Amazonブラックフライデー2025で売り切れ必至の注目商品50選｜今年買うべき人気カテゴリと狙い目セールアイテム

Amazonブラックフライデー2025では、家電から日用品、食品、さらにガジェットまで、あらゆるカテゴリーが値下げ対象となる。
本記事では、Amazonブラックフライデー 売り切れ必至の注目商品50選を紹介する。
Amazonブラックフライデーで売り切れ必至の注目ジャンルは？
11月下旬の本セール開幕と同時に、最も早く在庫が動き始めるのがハイテク系と生活必需品のカテゴリーだ。毎年の傾向として、割引率が高いアイテムほど開始数時間で品切れラインに到達するケースが多く、特に以下のジャンルは競争が激しい。
1. 食品と日用品
まとめ買い需要が圧倒的に強いのが食品や日用品だ。飲料、水、洗剤、消耗品は普段使いできるため、ユーザーの購入判断が速い。吉野家 牛丼の具 120g×28袋セットが39％OFFの8,300円に、い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本が25％OFFの1,539円に、特に大容量パックは価格競争力が高く、カート投入から決済までが短い。
2. 家電製品
ロボット掃除機やコードレスクリーナー、空気清浄機などの生活家電は、割引率の高さが在庫減少に直結しやすい。特にエントリーモデルは価格と性能のバランスが良く、まとめ買いも発生しやすい。【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W大型家電が21％OFFの19,800円になるなど、旧モデルは早い段階で完売することが多い。
3. デジタルガジェット
ブラックフライデーの中心となるのが、スマートフォンやタブレットといった高性能デバイスだ。例年、通常では割引されにくいモデルまで値下げ対象となるため、需要が一気に集中する。ストリーミングデバイスやイヤホンなどの周辺機器も、価格が大きく動きやすいジャンルだ。
4. 生活雑貨と美容ケア用品
フェイスマスク、スキンケア用品、ヘルスケア系の人気アイテムも在庫が動きやすい。日常で使うものだけに、セール価格での需要が急増する。前半で売り切れるケースが多く、買い逃しが起きやすいジャンルとも言える。
5. ギフト需要のアイテム
年末シーズンと重なることで、プレゼント向けジャンルの売れ行きも加速する。コーヒーメーカーや調理家電、ウェアラブル系など、贈答に使いやすいモデルは例年早期に在庫が薄くなる。
売り切れリスクが高いのは、割引率が大きく、かつ日常使いしやすいアイテムが中心。まずは人気カテゴリーからチェックしておくと、買い逃しを防ぎやすい。
Amazonブラックフライデー売り切れ必至の注目商品50選一覧
|商品
|価格(税込)
|割引率
|吉野家 牛丼の具 120g×28袋セット
|13,608円→8,300円
|39%OFF
|日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極もち 480g×2個
|734円→477円
|35%OFF
|い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本
|2,055円→1,539円
|25%OFF
|チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg
|6,210円→3,904円
|37%OFF
|ネスレ キットカット ミニ バラエティパーティーボックス 70枚
|4,000円→3,016円
|25%OFF
|マルちゃん 赤いきつねうどん 東 96g×12個
|3,059円→1,499円
|51%OFF
|【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本
|5,132円→3,600円
|30%OFF
|by Amazon 秋田県産あきたこまち 無洗米 5kg
|5,205円→4,715円
|9%OFF
|【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W
|24,980円→19,800円
|21%OFF
|by Amazon パックご飯 秋田県産あきたこまち 180g×24個
|3,440円→2,847円
|17%OFF
|Coca-Cola コカ・コーラ ラベルレス 500ml×24本
|2,352円→1,882円
|20%OFF
|カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720ml×15本
|4,180円→2,863円
|32%OFF
|by Amazon シーチキン Lフレーク 70g×12缶
|1,869円→1,331円
|29%OFF
|サントリー 天然水 ラベルレス 550ml×24本
|2,265円→1,613円
|29%OFF
|はぐくみ 森永 大缶 800g×2缶パック
|5,054円→4,043円
|20%OFF
|Amazon Fire TV Stick HD
|6,980円→3,480円
|50%OFF
|Amazon Fire HD 10 キッズモデル
|23,980円→14,980円
|38%OFF
|Amazon Echo Show 5 第3世代
|12,980円→6,980円
|46%OFF
|Amazon Fire HD 8 タブレット
|15,980円→7,990円
|50%OFF
|Amazon Kindle 16GB マッチャ
|19,980円→13,980円
|30%OFF
|Amazon Echo Spot 2024年発売
|11,480円→6,480円
|44%OFF
|Amazon Fire HD 8 キッズプロ マーベルアベンジャーズ
|20,980円→10,490円
|50%OFF
|Amazon Fire TV Stick 4K Select
|7,980円→3,980円
|50%OFF
|Amazon Fire HD 8 キッズモデル
|19,980円→11,980円
|40%OFF
|Apple 11インチ iPad Air(M3) 256GB スターライト
|114,800円→95,800円
|17%OFF
|Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB ブルー
|78,800円→64,800円
|18%OFF
|Apple 2024 Mac mini M4 256GB
|94,800円→84,800円
|11%OFF
|Apple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデル
|29,800円→24,800円
|17%OFF
|整備済み品 iPhone 11 Pro 512GB ミッドナイトグリーン
|65,656円→59,800円
|9%OFF
|Apple 2025 MacBook Air 13インチ M4 スカイブルー
|164,800円→139,800円
|15%OFF
|Magic Mouse(USB-C) ホワイト
|10,800円→8,900円
|18%OFF
|Apple 11インチ iPad(A16) 128GB シルバー
|58,800円→49,800円
|15%OFF
|Apple 11インチ iPad Air(M3) 128GB スペースグレイ
|98,800円→79,800円
|19%OFF
|Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB スペースグレイ
|78,800円→64,800円
|18%OFF
|Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ブルー
|58,800円→49,800円
|15%OFF
|Apple 2022 13インチMacBook Air M2 ミッドナイト
|148,800円→119,800円
|19%OFF
|さらさ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 1.9kg×2袋
|4,014円→3,152円
|21%OFF
|アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100g
|1,939円→1,566円
|19%OFF
|【パンツ Lサイズ】パンパース オムツ さらさらケア 224枚(56枚×4パック)
|8,280円→6,624円
|20%OFF
|Bold ボールド 洗濯洗剤 ジェルボール 4in1 詰め替え 100個
|3,599円→2,889円
|20%OFF
|VTCOSMETICS(VTコスメテックス) リードルS EFI-GF エクソソームマスク
|2,640円→1,980円
|25%OFF
|レノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,900mL
|1,697円→1,329円
|22%OFF
|by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組×24パック
|2,603円→1,854円
|29%OFF
|[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69
|7,150円→3,933円
|45%OFF
|[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス 532-995
|1,800円→1,457円
|19%OFF
|[ニューバランス] スニーカー CM996 現行モデル
|16,280円→11,396円
|30%OFF
|[アイシャツ] i-Shirt 完全ノーアイロン 長袖ワイシャツ メンズ
|4,290円→3,590円
|16%OFF
|[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ 上下セット
|26,840円→22,814円
|15%OFF
|Logicool G ハンコン RS50 SYSTEM ダイレクトドライブ ステアリングホイール
|99,440円→84,500円
|15%OFF
|ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD_Black SN850P PS5公式ライセンス版
|36,850円→27,556円
|25%OFF
|【Amazon.co.jp限定】Logicool G ハンコン G923d フォースフィードバック搭載
|57,500円→38,800円
|33%OFF
|ESET HOME セキュリティ プレミアム 5台3年 オンラインコード版
|13,200円→9,900円
|25%OFF
|ベルモンド Switch2用 保護フィルム 2枚セット モンスターフィルム B1510
|1,598円→1,199円
|25%OFF
|【Adobe公式】Creative Cloud フォトプラン(Photoshop+Lightroom) 12カ月版
|25,891円→20,712円
|20%OFF
