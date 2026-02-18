嵐ライブ2026一般発売はいつ？販売日程・チケット申込方法・応募方法まとめ

嵐のラストコンサートツアー「We are ARASHI」のチケットファンクラブ先行で完売するケースも多く、一般販売の枠は限られる傾向にある。

本記事では、嵐のラストコンサートツアー「We are ARASHI」の一般販売について紹介する。

『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の一般発売はいつ？

嵐のラストライブと位置づけられる『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』。最大の注目点は、一般発売が行われるのかどうかだ。しかし現時点で、公式から一般販売に関するアナウンスは出ていない。

今回のツアーはファンクラブ(FC)先行のみでチケット受付が実施され、全15公演がすでに完売したとされる。一般向けの販売枠は設けられておらず、通常のツアー以上に入手難易度は高い状況にある。

さらに申込条件も厳格だ。2025年6月2日以前に入会している既存ファンクラブ会員のみが対象となり、代表者・同行者ともに条件を満たす必要がある。新規入会者や一般ユーザー向けの枠を追加する余地は現時点では確認されていない。

過去の大型公演では、機材席開放や追加公演の発表に伴い、限定的に再販売が行われた例もある。ただし、今回の公演に関しては一般発売が実施されない可能性が高いと見られている。続報が出る場合は、公式サイトおよびファンクラブからの告知が最優先となる。

『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の販売日程と応募方法は？(予想)

嵐のラストライブとされる『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』について、前述のとおり、現時点で一般発売の正式発表はない。ただし、過去の大型ツアーの傾向から“もし実施される場合”のスケジュールを予想する声はある。

これまでの大型公演では、公演初日の約2〜3週間前に一般販売が設定されるケースが多かった。今回のツアー初日が3月13日とされていることから、仮に一般発売が実施される場合は、2026年2月下旬頃、とくに2月28日前後が一つの目安になるとの見方が出ている。

もっとも、あくまで過去実績を基にした参考予測であり、確定情報ではない。全公演がファンクラブ先行で完売しているとされる現状では、一般販売が行われない可能性も高い。最新情報は公式発表を必ず確認したい。

一般発売が実施される場合の予想スケジュール

項目 内容(予想) ツアー初日 2026年3月13日 販売時期の目安 初日の約2〜3週間前 具体的な予想日 2026年2月下旬(2月28日前後) 販売形態 プレイガイド経由のインターネット先着販売が中心と予想 主な取扱先 チケットぴあなどの大手プレイガイド

一般発売がある場合は、チケットぴあなどのプレイガイドを通じたインターネット先着販売が中心になると見られる。販売開始と同時にアクセスが集中することが予想され、数分で完売する可能性もある。

事前に会員登録やログイン確認、決済情報の入力を済ませておくことが前提条件となる。わずかなチャンスを逃さないためにも、販売日発表後は即座に動ける準備が必要だ。

『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』のチケットの入手方法は？

嵐のラストライブとされる『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』は、ファンクラブ先行で全公演完売と報じられている。一般発売が行われない可能性も高い中、それでも入手できる可能性はゼロではない。ここでは現実的に考えられるルートを整理する。

公式ルートで残されている可能性

公式リセール(RELIEF Ticket) ：やむを得ず参加できなくなった会員が、定価でチケットを譲渡できる公式制度。抽選形式で実施されるケースが多い。

：やむを得ず参加できなくなった会員が、定価でチケットを譲渡できる公式制度。抽選形式で実施されるケースが多い。 復活当選 ：当選者が入金期限までに支払わなかった分を、落選者の中から再抽選する仕組み。突然メールで通知が届くこともある。

：当選者が入金期限までに支払わなかった分を、落選者の中から再抽選する仕組み。突然メールで通知が届くこともある。 制作開放席：ステージ設営後に機材配置の都合で確保できた追加席。公演直前に案内されることがある。

いずれも数は限られており、確実性は高くない。ファミリークラブ公式サイトや公式SNSの発表をこまめに確認することが前提となる。

チケット流通サービスの活用

多くのユーザー数を抱える『チケジャム』でも、大型公演のチケットが取り扱われるケースがある。出品を待つだけでなく、「リクエスト」機能を使って希望条件を提示し、譲渡を募る方法も用意されている。

利用時の注意点

『チケジャム』サイト内でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意喚起が強く訴えられており、「興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」「興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの」「興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの」の3つをすべて満たし、不特定又は多数の者に販売される興行入場券について、不正転売の禁止および不正転売目的の譲受けの禁止が定められていることが、明記されている。

つまり、不正転売は「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されており、『チケジャム』は「ご利用規約及び関連法令等を守って、適切なご利用をお願い申し上げます」としている。不正転売品を購入しないためにも、特に公式価格を確認して不当に高額なものに手を出さないことが重要だ。

チケジャムでのリクエスト手順

チケジャム公式サイトにアクセス Yahoo!JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで無料会員登録 トップページの「リクエストする」から希望公演・価格などを入力して投稿

嵐ラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の関連情報