金)から12月1日(月)まで。序盤3日間の先行セールでウォーミングアップした後、24日(月)から本セールが本格的にスタートし、家電・日用品・食品・ファッションまで幅広いカテゴリーの価格が一気に動き出す。

内容 期間 先行セール 11月21日(金)0:00〜11月23日(日)23:59 本セール 11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59 総開催期間 11月21日(金)〜12月1日(月)

毎年注目されるのがポイントアップキャンペーンだ。今年は11月14日(金)10:30からエントリーが開始され、買い物が対象になるのは21日(金)0:00から。税込1万円以上の購入を条件にポイント還元が適用され、条件を揃えれば最大16%の高還元が実現する。プライム会員(+1.5%)、Amazon Mastercard(+3.0%)、おもちゃ・ホビー(+6.5%)、注目ブランド(+5.0%)が積み重なる仕組みで、カテゴリーや支払い方法の選択が還元の明暗を分ける。

項目 内容 エントリー期間 11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59 対象期間 11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59 条件 エントリー+合計1万円以上の購入 ポイント上限 10,000ポイント 最大還元の対象 おもちゃ・ホビー(TVゲーム除く) その他商品の最大還元率 9.5%

セール価格に加え、ポイント還元や支払い方法の工夫によって実質的な割引率は大きく変わる。エントリーや決済準備を済ませておくことで、11日間にわたるブラックフライデーを最大限活用できる。



