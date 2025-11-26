このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
amazon black friday baby car 20225Amazon
Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！セール対象商品一覧はこちら
Aoi Fujimiya

ベビーカーが大幅値下げ！有名ブランド・人気モデルのAmazonブラックフライデー割引商品まとめ

有名ブランドのベビーカーがAmazonブラックフライデーでお買い得に！コンビ・アップリカ・サイベックスなど人気モデルの値下げ情報を紹介。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazon

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonブラックフライデー2025では、日用品や家電だけでなく、育児アイテムも大幅に値下げされている。特にベビーカーは、有名ブランドの人気モデルがセール対象となっており、買い替えや初めての購入を検討している家庭にとって絶好のタイミングだ。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025で注目のベビーカー商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025でベビーカーは安くなる？

Amazonブラックフライデー2025では、育児用品ジャンルの値下げ幅が例年よりも大きく、特にベビーカーは毎年人気の高い目玉カテゴリのひとつだ。今年の先行セール段階でもピジョンやアップリカ、ジョイーといった国内外の有名ブランド製品が軒並み割引対象となっており、A型やB型のモデルが幅広く価格ダウンしている。

ピジョン ランフィ RB5 両対面式A型ベビーカー キャメル が8％OFFの56,188円に、ピジョン B型ベビーカー ビングル Bingle BB5 モーヴグレー が 8％OFFの30,174円に、アップリカのA型ベビーカーカルーンエアーADは2万円台半ばまで下がり、軽量モデルとしては手に取りやすい価格帯になった。さらにB型ベビーカーマジカルエアーAIは1万円台後半まで値下げされており、セカンドベビーカーや買い替えを検討している家庭にとって魅力的な水準といえる。

コンパクトさと走行性を両立したジョイーベビーカーパクトプロシェールも2万円台前半のセール価格となっており、専用レインカバーや収納バッグ付きのセットモデルまでがお買い得になっている点も今年の特徴だ。

これらのラインナップから見ると、2025年のブラックフライデーではA型ベビーカーが2万円台後半〜4万円台、B型ベビーカーが1万円台後半〜3万円台あたりに集中しており、割引率はおおむね10%〜20%台が中心になりそうだ。先行セールの段階でここまで価格が動いていることを考えると、本セール期間中にさらに一段階下がる可能性もあり、気になるモデルがある場合は早めのチェックが重要になる。

総じてAmazonブラックフライデー2025では、有名ブランドのベビーカーがしっかり値下げされており、今年も購入検討中の家庭にとっては絶好の買い時となる11日間になりそうだ。

Amazonブラックフライデー2025で安くなるベビーカー一覧

3 amazon blackfriday baby 2025 Aprica(アップリカ) A型ベビーカー カルーンエアー AD 1か月から36か月まで 軽量 両対面 (グレー) 2189465 2 amazon blackfriday baby 2025 ピジョン B型ベビーカー ビングル Bingle BB5 モーヴグレー 4 amazon blackfriday baby 2025 Aprica(アップリカ) A型ベビーカー ラクーナクッション AG 1か月から36か月まで 軽量 両対面 オート4輪 (グレー) 【2024年モデル】 2197394
1 amazon blackfriday baby 2025 ピジョン ランフィ RB5 両対面式A型ベビーカー キャメル 5 amazon blackfriday baby 2025 【コンビ A型(両対面)ベビーカー スゴカル エッグショック LA ライトベージュ 1か月から36か月頃まで エッグショック搭載軽量ベビーカー 7 amazon blackfriday baby 2025 ジョイー ベビーカー パクトプロ シェール ブラック コンパクト 背面ベビーカー 新生児から 22キロまで 専用レインカバー 収納バッグ付き
10 amazon blackfriday baby 2025 コンビ 【25年6月発売】A型(両対面)ベビーカー スゴカルL long エッグショック グリーン SL 1か月から48か月頃まで 4才頃まで使えるロングユース2キャスモデル 8 amazon blackfriday baby 2025 Graco(グレコ) A型ベビーカー シティスター GB 1か月~36か月まで 軽量 両対面 (ミッドナイトネイビー) 2120615 9 amazon blackfriday baby 2025 Aprica(アップリカ) A型ベビーカー ラクーナクッション AG 1か月から36か月まで 軽量 両対面 オート4輪 (リミテッドパープル) 【2024年モデル】 2197761
6 amazon blackfriday baby 2025 Aprica(アップリカ) B型ベビーカー マジカルエアー AI 7か月~36か月まで 軽量 コンパクト (ネイビー) 【2024年モデル】 2202777 11 amazon blackfriday baby 2025 Aprica(アップリカ) A型ベビーカー ラクーナクッションフリー AD 1か月～36か月まで 軽量 両対面 オート4輪 4輪フリー (ブラック) 【2024年モデル】 2197413 13 amazon blackfriday baby 2025 カトージ ベビーカー TOBERU (デニム)
16 amazon blackfriday baby 2025 ジョイー ベビーカー パクトプロ オーク ベージュ コンパクト 背面ベビーカー 新生児から 22キロまで 専用レインカバー 収納バッグ付き 14 amazon blackfriday baby 2025 コンビ 【25年6月発売】A型(両対面)ベビーカー スゴカルL compact エッグショック サンドベージュ CB 1か月から36か月頃まで 小さくたためるオート４キャスモデル 15 amazon blackfriday baby 2025 J is for Jeep B型ベビーカー アドベンチャー ゴビ 大きなタイヤで安定走行 ジープスピリットを受け継ぐベビーカー 軽量 コンパクト
12 amazon blackfriday baby 2025 KATOJI ベビーカー 2-Seater next 生後6ヶ月～72ヶ月頃まで 【保証期間：1年】 (ロイヤルベージュ) 17 amazon blackfriday baby 2025 【2人乗りサイズでもコンパクト！】二人乗り 2人乗り ベビーカー 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー 大型幌 小回り 2歳半 3歳 4歳 双子 兄弟 姉妹 アミティエF ネビオ Nebio 19 amazon blackfriday baby 2025 Aprica(アップリカ) B型ベビーカー マジカルエアーフリーAB 7か月~36か月まで 軽量 コンパクト 4輪フリー (ベージュ)【2024年モデル】 2202776
18 amazon blackfriday baby 2025 Ergobaby（エルゴベビー）【限定】ベビーカー metro+ deluxe/ロンドングレー WLEGMETROPDXLNGRY 20 amazon blackfriday baby 2025 コンビ A型(両対面)ベビーカー スゴカル エッグショック LA グレーアイボリー 1か月から36か月頃まで エッグショック搭載軽量ベビーカー【最大30日間お試し対象】 21 amazon blackfriday baby 2025 Aprica(アップリカ) B型ベビーカー マジカルエアーフリーAB 7か月~36か月まで 軽量 コンパクト 4輪フリー (ブラック) 【2024年モデル】 2202775

Amazonブラックフライデー2025の開催スケジュールと注目ポイント

Amazonブラックフライデー2025は、先行セールと本セールを合わせて11日間続くロングイベントとして開催される。今年の期間は11月21日(金)から12月1日(月)まで。序盤3日間の先行セールでウォーミングアップした後、24日(月)から本セールが本格的にスタートし、家電・日用品・食品・ファッションまで幅広いカテゴリーの価格が一気に動き出す。

内容期間
先行セール11月21日(金)0:00〜11月23日(日)23:59
本セール11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59
総開催期間11月21日(金)〜12月1日(月)

毎年注目されるのがポイントアップキャンペーンだ。今年は11月14日(金)10:30からエントリーが開始され、買い物が対象になるのは21日(金)0:00から。税込1万円以上の購入を条件にポイント還元が適用され、条件を揃えれば最大16%の高還元が実現する。プライム会員(+1.5%)、Amazon Mastercard(+3.0%)、おもちゃ・ホビー(+6.5%)、注目ブランド(+5.0%)が積み重なる仕組みで、カテゴリーや支払い方法の選択が還元の明暗を分ける。

項目内容
エントリー期間11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59
対象期間11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59
条件エントリー+合計1万円以上の購入
ポイント上限10,000ポイント
最大還元の対象おもちゃ・ホビー(TVゲーム除く)
その他商品の最大還元率9.5%

セール価格に加え、ポイント還元や支払い方法の工夫によって実質的な割引率は大きく変わる。エントリーや決済準備を済ませておくことで、11日間にわたるブラックフライデーを最大限活用できる。

0