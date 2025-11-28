【数量限定】Amazonブラックフライデーの体験コレクションとは？内容・ラインナップ・購入メリット｜くら寿司特別セット、キャンプ体験、エステセット

Amazonブラックフライデーで存在感を高めているのが「体験コレクション」だ。家計にうれしい割引商品だけでなく、習いごと・アウトドア体験・オンライン講座など、形として残らない“体験型ギフト”をまとめて選べるのが特徴になる。これまで物やサービスを個別に探していたユーザーにとって、ジャンル横断で比較しやすい新しい買い物導線として注目度が急上昇している。

本記事では、Amazonブラックフライデーの体験コレクションについて紹介する。

Amazonブラックフライデーの体験コレクションとは？

Amazonブラックフライデーの「体験コレクション」とは、人気の体験チケットと関連する商品を1つのパッケージとして販売する新企画で、2025年のブラックフライデーで初めて導入された施策だ。レジャー、エステ、グルメといったジャンルの体験に加え、その体験をより楽しむためのアイテムやギフト向けの商品をセットで用意し、「モノ」と「コト」をまとめてお得に購入できる点が特徴になっている。

背景には、「Amazon ブラックフライデー」のテーマである「ほしいが丸ごと、お得に叶う。」に沿って、値下げされた商品を買うだけでなく、記憶に残る体験そのものもセットで届けたいという狙いがある。EC全体で体験ギフトの需要が高まり、「モノ消費」から「コト消費」へシフトしている流れに対して、Amazonが打ち出した新しい提案と言えるだろう。

体験コレクションは、2025年のAmazonブラックフライデー先行セール開始時刻である11月21日(金)0時から数量限定で販売されている。通常のタイムセールやポイントアップとは別軸で、プレゼント需要や自分へのご褒美を狙うユーザーに刺さる“特別枠”として機能しているのがポイントだ。

Amazonブラックフライデーの体験コレクションのラインナップは？

ラインナップの中心は、アウトドア・美容・グルメと3つの人気カテゴリー。特にスノーピークの手ぶらキャンプ体験は、現地での設営サポートやAmazon限定ギアがセットになった豪華仕様で、初心者でも安心して参加できる内容だ。また、美容カテゴリーではオルビスのフェイシャルトリートメントが登場し、表参道で60分の施術を受けられるプレミアム体験が話題に。さらに、年末需要が高まるグルメでは、くら寿司の豪華海鮮セットが体験×食卓として予約販売されている。

どの体験も数量限定であり、残りわずかである。物価が上がる中でも思い出や癒し、美味しさといった体験価値に投資したいユーザーが増えており、体験コレクションはブラックフライデーの新定番として今後さらに拡大していきそうだ。

体験名 内容 価格 数量 スノーピーク 手ぶらキャンプ体験 + Amazon限定ギアセット キャンプ体験チケット + 限定ギアセット（バーナー/タンブラー/キャンドルホルダー） スタンダード59,800円 / ライト55,555円 20個/80個 オルビス ユードットフェイシャルエステセット 表参道SKINCARE LOUNGEで60分施術 + スキンケアセット 12,980円 10個限定 くら寿司 豪華新春特別セット 国産海鮮セット + 生ずわいがに20本 + 食事券2,000円 30,900円 100個限定

