Aoi Fujimiya

Amazonブラックフライデー食品のおすすめセール品は？水・酒類・お菓子・レトルトなど2025年注目セール品を総まとめ

Amazonブラックフライデー2025おすすめ食品｜飲料・麺類・調味料・冷凍食品・常備食のコスパ最強アイテムと買うべきセール商品まとめ。まとめ買いに適したものも安くなる？

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

「Amazonブラックフライデー2025」では、Amazon製品やApple製品のみならず、食品も割引対象となる。

本記事では、Amazonブラックフライデーでの食品のおすすめセール品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025の開催概要は？

年末商戦の主役として位置づけられるAmazonブラックフライデーは、「ほしいが丸ごと、お得に叶う。」をテーマに掲げた年末最後のビッグセールだ。日常使いの生活必需品から、年末ならではのワクワク感を味わえる憧れのアイテムまで、幅広い商品が特別価格で登場し、オンラインショッピングのクライマックスを飾る大規模イベントとなっている。

2025年は開催期間がさらに拡大され、先行セールと本セールを合わせて最大11日間という過去最長クラスのスケジュールが組まれている。限られた数日で一気に駆け抜ける従来型のセールとは異なり、事前の情報収集や価格チェックを行いながら、自分のペースで狙った商品を購入しやすい構成となっている点も特徴だ。

最大11日間開催のロングランセール

Amazonブラックフライデー2025は、先行セール3日間と本セール8日間の二段構えで実施される。

  • 本セール期間:2025年11月24日(月)0:00〜12月1日(月)23:59
  • 先行セール期間:2025年11月21日(金)0:00〜11月23日(日)23:59

いずれもAmazonアカウントがあれば参加可能で、プライム会員でなくてもセール価格で購入できる。一方で、プライム会員にはお急ぎ便や日時指定便といった配送特典に加え、一部商品で先行的にお得な条件が提示されるケースもあり、より有利な環境でセールを活用できる。

Amazonブラックフライデーでの食品のおすすめセール品は？

年末商戦の幕開けを告げるAmazonブラックフライデーでは、食品カテゴリーからも即買いレベルの目玉商品が数多く登場している。日常使いのミネラルウォーターから、買い置き必須のカップ麺、ドリンク、調味料、スイーツまで幅広いラインアップがセール対象となり、まとめ買いによる節約効果が一気に高まるのが大きな特徴だ。

特に今年は、ラベルレス飲料や缶詰、人気メーカーの定番カップ麺など、年間通して需要の高い食品が軒並み20～40%OFFと大幅値下げ。スポーツ観戦のお供、日常のストック、災害備蓄まで一度に揃えられるのが2025年ブラックフライデーの大きな魅力となっている。

Amazonブラックフライデーでのおすすめの食品一覧

1 amazon blackfriday 2025 1121REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味) 2 amazon blackfriday 2025 1121ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏ 明治【Amazon.co.jp限定】 3 amazon blackfriday 2025 1121チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg
4 amazon blackfriday 2025 1121い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水 5 amazon blackfriday 2025 1121[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味 6 amazon blackfriday 2025 1121VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン 120粒 30日分
7 amazon blackfriday 2025 1121エクスプロージョン プロテイン 3kg ホエイプロテイン ミルクチョコレート味 WPC X-PLOSION 日本製造 8 amazon blackfriday 2025 1121カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】 9 amazon blackfriday 2025 1121by Amazon シーチキン Lフレーク 70g×12缶
29 blackfriday sale 20251118ドリップコーヒーファクトリー 【 100袋 】 ドリップバッグ コーヒー 【大容量】 (100袋, リッチブレンド) 30 blackfriday sale 20251118オリヒロ セサミン スクワレン配合カプセル 60粒 31 blackfriday sale 20251118NICHIGA(ニチガ) ナーコライト100％ 重曹 （アメリカ産） 4.7ｋｇ 食品添加物 アルミニウムフリー baking soda TK1
35 blackfriday sale 20251118ファンケル (FANCL) (新) ブライトニング 化粧液 II しっとり 1本 (約30日分) ＜医薬部外品＞ 化粧水 無添加 (美白/肌荒れ) シミ予防 ビタミンC 36 blackfriday sale 20251118UHA味覚糖［公式］ 体内効率を考えた吸収型亜鉛14mgを手軽に 通販限定 グミサプリ 亜鉛 30日分 1日2粒 (1袋) 37 blackfriday sale 20251118ドリップコーヒーファクトリー おまけ付 3種 飲み比べ ドリップバッグ コーヒー アソートセット 150袋+2袋入り
41 blackfriday sale 20251118イチビキ ストレートタイプ 赤から鍋スープ 1番 750g×3袋 42 blackfriday sale 20251118グロング GronG ホエイプロテイン100 ベーシック トライアルパック 30g 14種セット 43 blackfriday sale 20251118VALX バルクス アルギニン・シトルリンパウダー ブラッドオレンジ風味 by 山本義徳 240g 1袋あたりL-アルギニン90,000mg L-シトルリン24,000mg 国産
4 amazon blackfriday foods 20251121by Amazon カルビー フルグラ 950g×6袋 2 amazon blackfriday foods 20251121[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 から揚げ 胸肉 ムネ肉 大容量 3 amazon blackfriday foods 20251121by Amazon パックご飯 新潟県産こしひかり 200g×20個(白米) 特別栽培米
1 amazon blackfriday foods 20251121マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 ( 101g×12個 / ケース販売 ) カップ麺 そば ( 天揚げ/ 小えび天 ) 関東風だし カップそば 箱買い 東洋水産 赤いきつねシリーズ 5 amazon blackfriday foods 20251121淡麗プラチナダブル キリン ビール500ml×24本 発泡酒新ジャンル プリン体ゼロ 糖質ゼロ 6 amazon blackfriday foods 20251121AGF(エージーエフ) ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャルブレンド 袋 200g 【 インスタントコーヒー 】【 詰め替え エコパック 】
10 amazon blackfriday foods 20251121CRYSTAL SPARK(クリスタルスパーク) 炭酸水 500ml ×24本 レモン 強炭酸水 アイリスオーヤマ ペットボトル ケース 500ミリリットル ボトル 割り材 8 amazon blackfriday foods 20251121コカ・コーラ アクエリアス エアーボトル 500mlPET×24本 9 amazon blackfriday foods 20251121ロッテ アーモンドチョコレート 86g×10個
7 amazon blackfriday foods 20251121森下仁丹 鼻・のど甜茶飴 (38g×5袋) [ のど飴 甜茶飴 鼻 のど ノンシュガー メントール 爽快感 和漢エキス 甜茶エキス 甘茶エキス ] 11 amazon blackfriday foods 20251121by Amazon アーモンドミルク 砂糖不使用 1L×6本 12 amazon blackfriday foods 20251121野菜生活 カゴメ 野菜生活100 ベリーサラダ 200ml紙パック×24本(砂糖不使用 鉄分 ポリフェノール)

Amazonブラックフライデーではタイムセールにも注目

Amazonブラックフライデーの中心となるのが、膨大な商品が入れ替わりで登場するタイムセールだ。値下げの波が1日中続くため、セールページを定期的にチェックするだけで掘り出し物に出会える構造になっている。特に注目したいのは次の2種類だ。

  • 特選タイムセール:1日限定の固定価格で展開されるセール。在庫が安定しており、家電や日用品などの定番商品を狙いやすい。
  • 数量限定タイムセール:短時間で売り切れる高割引セール。人気ガジェットやハイエンド家電は初日に完売するケースも珍しくない。

有名ブランドが狙い目の48時間限定セール

2025年のブラックフライデーでは、ブランド商品を集中的に値下げする48時間限定セールが3回にわたって実施される。通常のタイムセールより高い割引率が期待でき、ファッション・家電ブランドを狙うユーザーにとって確実に押さえておきたい時間帯だ。

  • 第1弾:11月25日(月)〜11月26日(火)
  • 第2弾:11月27日(水)〜11月28日(木)
  • 第3弾:11月29日(金)〜11月30日(土)

Amazonブラックフライデーでは食料品以外も安くなる？

ブラックフライデーはほぼ全ジャンルが対象となる大型セールで、日用品から趣味の商品まで一通り揃うのが魅力だ。

  • パソコン・周辺機器・オフィス用品
  • 食品・飲料・酒類
  • 家電・カメラ・AV機器
  • 服・シューズ・バッグ・腕時計などファッションカテゴリ

特に毎年注目されるのがAmazonデバイス群だ。Fire TV Stick、Fireタブレット、Echoシリーズ、Kindleなどは、ブラックフライデー恒例ともいえる大幅値下げが見込まれる。また、Apple製品が割引対象になるケースもあり、Apple公式の初売りよりも実質価格で優位に立つことも多い。

ポイント施策との併用で実質負担をさらに圧縮

ブラックフライデーは「値下げ＋ポイント還元」を組み合わせることで、実質価格が大きく下がるのが最大の魅力だ。主要キャンペーンは以下の通り。

キャンペーン名概要エントリー期間
ポイントアップキャンペーン10000円以上の買い物で還元率アップ。抽選で最大100000ポイントが当たる。2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59
Amazonスタンプラリー指定アクション達成＋2000円以上の注文で抽選最大50000ポイント。2025年11月14日(金)10:30〜12月4日(木)23:59
dポイントスタンプラリーdアカウント連携＋dポイント利用で抽選最大10000ポイント。2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59

