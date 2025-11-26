Amazonブラックフライデー2025の割引率は何パーセント？どれくらい安くなる？

Amazon(アマゾン)のビッグセール『Amazonブラックフライデー』が、先行セールも含め2025年11月24日(月)から12月1日(月)まで開催されている。
本記事では、2025年Amazonブラックフライデーの割引率について紹介する。
Amazonブラックフライデー2025の開催期間・概要
Amazon
Amazonブラックフライデーは、年に一度開催される大型セールイベント。2025年のブラックフライデー本番は、11月24日(月)0:00～12月1日(月)23:59までの8日間で実施される。
本セールに先立ち、11月21日(金)0:00から11月23日(日)23:59までの3日間は先行セールが開催。先行セールで登場した商品は、本セール期間中も同価格で販売されるケースが多いため、人気商品は先行段階で完売する可能性もある。狙っているアイテムがある場合は、早めの購入がおすすめだ。
ブラックフライデーはプライム会員でなくても参加可能！
2025年のAmazonブラックフライデーでは、合計10,000円(税込)以上の買い物でポイント還元を受けられる複数のキャンペーンが展開される。特にポイントアップキャンペーンはセール攻略の中心で、先行セール期間を含む2025年11月21日(金)0:00～12月1日(月)23:59が買い物対象期間となる。
ポイントアップキャンペーンへ参加するには、2025年11月14日(金)10:30～12月1日(月)23:59の間にエントリーが必要。なお、2025年はおもちゃやおむつ・おしりふきなどのカテゴリーが高い還元率を獲得できるため、まとめ買いに適したジャンルとなっている。
また、Amazonブラックフライデーはプライムデーやプライム感謝祭とは異なり、プライム会員でなくても誰でも参加可能なセールとなる。
2025年ブラックフライデー関連キャンペーンの日程一覧
|キャンペーン名
|エントリー期間
|買い物/応募対象期間
|ポイントアップキャンペーン
|11月14日(金)10:30～12月1日(月)23:59
|11月21日(金)0:00～12月1日(月)23:59
|Amazonスタンプラリー
|11月14日(金)10:30～12月4日(木)23:59
|11月14日(金)10:30～12月4日(木)23:59
|dポイントスタンプラリー
|11月14日(金)10:30～12月1日(月)23:59
|11月14日(金)10:30～12月1日(月)23:59
なお、ポイントアップキャンペーンの買い物対象期間は先行セール開始日の11月21日(金)から含まれているため、初日から還元を狙える点も押さえておきたい。
その他の注目企画
- Amazon ブラックフライデー 体験コレクション
└ 体験チケットと人気商品がセットになった新企画で、11月21日(金)0:00より数量限定販売。
- 48時間限定セール
└ ブラックフライデー期間中に3回開催。
・第1弾: 11月25日(月)〜11月26日(火)
・第2弾: 11月27日(水)〜11月28日(木)
・第3弾: 11月29日(金)〜11月30日(土)
Amazonブラックフライデーの割引はどれくらい？
Amazonブラックフライデーでは、幅広いカテゴリーの商品が特別価格で登場する。値引き率は商品ごとに異なり、通常のセールでは見られない大幅なディスカウントが適用されるケースもある。中には、9割近い値下げが行われる商品が出ることもあり、この時期ならではの価格設定と言える。
さらに、対象商品には「クーポン」を組み合わせて追加で価格を下げられるものもある。購入画面の詳細ページに表示される[クーポン適用]のチェックを入れることで割引が反映されるため、見落とさずに利用したいポイントだ。
【参考情報①】Amazonデバイスの割引率
Amazon
Amazonブラックフライデー2025先行セールでは、Amazon Fire TV Stick 4が50％OFFの3,980円に、Amazon Fire HD 10 タブレット 32GBが45％OFFの10,980円、Kindle Paperwhite 16GBが29％OFFの6,980円などの自社デバイスが軒並みセール価格に。特にエントリーモデルのFire TV Stickやキッズ向けタブレットは半額前後まで値下げされており、買い替えや追加購入の好機となっている。
ここでは、先行セール時点で確認できる主なAmazonデバイスの割引率を一覧にまとめた。リビングのテレビ環境を強化したい人も、読書用デバイスを探している人も、狙い目の価格帯かどうかをチェックしておきたい。
|商品
|価格(税込)
|割引率
|Amazon Fire TV Stick 4K Select
|7,980円→3,980円
|50%OFF
|Amazon Fire TV Stick HD
|6,980円→3,480円
|50%OFF
|Amazon Fire HD 10 タブレット 32GB
|19,980円→10,980円
|45%OFF
|Amazon Echo Show 5 第3世代
|12,980円→6,980円
|46%OFF
|Kindle Paperwhite 16GB
|27,980円→19,980円
|29%OFF
|Amazon Echo Dot 第5世代
|7,480円→3,980円
|47%OFF
|Amazon Fire HD 10 キッズモデル
|23,980円→14,980円
|38%OFF
|Amazon Echo Spot 2024年発売
|11,480円→6,480円
|44%OFF
|Amazon Fire HD 10 キッズプロ
|23,980円→14,980円
|38%OFF
|Amazon Kindle 16GB マッチャ
|19,980円→13,980円
|30%OFF
|Amazon Fire HD 8 タブレット
|15,980円→7,990円
|50%OFF
|New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション
|44,980円→34,980円
|22%OFF
|Amazon Echo Pop
|5,980円→2,380円
|60%OFF
|Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB
|32,980円→24,980円
|24%OFF
|Amazon Fire HD 8 キッズモデル
|19,980円→11,980円
|40%OFF
|Kindle Scribe Notebook Design 32GB
|59,980円→45,980円
|23%OFF
|Fire Max 11 タブレット 128GB キーボード付きカバーセット
|50,960円→33,460円
|34%OFF
|Amazon Fire TV Soundbar Plus
|34,800円→24,800円
|29%OFF
|Amazon Fire HD 8 キッズプロ マーベルアベンジャーズ
|20,980円→10,490円
|50%OFF
【参考情報②】Apple製品の割引率
Amazon
2025年Amazonブラックフライデーで登場しているApple製品の主なセール価格を一覧にまとめた。
最新のApple 2025 MacBook Air 13インチ M4 スカイブルーが15％OFFの139,800円、Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ブルーが15％OFFの49,800円に加え、AirPodApple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデルが17％OFFの24,800円など、その他Apple Watch、周辺機器や整備済みiPhoneまで幅広いラインナップが割引対象となっている。
|商品
|価格(税込)
|割引率
|Apple 2025 MacBook Air 13インチ M4 スカイブルー
|164,800円→139,800円
|15%OFF
|Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ブルー
|58,800円→49,800円
|15%OFF
|Apple 11インチ iPad Air(M3) 128GB スペースグレイ
|98,800円→79,800円
|19%OFF
|Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB スペースグレイ
|78,800円→64,800円
|18%OFF
|Apple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデル
|29,800円→24,800円
|17%OFF
|Apple Pencil Pro
|21,800円→18,800円
|14%OFF
|Apple 2024 Mac mini M4 256GB
|94,800円→84,800円
|11%OFF
|Apple Watch Series 10(GPSモデル) 46mm ジェットブラック
|64,800円→54,300円
|16%OFF
|Apple AirPods 4(通常モデル)
|21,800円→17,700円
|19%OFF
|Apple 2022 13インチMacBook Air M2 ミッドナイト
|148,800円→119,800円
|19%OFF
|Magic Mouse(USB-C) ホワイト
|10,800円→8,900円
|18%OFF
|Apple 11インチ iPad Air(M3) 256GB スターライト
|114,800円→95,800円
|17%OFF
|Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB ブルー
|78,800円→64,800円
|18%OFF
|Apple 11インチ iPad(A16) 128GB シルバー
|58,800円→49,800円
|15%OFF
|Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ピンク
|58,800円→49,800円
|15%OFF
|整備済み品 iPhone 11 Pro 512GB ミッドナイトグリーン
|65,656円→59,800円
|9%OFF
|整備済み品 iPhone XS Max 256GB ゴールド
|44,799円→41,215円
|8%OFF
【参考情報③】食品・飲料・日用品の割引率
Amazon
2025年Amazonブラックフライデーでは、チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kgが37％OFFの3,904円、い・ろ・は・す ラベルレス 560ml×24本が25％OFFの1,539円、カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml×30本が19％OFFの2,398円、ビールやウイスキー、米やレトルトご飯まで、日常使いしやすい定番商品が多数セール対象となっている。
まとめ買いしやすい大容量パックやケース販売商品が中心で、なかには50%以上の割引となっている商品もある。ストック用に押さえておきたい人は、セール期間中にチェックしておきたい。
【参考情報④】生活用品・日用品の割引率
Amazon
生活用品・日用品では、レノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,900mLが22％OFFの1,329円に、by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組×24パックが29％OFFの1,854円に、その他のシャンプーやおむつなども割引対象商品ともなっている。
|商品
|価格(税込)
|割引率
|レノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,900mL
|1,697円→1,329円
|22%OFF
|by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組×24パック
|2,603円→1,854円
|29%OFF
|Bold ボールド 洗濯洗剤 ジェルボール 4in1 詰め替え 100個
|3,599円→2,889円
|20%OFF
|アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100g
|1,939円→1,566円
|19%OFF
|さらさ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 1.9kg×2袋
|4,014円→3,152円
|21%OFF
|VTCOSMETICS(VTコスメテックス) リードルS EFI-GF エクソソームマスク
|2,640円→1,980円
|25%OFF
|アタック 抗菌EX 洗濯洗剤 液体 詰め替え 2500g
|1,333円→979円
|27%OFF
|【ケース販売】【Amazon.co.jp限定】ワイドハイター EXパワー 業務用 4.5L×2本
|4,930円→3,076円
|38%OFF
|【パンツ Lサイズ】パンパース オムツ さらさらケア 224枚(56枚×4パック)
|8,280円→6,624円
|20%OFF
Amazonブラックフライデー2025のキャンペーン総まとめ
Amazon
2025年のAmazonブラックフライデーは、例年よりも長いスケジュールで展開され、割引とポイント施策を組み合わせることで“実質価格”を大きく下げられる構造になっている。先行セールは11月21日(金)から、本セールは11月24日(月)〜12月1日(月)までの計11日間。期間中は複数のキャンペーンが横断的に用意されており、それらをどう組み合わせるかが節約の鍵となる。
ポイントアップキャンペーン
エントリーと税込1万円以上の購入を満たすと、条件に応じてポイントが段階的に加算される仕組み。ブラックフライデー期間の中心施策で、利用者の多くが活用する“基本のキャンペーン”といえる。
ポイントアップ施策の基本情報
- キャンペーン名：ポイントアップキャンペーン
- エントリー期間：2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59
- 対象購入期間：2025年11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59
- 必須条件：エントリー + 税込1万円以上の購入
- 特典：最大100000ポイント抽選に自動参加
還元率の内訳（最大16%）
- プライム会員：+1.5%〜+2%（会員区分により変動）
- Amazon Mastercard決済：最大+3%（通常還元含む）
- おもちゃカテゴリー：+6.5%（対象商品のみ）
- おむつ・おしりふき：+6.5%（まとめ買い向け）
- ブランドセレクション：+4%
- 注目ブランド：+5%（ブランドセレクションに+1%）
- 合計上限：最大16%（おもちゃ or おむつカテゴリ利用時）
ポイント獲得を広げる周辺キャンペーン
ポイントアップと同時進行で実施されるサブ施策。併用することで獲得ポイントがさらに積み上がり、よりお得に購入できる。
ギフトカード関連の特典
- Amazonギフトカード購入
・5000円以上購入 → 300〜700ポイント ・期間：〜2025年12月23日(火)
- ブランドギフトカード購入
・5000円以上購入 → 500ポイント ・期間：〜2025年12月1日(月)
スタンプラリー企画
- Amazonスタンプラリー
・指定アクション達成でスタンプ獲得、4つで抽選参加 ・2025年11月14日(金)10:30〜12月4日(木)23:59
- dポイントスタンプ
・dポイント利用で抽選対象 ・2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59
サブスクに関する特典
- Kindle Unlimited
・3カ月99円（通常2980円→大幅値引き）
- Audible
・3カ月無料 / Kindle本300円クーポン付属
- Amazon Music Unlimited
・3カ月無料（初回利用者対象）
- 書籍ポイント還元
・対象タイトルが最大30%ポイント付与
Amazonブラックフライデー2025｜最新情報
Amazon
Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。
セール情報
- Amazonブラックフライデーはいつからいつまで？日程・最新情報・ポイントキャンペーンまとめ
- Amazonブラックフライデーとプライムデー・プライム感謝祭の違いは？どっちが安い？セール(割引)価格は変わる？
- Amazonブラックフライデーと先行セールの違いは？お得になる商品や活用ポイントは？
- 【Amazonブラックフライデー2025完全攻略法】お得にショッピングするためにやるべきことは？
- Amazonブラックフライデー2025 ギフトカードキャンペーン一覧｜最大700ポイントのお得情報まとめ
おすすめ目玉商品
- iPhone 16が最安値！AmazonブラックフライデーでiPhone各モデルがセール中
- 【目玉商品一覧】Amazonブラックフライデーのオススメは？激推しアイテムまとめ
- Amazonブラックフライデーのおすすめ商品
- Amazonブラックフライデーは日用品もお買い得！セールで安くなるものは？まとめ買いできる消耗品は？
- Amazonブラックフライデーは何が安い？セールのマストバイアイテムまとめ
- 【カテゴリ別】Amazonブラックフライデーお買い得アイテム総まとめ
- Apple製品がAmazonブラックフライデー先行セールから割引！割引対象商品は？
サブスクのキャンペーン情報
- Audibleが3カ月99円に大幅割引！Kindle本300円クーポンも配布｜Amazonブラックフライデー限定
- Kindle Unlimitedが3カ月99円で利用可能に！12月1日までのAmazonブラックフライデー限定セールの詳細・対象者・登録方法
- Amazon Music Unlimitedが3カ月間無料！0円で音楽聴き放題になる期間限定キャンペーン｜申し込みはいつまで？対象者・特典・登録方法まとめ
- Kindle本が最大70%オフ！Amazonブラックフライデーで本と電子書籍がお買い得に
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。