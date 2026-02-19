Goal.com
tokyo dome(C)Getty images
Aoi Fujimiya

嵐ファンクラブ未加入でもラストツアーのチケットは取れる？一般販売で購入する方法は？

嵐ファンクラブ未加入でもチケットは取れる？『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の一般販売の有無と購入方法を紹介。

嵐のラストコンサートツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が3月に開始する。

本記事では、嵐のラストコンサートツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の一般購入方法について紹介する。

ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」の一般購入はある？

嵐ライブツアー2026『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』のチケットは、現時点で一般発売の実施予定は発表されていない。全15公演はファンクラブ先行受付のみで販売され、対象は2025年6月2日以前に入会している会員限定。すでに完売したと報告されている。

そのため、現段階で一般枠から申し込むことはできない。ただし、過去の大規模ツアーの傾向を踏まえると、機材開放席や制作開放席などが追加販売される可能性はゼロではない。仮に一般販売が実施される場合、ツアー初日(3月13日)の約2〜3週間前、すなわち2月下旬ごろに告知されるケースが想定される。

販売方法はインターネット受付が中心となる見込みで、チケットぴあを通じたオンライン販売が基本形。電話受付は行われないケースが一般的で、発売開始と同時にアクセスが集中するいわゆる“瞬間完売”の展開が予想される。事前の会員登録、決済情報の登録、ログイン確認などの準備が重要となる。

現状ではファンクラブ会員以外のルートは用意されていないが、追加席や特別販売の可能性に備え、公式サイトやチケット販売サイトの告知を随時チェックしておきたい。

ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」の一般購入方法は？(予想)

現時点で一般発売の実施は発表されていないが、仮に追加席や機材開放席が販売される場合、通常のプレイガイド検索からは直接アクセスできない可能性が高い。過去の大型公演の流れを踏まえると、公式ルート経由での先着販売が想定される。

一般販売が実施された場合、販売形式は抽選ではなく完全先着順となる見込み。開始時刻と同時にアクセスが集中し、数秒から1分以内で完売する展開も現実的だ。事前準備の有無が結果を左右することになる。

想定される一般発売の流れ

  • 公式サイト経由でアクセス：STARTO ENTERTAINMENT公式サイトの「TICKET」ページから、一般販売用プレイガイドの専用URLへ進む
  • 販売開始時刻に同時アクセス：午前10時または12時開始が想定され、完全先着順での争奪戦となる可能性が高い
  • 公演日・枚数の選択：希望公演とチケット枚数を選択。一般枠は極めて少数と予想される
  • 購入者情報の入力：氏名、電話番号、メールアドレスなどをその都度入力
  • 決済手続き：クレジットカードまたはコンビニ支払いを選択し購入完了

一般発売が実施される場合でも、枠はごくわずかになる可能性が高い。販売告知のタイミングを逃さず、事前に公式情報を確認しておくことが不可欠となる。

ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」のチケット購入のコツは？

一般発売が実施された場合、極めて高い競争率になることは避けられない。特に追加席や機材開放席が対象となる場合、販売枚数はごくわずかと予想され、開始直後の数十秒が勝負となる可能性が高い。事前準備の差が、そのまま結果に直結する。

先着販売では「入力の速さ」「回線の安定性」「開始時刻の正確性」が重要なポイントとなる。販売ページへアクセスできたとしても、情報入力や決済処理で手間取れば、その間に完売となるケースも想定される。

想定される事前準備のポイント

  • 情報の事前登録：氏名、電話番号、メールアドレスなどをユーザー辞書やメモ帳に保存し、即座にコピペできる状態にしておく
  • 安定した通信環境の確保：可能であれば有線LAN接続のPCを使用し、回線の不安定さを回避する
  • 正確な時刻の把握：117の時報などで時刻を確認し、販売開始と同時にアクセスできるよう準備する
  • 事前ログイン・決済情報確認：プレイガイドのアカウント情報やクレジットカード情報を事前に確認しておく

一般販売は運の要素も大きいが、準備の有無が当落を分ける局面は確実に存在する。公式発表をこまめに確認しつつ、万全の状態で販売開始の瞬間を迎えたい。

『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』のチケットを手に入れる方法は？

嵐のラストライブと位置付けられる『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』は、ファンクラブ先行受付のみで全公演が完売したと伝えられている。一般発売が実施されない可能性も指摘される中、入手ルートは極めて限定的だが、完全に閉ざされたわけではない。ここでは現実的に考えられる選択肢を整理する。

公式経由で狙える可能性

  • 公式リセール(RELIEF Ticket)：参加できなくなった会員が定価で譲渡できる制度。抽選方式で行われるケースが多い
  • 復活当選：入金未完了分を対象に落選者から再抽選する仕組み。事前告知なくメールで通知される場合がある
  • 制作開放席：機材設営後に追加で確保された席を公演直前に案内するケース

いずれも枠は限られ、確実性は高くない。ファミリークラブ公式サイトや公式SNSの更新を随時確認する姿勢が前提となる。

ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」の5大ドーム公演の日程一覧は？

嵐の集大成となる『ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI』は、全国5大ドームを巡る全15公演で実施される。ツアーは2026年3月、北海道公演から幕を開け、5月31日(日)の東京ドーム公演でフィナーレを迎える構成だ。

開催地は札幌・東京・名古屋・福岡・大阪の5都市。週末を軸に複数日程が組まれ、4月は名古屋と福岡、5月は大阪を経て東京ドームで締めくくられる流れとなっている。本ツアーをもってグループとしての活動に一区切りが打たれる予定とされており、各会場とも特別な意味を持つ公演となりそうだ。

開催地／会場日程開演
北海道／大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム)3月13日(金)18:00
北海道／大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム)3月14日(土)18:00
北海道／大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム)3月15日(日)16:00
東京／東京ドーム4月1日(水)18:00
東京／東京ドーム4月2日(木)18:00
愛知／バンテリンドームナゴヤ4月6日(月)18:00
愛知／バンテリンドームナゴヤ4月7日(火)18:00
愛知／バンテリンドームナゴヤ4月8日(水)18:00
福岡／みずほPayPayドーム福岡4月24日(金)18:00
福岡／みずほPayPayドーム福岡4月25日(土)18:00
福岡／みずほPayPayドーム福岡4月26日(日)16:00
大阪／京セラドーム大阪5月15日(金)18:00
大阪／京セラドーム大阪5月16日(土)18:00
大阪／京セラドーム大阪5月17日(日)16:00
東京／東京ドーム(最終公演)5月31日(日)18:00

ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」の遠征に使いたいおすすめ旅行サービス

嵐ラストツアーは全国5大ドーム開催となるため、遠征を前提に宿泊や移動手段を確保するファンも多い。特に公演日周辺はホテルの空室が一気に減り、直前になるほど料金も高騰しやすい傾向にある。チケットの当落が出た段階で、できるだけ早く宿泊先を押さえておくことが重要だ。

ここでは、嵐ラストツアーの遠征に使いやすい旅行予約サービスを厳選し、それぞれの特徴や向いている利用シーンを整理して紹介する。

  • Rakuten Travelでホテルを探す
    Rakuten Travelは、全国のビジネスホテルからドーム周辺の大型ホテル、旅館まで幅広く掲載されている総合宿泊予約サイトだ。最大の特徴は楽天ポイントの還元率が高い点で、日常的に楽天市場を利用している人であれば、ポイントを使って宿泊費を抑えることもできる。
    口コミ件数が多く、会場からの距離や最寄駅、徒歩分数なども確認しやすいため、「とにかく立地重視で探したい」「コスパの良いホテルを比較したい」という人に向いている。
  • 一休.comでホテルを探す
    一休.comは、ワンランク上のホテルや上質な宿泊体験を重視した予約サイトだ。シティホテルや高級ホテルの掲載が多く、ライブ前後をゆったり過ごしたい人や、記念として特別な遠征にしたい人に適している。
    直前割引や会員限定プランが出ることもあり、タイミング次第では高級ホテルを通常より安く予約できるケースもある。快適さや静かな環境を重視する場合は有力な選択肢となる。
  • エアトリで航空券/ホテルを探す
    エアトリは、航空券とホテルをまとめて検索・予約できる総合旅行サービスだ。札幌や福岡など、飛行機移動が必要な会場へ遠征する場合は、航空券と宿泊を同時に手配できる点が大きなメリットとなる。
    セット予約による割引が適用されることもあり、移動と宿泊を一括で管理したい人や、遠征の手間を減らしたい人に向いている。

いずれのサービスも、公演日程が近づくにつれて空室が減少しやすいため、当選後はできるだけ早めにチェックしておきたい。特に東京ドームや京セラドーム大阪など都市部の公演は競争が激しく、遠征組は選択肢が限られるケースも多い。チケット確保とあわせて、宿泊・移動の準備も早めに進めておくことが、ラストツアーを安心して迎えるためのポイントとなる。

嵐ラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の関連情報

