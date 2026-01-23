嵐ラストツアー5大ドーム公演スケジュールは？日程・チケット情報・申し込み条件まとめ

国民的グループのフィナーレが、ついに現実のものとなる。嵐ラストツアーは、長年日本の音楽シーンをけん引してきた5人が選んだ最後のステージであり、ひとつの時代の終わりを告げる特別なツアーだ。舞台となるのは東京ドーム、京セラドーム大阪など全国5大ドーム。動員規模、注目度ともに近年でも屈指のビッグイベントとなる。

本記事では、嵐ラストツアーの5大ドーム公演スケジュール、チケット情報について紹介する。

嵐ラストツアー5大ドーム公演スケジュールは？

嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」は、全国5大ドームを舞台に全15公演で開催される。2026年3月の北海道公演からスタートし、5月31日(日)の東京ドーム公演がファイナルとなるスケジュールだ。

会場は大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム)、東京ドーム、バンテリンドームナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪の5会場。週末を中心に複数日程が組まれており、4月は名古屋と福岡、5月は大阪を経て東京ドームで締めくくられる。なお、このツアーをもって嵐はグループとしての活動を終了する予定とされており、各公演は特別な意味合いを持つことになりそうだ。

都市/会場 公演日 開演時間 北海道/大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム) 3月13日(金) 18:00 北海道/大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム) 3月14日(土) 18:00 北海道/大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム) 3月15日(日) 16:00 東京/東京ドーム 4月1日(水) 18:00 東京/東京ドーム 4月2日(木) 18:00 愛知/バンテリンドームナゴヤ 4月6日(月) 18:00 愛知/バンテリンドームナゴヤ 4月7日(火) 18:00 愛知/バンテリンドームナゴヤ 4月8日(水) 18:00 福岡/みずほPayPayドーム福岡 4月24日(金) 18:00 福岡/みずほPayPayドーム福岡 4月25日(土) 18:00 福岡/みずほPayPayドーム福岡 4月26日(日) 16:00 大阪/京セラドーム大阪 5月15日(金) 18:00 大阪/京セラドーム大阪 5月16日(土) 18:00 大阪/京セラドーム大阪 5月17日(日) 16:00 東京/東京ドーム(ファイナル) 5月31日(日) 18:00

嵐ラストツアー5大ドーム公演のチケット情報は？

嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」のチケットは、ファンクラブ会員限定の受付となっており、申込条件も厳格に設定されている。チケット料金は全席指定12,000円(税込)で、当選時には別途申込手数料900円が必要となる。

申込資格は代表者・同行者ともに、2025年6月2日以前にファンクラブへ入会し、申込時点で有効会員であることが条件。2025年6月2日以降の新規入会者は申込対象外となっているため注意したい。受付は1次受付がすでに終了しており、1月13日に当落が発表された。続いて注釈付きの二次受付(一部演出が見えにくい席)が1月14日(水)17:00から1月19日(月)昼12:00まで実施され、当落は2月10日(火)に発表される予定だ。

また、転売対策として入場時の本人確認が徹底されており、顔認証システムによるチェックが必須となる。申込時に顔写真登録が必要で、登録がない場合は申込自体が無効となるため、手続き漏れは避けたいポイントだ。現時点で一般販売(非会員向け)は発表されておらず、実施されない可能性もある。一方で、未入金分などを再抽選する復活当選や、公演直前には制作開放席の案内が出るケースもあるため、落選後も動向を追っておきたい。

チケット料金は全席指定12,000円(税込)で、当選時は申込手数料900円が別途必要

申込資格は2025年6月2日以前に入会したファンクラブ有効会員限定

1次受付は終了済みで、1月13日に当落発表

注釈付き二次受付は1月14日(水)17:00から1月19日(月)昼12:00まで実施

二次受付の当落発表は2月10日(火)予定

入場時は顔認証システムによる本人確認を実施

一般販売(非会員向け)は現時点で未発表

復活当選や制作開放席が案内される可能性あり

嵐ラストツアーのチケット倍率はどれくらい？

嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」は、単純計算でも4〜5倍、実際の体感としては10倍〜20倍以上になると見られており、近年でも例を見ない超高倍率のツアーとなっている。グループとしての活動終了を前提としたラストツアーという位置付けもあり、チケットは事実上の超プレミアとなっている。

まず、全体の倍率を単純に算出すると、有効なファンクラブ会員数は約300万〜339万人とされている一方、全国5大ドーム15公演の総動員数はおよそ70万人規模。この数字だけを見ると、会員数÷総席数で約4.3倍〜5倍という計算になる。

しかし実際には、多くの会員が1公演あたり2枚で申し込み、さらに複数公演を希望するケースが大半を占める。そのため応募総数は単純な会員数を大きく上回り、実質的な当選倍率は10倍〜20倍以上に跳ね上がると予想されている。特定の人気公演では、それ以上の倍率になる可能性も否定できない。

公演ごとの傾向を見ると、最も倍率が高いとされているのが東京ドーム最終日(オーラス)。全国から申し込みが集中するため、20倍〜30倍以上、条件次第では50倍超という見方もある。東京ドーム初日も倍率は高く、15倍前後になると予想されている。

一方で、札幌や福岡などの地方公演や平日開催の公演は、遠征費や日程調整のハードルから申し込みが分散しやすく、都市部に比べると倍率はやや落ち着く傾向にある。それでも8倍〜15倍程度と見込まれており、決して容易に当選できる状況ではない。いずれにしても、どの公演を選んでも高倍率は避けられず、まさに最後の嵐を象徴する熾烈なチケット争奪戦となりそうだ。

嵐ラストツアー遠征に使いたいおすすめ旅行サービス

嵐ラストツアーは全国5大ドーム開催となるため、遠征を前提に宿泊や移動手段を確保するファンも多い。特に公演日周辺はホテルの空室が一気に減り、直前になるほど料金も高騰しやすい傾向にある。チケットの当落が出た段階で、できるだけ早く宿泊先を押さえておくことが重要だ。

ここでは、嵐ラストツアーの遠征に使いやすい旅行予約サービスを厳選し、それぞれの特徴や向いている利用シーンを整理して紹介する。

いずれのサービスも、公演日程が近づくにつれて空室が減少しやすいため、当選後はできるだけ早めにチェックしておきたい。特に東京ドームや京セラドーム大阪など都市部の公演は競争が激しく、遠征組は選択肢が限られるケースも多い。チケット確保とあわせて、宿泊・移動の準備も早めに進めておくことが、ラストツアーを安心して迎えるためのポイントとなる。