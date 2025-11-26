このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！セール対象商品一覧はこちら
GOAL

Amazonブラックフライデー2025で最もお得な支払い方法は？還元率が高い決済を紹介

Amazonブラックフライデーで最もお得な支払い方法はどこ？還元率が高い決済方法を紹介。Amazon Mastercard・ギフト券・d払い・JCBカードの使い方

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

年末最大級の買い物イベントとなる「Amazonブラックフライデー」では、商品価格が下がるだけでなく、支払い方法の選び方ひとつで“実質価格”が大きく変わる。

本記事では、Amazonブラックフライデーで最もお得な支払い方法、還元率が高い支払方法について紹介する。

Amazonブラックフライデーのポイント還元の仕組み

Amazonブラックフライデーでは、キャンペーンへのエントリーと合計1万円以上の購入を満たすことで、複数の条件によるポイント還元が加算される仕組みとなっている。プライム会員特典Amazon Mastercard決済、対象ブランド購入、注目ブランド購入、対象カテゴリー購入などが重なることで、還元率は大きく変動する。最大還元率は16%に達し、カテゴリー購入時の上乗せが最も大きい要素となる。

ポイントアップの内訳

条件還元率概要
プライム会員+1.5%プライム会員なら購入全体が対象
Amazon Mastercard決済+3.0%通常還元に加えてブラックフライデー特典が適用
ブランドセレクション商品+4.0%指定ブランド商品購入で還元加算
注目ブランド商品+5.0%コカコーラや花王など注目ブランド商品対象
対象カテゴリー商品+6.5%おもちゃやホビーなど指定カテゴリーが対象

ポイント付与例

以下はプライム会員かつAmazon Prime Mastercardユーザーの場合のポイント付与例となる。

セール対象商品2,000円 × 9.5% = 190ポイント

通常価格商品2,000円 × 9.5% = 190ポイント

カテゴリー対象商品6,000円 × 16% = 960ポイント

合計1,340ポイントが還元される。

Amazon MasterCard新規入会キャンペーンを実施中！

12/1(月)までに新規申し込みをし、12/15(月)までにAmazon Prime Mastercardを初回利用すると、新規入会ポイントに加え、Amazonポイントを4,000ポイント（期間限定ポイント)プレゼントする。

amazon mastercard campaign

Amazonブラックフライデーで最もお得な支払い方法は？

Amazonブラックフライデーで最も高い還元率を狙える支払い方法は、Amazon Mastercardを軸にしたポイントアップキャンペーンの活用となる。とくにプライム会員であること、注目ブランドや対象カテゴリーの商品を組み合わせることで、還元率は通常の商品で最大9.5%、特定カテゴリーでは最大16%に到達する。Amazon Mastercardの3%還元を土台に、複数の加算条件を重ねることで、実質価格は大幅に下がる仕組みだ。

もっとも高い還元率を実現するのが、おもちゃ・ホビーカテゴリー(TVゲームを除く)と注目ブランドを組み合わせた場合となり、還元の内訳は1.5%(プライム会員)+3.0%(Amazon Mastercard)+6.5%(対象カテゴリー)+5.0%(注目ブランド)の合計16%。この条件を満たすことで、ブラックフライデー期間中では最強クラスの還元が得られる。

一方、通常カテゴリーの商品を購入する場合でも、プライム会員とAmazon Mastercard決済を組み合わせることで基本還元4.5%に到達し、注目ブランド対象商品では最大9.5%まで還元率が伸びる。普段使いの買い物でも、手軽に高還元を得られる点は大きなメリットといえる。

ただし、キャンペーンにはいくつかの前提条件があり、エントリーの実施、合計1万円以上の買い物、そしてポイント上限1万ポイントといった制限が設けられている。また、注目ブランド(+5.0%)と指定ブランド(+4.0%)は併用できない点にも注意が必要だ。

総合的に見れば、プライム会員+Amazon Mastercardの組み合わせが最も安定して高い還元率を狙える“基本戦術”となり、カテゴリーやブランド条件を重ねていくことで還元率が最大化される。2025年のブラックフライデーで実質負担を最小限に抑えるなら、この組み合わせが最適解といえる。

条件内訳還元率
基本還元Amazon Mastercard3.0%
プライム会員プライム会員特典1.5%
対象カテゴリーおもちゃ・ホビー(TVゲーム除く)6.5%
注目ブランド注目ブランド特典5.0%
最大還元例プライム会員+Amazon Mastercard+対象カテゴリー+注目ブランド16.0%
通常カテゴリープライム会員+Amazon Mastercard4.5%
通常商品(注目ブランド)基本還元4.5%+注目ブランド5.0%最大9.5%
指定ブランド(注意)指定ブランド4.0%(注目ブランドとの併用不可)4.0%

ポイント獲得を支援する複合キャンペーン

dpoint amazon black fridayAmazon

ポイントアップキャンペーンと併用することで、実質割引をさらに積み増せるプログラム群。期間中に準備するほどお得になる。

Amazonギフトカード購入キャンペーン

  • エントリー必須の対象者限定キャンペーン
  • Amazonギフトカードを5000円以上購入でポイント付与
  • 付与ポイント:
    • 5000〜9999円購入で300ポイント
    • 10000〜19999円購入で500ポイント
    • 20000円以上の購入で700ポイント
  • ギフトカード購入はポイントアップ対象外だが、使用分の買い物は対象
  • 期間: 開催中〜2025年12月23日(火)23:59

ブランドギフトカード購入キャンペーン

Amazonスタンプラリー

  • スタンプ4つ達成で抽選に参加 50000ポイントが当たる可能性
  • 参加条件:
    • ポイントアップキャンペーンにエントリー
    • 2000円以上のプライム対象商品を購入
    • Amazonプライム登録 対象者のみ
    • Kindle電子マンガのシリーズ購読
  • 応募期間: 2025年11月14日(金)10:30〜12月4日(木)23:59

dポイントスタンプラリー

  • dアカウント連携とdポイント利用で抽選に参加
  • 最大10000dポイントが当たる
  • 期間: 2025年11月14日(金)10:30〜12月1日(月)23:59

コスメポイント還元キャンペーン

その他の高還元率を狙える支払い方法

Amazonブラックフライデーでは、Amazon Mastercardが最も高い還元率を実現する一方で、初回限定特典や外部決済サービスのキャンペーンを活用することで、別ルートから高還元を狙う方法も存在する。これらは条件やタイミング次第で威力が大きく変わるが、うまく組み合わせれば短期的に非常に高いリターンを得られる。

Amazonギフトカードの初回チャージ特典では、初めてAmazonギフトカードチャージタイプを利用する場合、5,000円以上を現金でチャージすると1,000ポイントが付与され、実質20%の還元率となる。ブラックフライデーのポイントアップとは別枠で得られるため、単発では高い還元率を誇る特典だが、初回限定となる点には注意が必要だ。

d払いを活用する場合は、キャンペーン依存で還元率が跳ね上がる。2025年のAmazonブラックフライデーでは、d払いで総額5,000円以上(税込)のお買い物を行うと、通常dポイントに加え、抽選で5,000名様にお買い物金額の+50%のdポイント(期間・用途限定)を還元が還元される。

Amazonブラックフライデーをお得に活用する方法は、【Amazonブラックフライデー2025完全攻略法】お得に安く買うためにやるべきこと一覧｜事前準備・ポイント還元・重ね掛けテクニックでも紹介している。

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

