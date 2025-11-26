このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
amazon blackfriday cheaper 2025Amazon
Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！セール対象商品一覧はこちら
Aoi Fujimiya

Amazonブラックフライデー2025の割引率は何パーセント？どれくらい安くなる？

Amazonブラックフライデー2025の割引率は何パーセント？最大何％OFFまで下がる？

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazon

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

Amazon(アマゾン)のビッグセール『Amazonブラックフライデー』が、先行セールも含め2025年11月24日(月)から12月1日(月)まで開催されている。

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

本記事では、2025年Amazonブラックフライデーの割引率について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025の開催期間・概要

amazon black friday 2025 StrategyAmazon

Amazonブラックフライデーは、年に一度開催される大型セールイベント。2025年のブラックフライデー本番は、11月24日(月)0:00～12月1日(月)23:59までの8日間で実施される。

本セールに先立ち、11月21日(金)0:00から11月23日(日)23:59までの3日間は先行セールが開催。先行セールで登場した商品は、本セール期間中も同価格で販売されるケースが多いため、人気商品は先行段階で完売する可能性もある。狙っているアイテムがある場合は、早めの購入がおすすめだ。

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

ブラックフライデーはプライム会員でなくても参加可能！

2025年のAmazonブラックフライデーでは、合計10,000円(税込)以上の買い物でポイント還元を受けられる複数のキャンペーンが展開される。特にポイントアップキャンペーンはセール攻略の中心で、先行セール期間を含む2025年11月21日(金)0:00～12月1日(月)23:59が買い物対象期間となる。

ポイントアップキャンペーンへ参加するには、2025年11月14日(金)10:30～12月1日(月)23:59の間にエントリーが必要。なお、2025年はおもちゃやおむつ・おしりふきなどのカテゴリーが高い還元率を獲得できるため、まとめ買いに適したジャンルとなっている。

また、Amazonブラックフライデーはプライムデーやプライム感謝祭とは異なり、プライム会員でなくても誰でも参加可能なセールとなる。

2025年ブラックフライデー関連キャンペーンの日程一覧

キャンペーン名エントリー期間買い物/応募対象期間
ポイントアップキャンペーン11月14日(金)10:30～12月1日(月)23:5911月21日(金)0:00～12月1日(月)23:59
Amazonスタンプラリー11月14日(金)10:30～12月4日(木)23:5911月14日(金)10:30～12月4日(木)23:59
dポイントスタンプラリー11月14日(金)10:30～12月1日(月)23:5911月14日(金)10:30～12月1日(月)23:59

なお、ポイントアップキャンペーンの買い物対象期間は先行セール開始日の11月21日(金)から含まれているため、初日から還元を狙える点も押さえておきたい。

その他の注目企画

  • Amazon ブラックフライデー 体験コレクション
    └ 体験チケットと人気商品がセットになった新企画で、11月21日(金)0:00より数量限定販売。
  • 48時間限定セール
    └ ブラックフライデー期間中に3回開催。
    ・第1弾: 11月25日(月)〜11月26日(火)
    ・第2弾: 11月27日(水)〜11月28日(木)
    ・第3弾: 11月29日(金)〜11月30日(土)

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

Amazonブラックフライデーの割引はどれくらい？

Amazonブラックフライデーでは、幅広いカテゴリーの商品が特別価格で登場する。値引き率は商品ごとに異なり、通常のセールでは見られない大幅なディスカウントが適用されるケースもある。中には、9割近い値下げが行われる商品が出ることもあり、この時期ならではの価格設定と言える。

さらに、対象商品には「クーポン」を組み合わせて追加で価格を下げられるものもある。購入画面の詳細ページに表示される[クーポン適用]のチェックを入れることで割引が反映されるため、見落とさずに利用したいポイントだ。

【参考情報①】Amazonデバイスの割引率

amazon blackfriday pAmazon

Amazonブラックフライデー2025先行セールでは、Amazon Fire TV Stick 4が50％OFFの3,980円に、Amazon Fire HD 10 タブレット 32GBが45％OFFの10,980円、Kindle Paperwhite 16GBが29％OFFの6,980円などの自社デバイスが軒並みセール価格に。特にエントリーモデルのFire TV Stickやキッズ向けタブレットは半額前後まで値下げされており、買い替えや追加購入の好機となっている。

ここでは、先行セール時点で確認できる主なAmazonデバイスの割引率を一覧にまとめた。リビングのテレビ環境を強化したい人も、読書用デバイスを探している人も、狙い目の価格帯かどうかをチェックしておきたい。

商品価格(税込)割引率
Amazon Fire TV Stick 4K Select7,980円→3,980円50%OFF
Amazon Fire TV Stick HD6,980円→3,480円50%OFF
Amazon Fire HD 10 タブレット 32GB19,980円→10,980円45%OFF
Amazon Echo Show 5 第3世代12,980円→6,980円46%OFF
Kindle Paperwhite 16GB27,980円→19,980円29%OFF
Amazon Echo Dot 第5世代7,480円→3,980円47%OFF
Amazon Fire HD 10 キッズモデル23,980円→14,980円38%OFF
Amazon Echo Spot 2024年発売11,480円→6,480円44%OFF
Amazon Fire HD 10 キッズプロ23,980円→14,980円38%OFF
Amazon Kindle 16GB マッチャ19,980円→13,980円30%OFF
Amazon Fire HD 8 タブレット15,980円→7,990円50%OFF
New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション44,980円→34,980円22%OFF
Amazon Echo Pop5,980円→2,380円60%OFF
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB32,980円→24,980円24%OFF
Amazon Fire HD 8 キッズモデル19,980円→11,980円40%OFF
Kindle Scribe Notebook Design 32GB59,980円→45,980円23%OFF
Fire Max 11 タブレット 128GB キーボード付きカバーセット50,960円→33,460円34%OFF
Amazon Fire TV Soundbar Plus34,800円→24,800円29%OFF
Amazon Fire HD 8 キッズプロ マーベルアベンジャーズ20,980円→10,490円50%OFF

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

【参考情報②】Apple製品の割引率

2amazon appleAmazon

2025年Amazonブラックフライデーで登場しているApple製品の主なセール価格を一覧にまとめた。

最新のApple 2025 MacBook Air 13インチ M4 スカイブルーが15％OFFの139,800円、Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ブルーが15％OFFの49,800円に加え、AirPodApple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデルが17％OFFの24,800円など、その他Apple Watch、周辺機器や整備済みiPhoneまで幅広いラインナップが割引対象となっている。

商品価格(税込)割引率
Apple 2025 MacBook Air 13インチ M4 スカイブルー164,800円→139,800円15%OFF
Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ブルー58,800円→49,800円15%OFF
Apple 11インチ iPad Air(M3) 128GB スペースグレイ98,800円→79,800円19%OFF
Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB スペースグレイ78,800円→64,800円18%OFF
Apple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデル29,800円→24,800円17%OFF
Apple Pencil Pro21,800円→18,800円14%OFF
Apple 2024 Mac mini M4 256GB94,800円→84,800円11%OFF
Apple Watch Series 10(GPSモデル) 46mm ジェットブラック64,800円→54,300円16%OFF
Apple AirPods 4(通常モデル)21,800円→17,700円19%OFF
Apple 2022 13インチMacBook Air M2 ミッドナイト148,800円→119,800円19%OFF
Magic Mouse(USB-C) ホワイト10,800円→8,900円18%OFF
Apple 11インチ iPad Air(M3) 256GB スターライト114,800円→95,800円17%OFF
Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB ブルー78,800円→64,800円18%OFF
Apple 11インチ iPad(A16) 128GB シルバー58,800円→49,800円15%OFF
Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ピンク58,800円→49,800円15%OFF
整備済み品 iPhone 11 Pro 512GB ミッドナイトグリーン65,656円→59,800円9%OFF
整備済み品 iPhone XS Max 256GB ゴールド44,799円→41,215円8%OFF

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

【参考情報③】食品・飲料・日用品の割引率

3 amazonfoodAmazon

2025年Amazonブラックフライデーでは、チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kgが37％OFFの3,904円、い・ろ・は・す ラベルレス 560ml×24本が25％OFFの1,539円、カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml×30本が19％OFFの2,398円、ビールやウイスキー、米やレトルトご飯まで、日常使いしやすい定番商品が多数セール対象となっている。

まとめ買いしやすい大容量パックやケース販売商品が中心で、なかには50%以上の割引となっている商品もある。ストック用に押さえておきたい人は、セール期間中にチェックしておきたい。

商品価格(税込)割引率
チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg6,210円→3,904円37%OFF
い・ろ・は・す ラベルレス 560ml×24本2,055円→1,539円25%OFF
[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2L×8本998円→821円18%OFF
by Amazon シーチキン Lフレーク 70g×12缶1,869円→1,331円29%OFF
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml×30本2,970円→2,398円19%OFF
【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250ml×24本5,132円→3,600円30%OFF
サントリー 天然水 ラベルレス 550ml×24本2,265円→1,613円29%OFF
スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本4,968円→4,497円9%OFF
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720ml×15本4,180円→2,863円32%OFF
【Amazon.co.jp限定】伊藤園 ラベルレス 日本の水 2L×8本960円→821円15%OFF
はぐくみ 森永 大缶 800g×2缶パック5,054円→4,043円20%OFF
コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525ml×24本2,136円→1,664円22%OFF
コカ・コーラ ラベルレス 500ml×24本2,352円→1,882円20%OFF
by Amazon パックご飯 秋田県産あきたこまち 180g×24個3,440円→2,847円17%OFF
ブラックニッカ クリア 4000ml4,582円→3,873円15%OFF
by Amazon 秋田県産あきたこまち 無洗米 5kg5,205円→4,715円9%OFF
マ・マー 早ゆで3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋2,134円→1,429円33%OFF
日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極もち 480g×2個734円→477円35%OFF
ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本2,436円→1,301円47%OFF
マルちゃん 赤いきつねうどん 東 96g×12個3,059円→1,499円51%OFF
吉野家 牛丼の具 120g×28袋セット13,608円→8,300円39%OFF
ネスレ キットカット ミニ バラエティパーティーボックス 70枚4,000円→3,016円25%OFF
マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 101g×12個3,059円→1,499円51%OFF

【参考情報④】生活用品・日用品の割引率

amazon blackfriday pAmazon

生活用品・日用品では、レノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,900mLが22％OFFの1,329円に、by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組×24パックが29％OFFの1,854円に、その他のシャンプーやおむつなども割引対象商品ともなっている。

商品価格(税込)割引率
レノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,900mL1,697円→1,329円22%OFF
by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組×24パック2,603円→1,854円29%OFF
Bold ボールド 洗濯洗剤 ジェルボール 4in1 詰め替え 100個3,599円→2,889円20%OFF
アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100g1,939円→1,566円19%OFF
さらさ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 1.9kg×2袋4,014円→3,152円21%OFF
VTCOSMETICS(VTコスメテックス) リードルS EFI-GF エクソソームマスク2,640円→1,980円25%OFF
アタック 抗菌EX 洗濯洗剤 液体 詰め替え 2500g1,333円→979円27%OFF
【ケース販売】【Amazon.co.jp限定】ワイドハイター EXパワー 業務用 4.5L×2本4,930円→3,076円38%OFF
【パンツ Lサイズ】パンパース オムツ さらさらケア 224枚(56枚×4パック)8,280円→6,624円20%OFF

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025のキャンペーン総まとめ

amazon black friday osusume payAmazon

2025年のAmazonブラックフライデーは、例年よりも長いスケジュールで展開され、割引とポイント施策を組み合わせることで“実質価格”を大きく下げられる構造になっている。先行セールは11月21日(金)から、本セールは11月24日(月)〜12月1日(月)までの計11日間。期間中は複数のキャンペーンが横断的に用意されており、それらをどう組み合わせるかが節約の鍵となる。

ポイントアップキャンペーン

エントリーと税込1万円以上の購入を満たすと、条件に応じてポイントが段階的に加算される仕組み。ブラックフライデー期間の中心施策で、利用者の多くが活用する“基本のキャンペーン”といえる。

ポイントアップ施策の基本情報

  • キャンペーン名：ポイントアップキャンペーン
  • エントリー期間：2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59
  • 対象購入期間：2025年11月21日(金)0:00〜12月1日(月)23:59
  • 必須条件：エントリー + 税込1万円以上の購入
  • 特典：最大100000ポイント抽選に自動参加

還元率の内訳（最大16%）

  • プライム会員：+1.5%〜+2%（会員区分により変動）
  • Amazon Mastercard決済：最大+3%（通常還元含む）
  • おもちゃカテゴリー：+6.5%（対象商品のみ）
  • おむつ・おしりふき：+6.5%（まとめ買い向け）
  • ブランドセレクション：+4%
  • 注目ブランド：+5%（ブランドセレクションに+1%）
  • 合計上限：最大16%（おもちゃ or おむつカテゴリ利用時）

ポイント獲得を広げる周辺キャンペーン

ポイントアップと同時進行で実施されるサブ施策。併用することで獲得ポイントがさらに積み上がり、よりお得に購入できる。

ギフトカード関連の特典

  • Amazonギフトカード購入
    ・5000円以上購入 → 300〜700ポイント ・期間：〜2025年12月23日(火)
  • ブランドギフトカード購入
    ・5000円以上購入 → 500ポイント ・期間：〜2025年12月1日(月)

スタンプラリー企画

  • Amazonスタンプラリー
    ・指定アクション達成でスタンプ獲得、4つで抽選参加 ・2025年11月14日(金)10:30〜12月4日(木)23:59
  • dポイントスタンプ
    ・dポイント利用で抽選対象 ・2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59

サブスクに関する特典

  • Kindle Unlimited
    ・3カ月99円（通常2980円→大幅値引き）
  • Audible
    ・3カ月無料 / Kindle本300円クーポン付属
  • Amazon Music Unlimited
    ・3カ月無料（初回利用者対象）
  • 書籍ポイント還元
    ・対象タイトルが最大30%ポイント付与

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0