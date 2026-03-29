嵐ライブ東京ドーム公演のテレビ放送・ネット配信はある？日程・視聴方法まとめ

嵐の東京ドーム公演は、国内外のファンから大きな注目を集める一大イベントだ。

本記事では、嵐の東京ドーム公演におけるテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

嵐ライブ東京ドーム公演のテレビ放送・ネット配信はある？

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嵐のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』東京ドーム公演について、現時点では地上波やBSなどテレビでの生中継は予定されていない。今回のツアーは演出や映像管理に厳格な方針が取られており、一般向けのテレビ放送は実施されない見通しとなっている。

一方で、インターネット配信については実施に向けた準備が進行中とされている。櫻井翔がファンクラブ会員向けのコンテンツ内で、生配信の準備を進めている旨に言及しており、会場に足を運べないファンに向けた視聴手段が用意される可能性が高い。

配信が行われる場合、ツアー最終日となる2026年5月31日(日)の東京ドーム公演が有力視されている。プラットフォームについては、これまでの配信実績を踏まえると公式サービス『FAMILY CLUB online』での独占ライブ配信となる可能性が高いが、視聴料金や配信形式などの詳細は未発表のままとなっている。

また、ライブビューイングや見逃し配信についても期待が集まっているものの、いずれも正式発表は出ておらず、続報が待たれる状況だ。なお、非公式の配信サイトや偽リンクも確認されているため、視聴を検討する際は公式情報の確認が不可欠となる。

嵐のラストライブの日程は？

嵐の最後のツアーは『ARASHI LIVE TOUR 2026 “We are ARASHI”』として開催され、2026年3月13日(金)の札幌公演を皮切りにスタートする。全国5都市を巡るドームツアー形式で、全15公演が組まれている。

ツアーは北海道・東京・愛知・福岡・大阪の各会場で実施され、グループとしての活動を締めくくる最終公演は2026年5月31日(日)、東京ドームで行われる予定。この公演が嵐にとってのラストステージとなる見込みだ。

長年にわたりトップアイドルとして活躍してきた嵐の集大成となるツアーだけに、各公演とも高い注目を集めている。特に最終日となる東京ドーム公演は、ファンにとって特別な意味を持つ一夜となる。

ARASHI LIVE TOUR 2026 “We are ARASHI” 日程一覧

会場 公演日 開演時間 北海道：大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム) 2026年3月13日(金) 18:00 北海道：大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム) 2026年3月14日(土) 18:00 北海道：大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム) 2026年3月15日(日) 16:00 東京都：東京ドーム 2026年4月1日(水) 18:00 東京都：東京ドーム 2026年4月2日(木) 18:00 愛知県：バンテリンドーム ナゴヤ 2026年4月6日(月) 18:00 愛知県：バンテリンドーム ナゴヤ 2026年4月7日(火) 18:00 愛知県：バンテリンドーム ナゴヤ 2026年4月8日(水) 18:00 福岡県：みずほPayPayドーム福岡 2026年4月24日(金) 18:00 福岡県：みずほPayPayドーム福岡 2026年4月25日(土) 18:00 福岡県：みずほPayPayドーム福岡 2026年4月26日(日) 16:00 大阪府：京セラドーム大阪 2026年5月15日(金) 18:00 大阪府：京セラドーム大阪 2026年5月16日(土) 18:00 大阪府：京セラドーム大阪 2026年5月17日(日) 16:00 東京都：東京ドーム(最終公演) 2026年5月31日(日) 18:00

嵐のラストライブは2026年5月31日(日)の東京ドーム公演。全15公演の締めくくりとして行われるこの公演が、グループとしての最終ステージとなる。

嵐ラストライブのチケットの購入方法は？

嵐のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』は、ファンクラブ先行の時点で全日程が完売とされている。一般販売が実施されない可能性もある中で、チケットを手に入れる難易度は非常に高い状況にあるが、現時点でもいくつかの入手手段は残されている。

公式ルートで期待される入手機会

公式リセール(RELIEF Ticket)：参加できなくなった会員がチケットを定価で譲渡する仕組み。抽選形式で行われることが多く、限られた枠ながらも正規ルートでの入手が可能。

復活当選：支払い期限内に入金されなかったチケットを対象に、落選者へ再抽選が行われる制度。不定期で案内が届くケースもある。

制作開放席：ステージ設営後に追加で確保された座席が販売される枠。公演直前に案内されることが多い。

いずれも供給数は限られており、確実に入手できる保証はない。公式サイトやファンクラブの情報を随時チェックすることが前提となる。

チケット流通サービスを利用する方法

ユーザー数の多い『チケジャム』などのサービスでも、大規模公演のチケットが出品される場合がある。出品を待つだけでなく、希望条件を提示して募集をかける「リクエスト機能」を活用する手段もある。

利用時の注意点

チケットの売買には法的な制限が存在する。「チケット不正転売禁止法」により、興行主の同意を得ないまま定価を超える価格で転売する行為は禁止されている。対象となるのは、販売時に転売禁止が明示されているチケットや、日時・座席・入場者が特定されている興行入場券などだ。

そのため、『チケジャム』でも規約および関連法令の遵守が求められており、適正な範囲での利用が前提となる。不当に高額な出品や出どころが不透明なチケットには注意が必要だ。

チケジャムでのリクエスト手順

チケジャム公式サイトへアクセス Yahoo!JAPAN ID、Apple、Google、メールアドレスのいずれかで無料会員登録 トップページの「リクエストする」から希望する公演や価格条件を入力して投稿

嵐ラストツアー遠征に使いたいおすすめ旅行サービス

嵐ラストツアーは全国5大ドーム開催となるため、遠征を前提に宿泊や移動手段を確保するファンも多い。特に公演日周辺はホテルの空室が一気に減り、直前になるほど料金も高騰しやすい傾向にある。チケットの当落が出た段階で、できるだけ早く宿泊先を押さえておくことが重要だ。

ここでは、嵐ラストツアーの遠征に使いやすい旅行予約サービスを厳選し、それぞれの特徴や向いている利用シーンを整理して紹介する。

いずれのサービスも、公演日程が近づくにつれて空室が減少しやすいため、当選後はできるだけ早めにチェックしておきたい。特に東京ドームや京セラドーム大阪など都市部の公演は競争が激しく、遠征組は選択肢が限られるケースも多い。チケット確保とあわせて、宿泊・移動の準備も早めに進めておくことが、ラストツアーを安心して迎えるためのポイントとなる。

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