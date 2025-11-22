このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！セール対象商品一覧はこちら
Aoi Fujimiya

Amazonブラックフライデー先行セール 11月23日に買うべきおすすめ商品は？

【11月23日更新】Amazonブラックフライデー2025先行セールで買うべきおすすめ商品一覧は？Amazon製品・家電・ガジェット・食料品など一挙紹介。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonブラックフライデー2025の先行セールが、いよいよ11月21日にスタートする。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025先行セールの11月22日に買うべきおすすめ商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025先行セール 11月23日に買うべきおすすめ商品は？

Amazonブラックフライデー2025の先行セールが、11月21日0時から始まった。

家電・ガジェット・日用品の定番カテゴリはもちろん、今年は物価高の影響で通常価格との差が明確に出やすく、特に先行セール初日に投下される数量限定の値引き商品は、例年以上に競争が激しくなる。

Amazonブラックフライデー2025先行セール 11月22日に買うべきおすすめ商品一覧

[テクシーリュクス] メンズ アシックス商事 軽量 本革ビジネスシューズ66 blackfriday sale 20251118さらば、わが愛／覇王別姫 4K修復版Blu-ray [Blu-ray]

Amazonブラックフライデー2025の概要

Amazonブラックフライデー2025が、今年は過去最長のスケジュールで開催される。先行セールは11月21日0時に開幕し、23日までの3日間。そのまま本セールへ突入し、24日〜12月1日まで計8日間のロングラン。先行＋本セールの合計11日間という構成となり、年末商戦の中でも圧倒的存在感を放つ。

毎年恒例のポイントアップキャンペーンでは、事前エントリーのうえ期間中の累計1万円以上の買い物で追加ポイントが付与される仕組みを採用。ポイントの内訳は、プライム会員なら＋1.5%、Amazon Mastercardでの購入で3%、ブランドセレクション対象商品で4%、注目ブランド対象商品で5%という構成になっている。さらにおもちゃ・ホビー商品(テレビゲームを除く)は、これとは別枠で＋6.5%ポイントアップ。なお注目ブランドの＋5%は通常のブランドセレクション(＋4%)とは別枠扱いで、4%との重複適用はできない。

加えて、条件を満たした参加者には最大10万ポイントが当たる抽選企画も用意され、ユーザー還元への姿勢は一段と強まった。例年、目玉商品は初日から在庫が崩れ始めるため、セールを攻略するには先行セールの時点で動ける準備を整えておきたい。

Amazonブラックフライデー2025の日程

項目日程内容
先行セール2025年11月21日0:00〜11月23日23:593日間限定の初動セール。本セール前に目玉商品が登場。
本セール2025年11月24日0:00〜12月1日23:598日間のメインセール。対象カテゴリーが値引き。
合計期間最大11日間先行＋本セールのスケジュール。

Amazonブラックフライデー2025のポイント還元

条件還元率概要
プライム会員＋1.5%プライム会員なら自動加算
Amazon Mastercard購入3%通常還元2%を含む(プライム会員の場合)
ブランドセレクション対象商品4%注目ブランド以外のブランド商品が対象
注目ブランド対象商品5%通常のブランドセレクション特典(＋4%)とは重複不可
おもちゃ・ホビー商品＋6.5%テレビゲームを除く対象カテゴリーに別枠で加算

Amazonブラックフライデー2025で実施されるキャンペーン総まとめ

Amazonブラックフライデー2025では、購入金額に応じてポイントが加算される仕組みや、条件を満たすことで参加できる抽選イベントなど、複数の特典プログラムが同時展開される。今年も、ポイントアップ企画とスタンプ制度を組み合わせた“行動に応じた多層的な還元モデル”が採用されており、事前エントリーが攻略の出発点になる。

中心となるのはポイントアップ施策だ。エントリー後、先行セールとブラックフライデー本番を含む対象期間内に合計1万円以上の注文を行うことで、条件ごとに設定されたポイントが上乗せされる。利用するアカウントの種類、支払い方法、対象カテゴリーの購入状況などで還元率が変動するため、複数条件を重ねるほど実質的な割引幅が大きくなる仕様だ。プライム会員特典、Amazonカードでの決済、特定カテゴリーの購入が組み合わさることで、高還元に到達しやすくなる。

また、dポイントを利用したコラボキャンペーンも並行して実施される。対象期間中にエントリーし、dポイントを使って買い物をすると、使用ポイント数に応じて抽選に参加可能。Amazonアカウントとdアカウントを連携するだけで準備が整うため、日常的にdポイントを利用しているユーザーにとって参加しやすい仕組みとなっている。

加えて、Amazon独自のスタンプラリー企画も開催される。商品の購入やマンガの閲覧、サービス利用など、指定されたアクションを達成してスタンプを集める形式で、必要条件を満たしたうえで一定額以上を注文すると大規模抽選にエントリーできる。スタンプの達成数によって抽選内容が変化するため、セール期間中の行動がそのままチャンスにつながるのが特徴だ。

いずれのキャンペーンも、まずはエントリーが必須となる。普段の買い物の延長で参加できる内容ばかりなので、セール開始前の準備として忘れずに登録しておきたい。

Amazonブラックフライデー2025｜関連情報

0