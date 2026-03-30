嵐東京ドームライブのセトリは？最新セットリスト一覧・全曲順まとめ

嵐の東京ドーム公演での中でも関心が高いのが、どの楽曲が披露されるのかというセットリスト(セトリ)の内容にある。

本記事では、嵐の東京ドーム公演における最新セットリストについて紹介する。

嵐東京ドームライブのセトリは？

嵐のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』東京ドーム公演(2026年4月1日・2日、5月31日)のセットリストは、現時点では正式発表されていない。ただし、すでに終了している札幌ドーム公演(3月13日〜15日)の内容を踏まえると、基本構成は同様の流れになる可能性が高い。

札幌公演では3日間ともセットリストの変更はなく、全33曲が披露された。今回のツアーはアンコールを設けない構成が特徴となっており、ラストには新曲「Five」が配置される形となっている。デビュー曲「A・RA・SHI」を彷彿とさせるこの楽曲が、ツアーの締めくくりを担う重要な1曲となっている。

また、東京ドーム最終公演(5月31日)では、ツアーファイナルとして特別な演出が加わる可能性も指摘されている。これまでのライブとは異なり、過度な映像演出に頼らず、メンバーのパフォーマンスそのものにフォーカスした構成となっている点も今ツアーの見どころのひとつだ。

ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」セットリスト(予想)

Love Rainbow

言葉より大切なもの

Lucky Man

Troublemaker

Believe

Whenever You Call

カイト

One Love

Yes? No?

僕が僕のすべて

サヨナラのあとで

つなぐ

P・A・R・A・D・O・X

CARNIVAL NIGHT part2

エナジーソング〜絶好調超!!!!〜

スケッチ

Oh Yeah!

ハダシの未来

果てない空

a Day in Our Life

GUTS!

Monster

truth

迷宮ラブソング

ワイルド アット ハート

Step and Go

Love so sweet

PIKA★★NCHI DOUBLE

マイガール

A・RA・SHI

感謝カンゲキ雨嵐

Happiness

Five

嵐東京ドームライブチケットの発売日程は？

嵐のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』東京ドーム公演のチケットは、すでに複数回にわたるファンクラブ先行抽選で販売が実施されており、現時点ではすべての受付が終了している。

今回のツアーでは「ファンファースト」の方針が打ち出されており、2025年6月2日以前からの既存ファンクラブ会員のみが申込対象となった。そのため、新規入会者や非会員は応募できない形式となっており、販売段階から非常に限定的な枠となっていた。

チケット販売は、2025年11月下旬に実施された第1次抽選を皮切りに、2026年1月の注釈付き指定席受付、2月の特別3次受付まで段階的に行われたが、いずれも高倍率の中で終了。結果として全公演が完売したとみられている。

一方で、プレイガイドを通じた一般販売については現時点で発表されていない。通常であれば公演直前に追加販売が行われるケースもあるが、本ツアーはすでに完売状態にあることから、一般販売が実施されない可能性が高い状況だ。

今後は公式リセールや復活当選など、限定的な追加機会に注目が集まる見込みとなっている。

チケット流通サービスを利用する方法

ユーザー数の多い『チケジャム』などのサービスでも、大規模公演のチケットが出品される場合がある。出品を待つだけでなく、希望条件を提示して募集をかける「リクエスト機能」を活用する手段もある。

利用時の注意点

チケットの売買には法的な制限が存在する。「チケット不正転売禁止法」により、興行主の同意を得ないまま定価を超える価格で転売する行為は禁止されている。対象となるのは、販売時に転売禁止が明示されているチケットや、日時・座席・入場者が特定されている興行入場券などだ。

そのため、『チケジャム』でも規約および関連法令の遵守が求められており、適正な範囲での利用が前提となる。不当に高額な出品や出どころが不透明なチケットには注意が必要だ。

チケジャムでのリクエスト手順

チケジャム公式サイトへアクセス Yahoo!JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで無料会員登録 トップページの「リクエストする」から希望する公演や価格条件を入力して投稿

嵐のラストライブの開催日程は？

嵐のファイナルツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 “We are ARASHI”』は、2026年3月13日(金)の札幌公演をスタートに全国ツアーとして実施される。全体は5都市を巡るドームツアー構成となっており、計15公演が予定されている。

巡回先は北海道・東京・愛知・福岡・大阪の5会場。各地で複数公演が組まれており、ツアーのフィナーレは2026年5月31日(日)の東京ドーム公演。この日が嵐としての活動を締めくくる最終公演となる見通しだ。

長年トップシーンを牽引してきたグループのラストツアーとあって、全日程が大きな注目を集めている。中でも最終日となる東京ドーム公演は、集大成のステージとして特別な意味を持つ一戦となる。

ARASHI LIVE TOUR 2026 “We are ARASHI” 公演スケジュール

会場 公演日 開演時間 東京都：東京ドーム 2026年4月1日(水) 18:00 東京都：東京ドーム 2026年4月2日(木) 18:00 愛知県：バンテリンドーム ナゴヤ 2026年4月6日(月) 18:00 愛知県：バンテリンドーム ナゴヤ 2026年4月7日(火) 18:00 愛知県：バンテリンドーム ナゴヤ 2026年4月8日(水) 18:00 福岡県：みずほPayPayドーム福岡 2026年4月24日(金) 18:00 福岡県：みずほPayPayドーム福岡 2026年4月25日(土) 18:00 福岡県：みずほPayPayドーム福岡 2026年4月26日(日) 16:00 大阪府：京セラドーム大阪 2026年5月15日(金) 18:00 大阪府：京セラドーム大阪 2026年5月16日(土) 18:00 大阪府：京セラドーム大阪 2026年5月17日(日) 16:00 東京都：東京ドーム(最終公演) 2026年5月31日(日) 18:00

ツアーの締めくくりとなるのは2026年5月31日(日)の東京ドーム公演。全日程のラストを飾るこの公演が、嵐としての最終ステージとなる。

嵐ラストツアー遠征に使いたいおすすめ旅行サービス

嵐ラストツアーは全国5大ドーム開催となるため、遠征を前提に宿泊や移動手段を確保するファンも多い。特に公演日周辺はホテルの空室が一気に減り、直前になるほど料金も高騰しやすい傾向にある。チケットの当落が出た段階で、できるだけ早く宿泊先を押さえておくことが重要だ。

ここでは、嵐ラストツアーの遠征に使いやすい旅行予約サービスを厳選し、それぞれの特徴や向いている利用シーンを整理して紹介する。

いずれのサービスも、公演日程が近づくにつれて空室が減少しやすいため、当選後はできるだけ早めにチェックしておきたい。特に東京ドームや京セラドーム大阪など都市部の公演は競争が激しく、遠征組は選択肢が限られるケースも多い。チケット確保とあわせて、宿泊・移動の準備も早めに進めておくことが、ラストツアーを安心して迎えるためのポイントとなる。

嵐ラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の関連情報