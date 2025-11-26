Amazonブラックフライデー2025の割引率は何パーセント？どれくらい安くなる？

Amazon(アマゾン)のビッグセール『Amazonブラックフライデー』が、先行セールも含め2025年11月24日(月)から12月1日(月)まで開催されている。

本記事では、2025年Amazonブラックフライデーの割引率について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025の開催期間・概要

Amazonブラックフライデーは、年に一度開催される大型セールイベント。2025年のブラックフライデー本番は、11月24日(月)0:00～12月1日(月)23:59までの8日間で実施される。

本セールに先立ち、11月21日(金)0:00から11月23日(日)23:59までの3日間は先行セールが開催。先行セールで登場した商品は、本セール期間中も同価格で販売されるケースが多いため、人気商品は先行段階で完売する可能性もある。狙っているアイテムがある場合は、早めの購入がおすすめだ。

ブラックフライデーはプライム会員でなくても参加可能！

2025年のAmazonブラックフライデーでは、合計10,000円(税込)以上の買い物でポイント還元を受けられる複数のキャンペーンが展開される。特にポイントアップキャンペーンはセール攻略の中心で、先行セール期間を含む2025年11月21日(金)0:00～12月1日(月)23:59が買い物対象期間となる。

ポイントアップキャンペーンへ参加するには、2025年11月14日(金)10:30～12月1日(月)23:59の間にエントリーが必要。なお、2025年はおもちゃやおむつ・おしりふきなどのカテゴリーが高い還元率を獲得できるため、まとめ買いに適したジャンルとなっている。

また、Amazonブラックフライデーはプライムデーやプライム感謝祭とは異なり、プライム会員でなくても誰でも参加可能なセールとなる。

2025年ブラックフライデー関連キャンペーンの日程一覧

キャンペーン名 エントリー期間 買い物/応募対象期間 ポイントアップキャンペーン 11月14日(金)10:30～12月1日(月)23:59 11月21日(金)0:00～12月1日(月)23:59 Amazonスタンプラリー 11月14日(金)10:30～12月4日(木)23:59 11月14日(金)10:30～12月4日(木)23:59 dポイントスタンプラリー 11月14日(金)10:30～12月1日(月)23:59 11月14日(金)10:30～12月1日(月)23:59

なお、ポイントアップキャンペーンの買い物対象期間は先行セール開始日の11月21日(金)から含まれているため、初日から還元を狙える点も押さえておきたい。

その他の注目企画

Amazon ブラックフライデー 体験コレクション

└ 体験チケットと人気商品がセットになった新企画で、11月21日(金)0:00より数量限定販売。

48時間限定セール

└ ブラックフライデー期間中に3回開催。

・第1弾: 11月25日(月)〜11月26日(火)

・第2弾: 11月27日(水)〜11月28日(木)

・第3弾: 11月29日(金)〜11月30日(土)

Amazonブラックフライデーの割引はどれくらい？

Amazonブラックフライデーでは、幅広いカテゴリーの商品が特別価格で登場する。値引き率は商品ごとに異なり、通常のセールでは見られない大幅なディスカウントが適用されるケースもある。中には、9割近い値下げが行われる商品が出ることもあり、この時期ならではの価格設定と言える。

さらに、対象商品には「クーポン」を組み合わせて追加で価格を下げられるものもある。購入画面の詳細ページに表示される[クーポン適用]のチェックを入れることで割引が反映されるため、見落とさずに利用したいポイントだ。

【参考情報①】Amazonデバイスの割引率

Amazon

Amazonブラックフライデー2025先行セールでは、Amazon Fire TV Stick 4が50％OFFの3,980円に、Amazon Fire HD 10 タブレット 32GBが45％OFFの10,980円、Kindle Paperwhite 16GBが29％OFFの6,980円などの自社デバイスが軒並みセール価格に。特にエントリーモデルのFire TV Stickやキッズ向けタブレットは半額前後まで値下げされており、買い替えや追加購入の好機となっている。

ここでは、先行セール時点で確認できる主なAmazonデバイスの割引率を一覧にまとめた。リビングのテレビ環境を強化したい人も、読書用デバイスを探している人も、狙い目の価格帯かどうかをチェックしておきたい。

【参考情報②】Apple製品の割引率

Amazon

2025年Amazonブラックフライデーで登場しているApple製品の主なセール価格を一覧にまとめた。

最新のApple 2025 MacBook Air 13インチ M4 スカイブルーが15％OFFの139,800円、Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ブルーが15％OFFの49,800円に加え、AirPodApple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデルが17％OFFの24,800円など、その他Apple Watch、周辺機器や整備済みiPhoneまで幅広いラインナップが割引対象となっている。

【参考情報③】食品・飲料・日用品の割引率

Amazon

2025年Amazonブラックフライデーでは、チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kgが37％OFFの3,904円、い・ろ・は・す ラベルレス 560ml×24本が25％OFFの1,539円、カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml×30本が19％OFFの2,398円、ビールやウイスキー、米やレトルトご飯まで、日常使いしやすい定番商品が多数セール対象となっている。

まとめ買いしやすい大容量パックやケース販売商品が中心で、なかには50%以上の割引となっている商品もある。ストック用に押さえておきたい人は、セール期間中にチェックしておきたい。

【参考情報④】生活用品・日用品の割引率

Amazon

生活用品・日用品では、レノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,900mLが22％OFFの1,329円に、by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組×24パックが29％OFFの1,854円に、その他のシャンプーやおむつなども割引対象商品ともなっている。

Amazonブラックフライデー2025のキャンペーン総まとめ

Amazon

2025年のAmazonブラックフライデーは、例年よりも長いスケジュールで展開され、割引とポイント施策を組み合わせることで“実質価格”を大きく下げられる構造になっている。先行セールは11月21日(金)から、本セールは11月24日(月)〜12月1日(月)までの計11日間。期間中は複数のキャンペーンが横断的に用意されており、それらをどう組み合わせるかが節約の鍵となる。

エントリーと税込1万円以上の購入を満たすと、条件に応じてポイントが段階的に加算される仕組み。ブラックフライデー期間の中心施策で、利用者の多くが活用する“基本のキャンペーン”といえる。

ポイントアップ施策の基本情報

キャンペーン名： ポイントアップキャンペーン

ポイントアップキャンペーン エントリー期間： 2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59

2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59 対象購入期間： 2025年11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59

2025年11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59 必須条件： エントリー + 税込1万円以上の購入

エントリー + 税込1万円以上の購入 特典：最大100000ポイント抽選に自動参加

還元率の内訳（最大16%）

プライム会員： +1.5%〜+2%（会員区分により変動）

+1.5%〜+2%（会員区分により変動） Amazon Mastercard決済： 最大+3%（通常還元含む）

最大+3%（通常還元含む） おもちゃカテゴリー： +6.5%（対象商品のみ）

+6.5%（対象商品のみ） おむつ・おしりふき： +6.5%（まとめ買い向け）

+6.5%（まとめ買い向け） ブランドセレクション： +4%

+4% 注目ブランド： +5%（ブランドセレクションに+1%）

+5%（ブランドセレクションに+1%） 合計上限：最大16%（おもちゃ or おむつカテゴリ利用時）

ポイント獲得を広げる周辺キャンペーン

ポイントアップと同時進行で実施されるサブ施策。併用することで獲得ポイントがさらに積み上がり、よりお得に購入できる。

ギフトカード関連の特典

Amazonギフトカード購入

・5000円以上購入 → 300〜700ポイント ・期間：〜2025年12月23日(火)

・5000円以上購入 → 300〜700ポイント ・期間：〜2025年12月23日(火) ブランドギフトカード購入

・5000円以上購入 → 500ポイント ・期間：〜2025年12月1日(月)

スタンプラリー企画

サブスクに関する特典

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

Amazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

