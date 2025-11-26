このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonブラックフライデーは11/24(月)から本セール開始！大幅値引き商品をチェック
Aoi Fujimiya

Amazonブラックフライデー2025で売り切れ必至の注目商品50選｜今年買うべき人気カテゴリと狙い目セールアイテム

Amazonブラックフライデー2025で売り切れ必至の注目商品50選｜家電・ガジェット・日用品・ファッションまでに買うべき人気カテゴリを総まとめ

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonブラックフライデー2025では、家電から日用品、食品、さらにガジェットまで、あらゆるカテゴリーが値下げ対象となる。

本記事では、Amazonブラックフライデー 売り切れ必至の注目商品50選を紹介する。

Amazonブラックフライデーで売り切れ必至の注目ジャンルは？

11月下旬の本セール開幕と同時に、最も早く在庫が動き始めるのがハイテク系と生活必需品のカテゴリーだ。毎年の傾向として、割引率が高いアイテムほど開始数時間で品切れラインに到達するケースが多く、特に以下のジャンルは競争が激しい。

1. 食品と日用品

まとめ買い需要が圧倒的に強いのが食品や日用品だ。飲料、水、洗剤、消耗品は普段使いできるため、ユーザーの購入判断が速い。吉野家 牛丼の具 120g×28袋セットが39％OFFの8,300円に、い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本が25％OFFの1,539円に、特に大容量パックは価格競争力が高く、カート投入から決済までが短い。

2. 家電製品

ロボット掃除機やコードレスクリーナー、空気清浄機などの生活家電は、割引率の高さが在庫減少に直結しやすい。特にエントリーモデルは価格と性能のバランスが良く、まとめ買いも発生しやすい。【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W大型家電が21％OFFの19,800円になるなど、旧モデルは早い段階で完売することが多い。

3. デジタルガジェット

ブラックフライデーの中心となるのが、スマートフォンやタブレットといった高性能デバイスだ。例年、通常では割引されにくいモデルまで値下げ対象となるため、需要が一気に集中する。ストリーミングデバイスやイヤホンなどの周辺機器も、価格が大きく動きやすいジャンルだ。

4. 生活雑貨と美容ケア用品

フェイスマスク、スキンケア用品、ヘルスケア系の人気アイテムも在庫が動きやすい。日常で使うものだけに、セール価格での需要が急増する。前半で売り切れるケースが多く、買い逃しが起きやすいジャンルとも言える。

5. ギフト需要のアイテム

年末シーズンと重なることで、プレゼント向けジャンルの売れ行きも加速する。コーヒーメーカーや調理家電、ウェアラブル系など、贈答に使いやすいモデルは例年早期に在庫が薄くなる。

売り切れリスクが高いのは、割引率が大きく、かつ日常使いしやすいアイテムが中心。まずは人気カテゴリーからチェックしておくと、買い逃しを防ぎやすい。

Amazonブラックフライデー売り切れ必至の注目商品50選一覧

商品価格(税込)割引率
吉野家 牛丼の具 120g×28袋セット13,608円→8,300円39%OFF
日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極もち 480g×2個734円→477円35%OFF
い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本2,055円→1,539円25%OFF
チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg6,210円→3,904円37%OFF
ネスレ キットカット ミニ バラエティパーティーボックス 70枚4,000円→3,016円25%OFF
マルちゃん 赤いきつねうどん 東 96g×12個3,059円→1,499円51%OFF
【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本5,132円→3,600円30%OFF
by Amazon 秋田県産あきたこまち 無洗米 5kg5,205円→4,715円9%OFF
【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W24,980円→19,800円21%OFF
by Amazon パックご飯 秋田県産あきたこまち 180g×24個3,440円→2,847円17%OFF
Coca-Cola コカ・コーラ ラベルレス 500ml×24本2,352円→1,882円20%OFF
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720ml×15本4,180円→2,863円32%OFF
by Amazon シーチキン Lフレーク 70g×12缶1,869円→1,331円29%OFF
サントリー 天然水 ラベルレス 550ml×24本2,265円→1,613円29%OFF
はぐくみ 森永 大缶 800g×2缶パック5,054円→4,043円20%OFF
Amazon Fire TV Stick HD6,980円→3,480円50%OFF
Amazon Fire HD 10 キッズモデル23,980円→14,980円38%OFF
Amazon Echo Show 5 第3世代12,980円→6,980円46%OFF
Amazon Fire HD 8 タブレット15,980円→7,990円50%OFF
Amazon Kindle 16GB マッチャ19,980円→13,980円30%OFF
Amazon Echo Spot 2024年発売11,480円→6,480円44%OFF
Amazon Fire HD 8 キッズプロ マーベルアベンジャーズ20,980円→10,490円50%OFF
Amazon Fire TV Stick 4K Select7,980円→3,980円50%OFF
Amazon Fire HD 8 キッズモデル19,980円→11,980円40%OFF
Apple 11インチ iPad Air(M3) 256GB スターライト 114,800円→95,800円17%OFF
Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB ブルー 78,800円→64,800円18%OFF
Apple 2024 Mac mini M4 256GB 94,800円→84,800円11%OFF
Apple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデル 29,800円→24,800円17%OFF
整備済み品 iPhone 11 Pro 512GB ミッドナイトグリーン 65,656円→59,800円9%OFF
Apple 2025 MacBook Air 13インチ M4 スカイブルー 164,800円→139,800円15%OFF
Magic Mouse(USB-C) ホワイト 10,800円→8,900円18%OFF
Apple 11インチ iPad(A16) 128GB シルバー 58,800円→49,800円15%OFF
Apple 11インチ iPad Air(M3) 128GB スペースグレイ 98,800円→79,800円19%OFF
Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB スペースグレイ 78,800円→64,800円18%OFF
Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ブルー 58,800円→49,800円15%OFF
Apple 2022 13インチMacBook Air M2 ミッドナイト 148,800円→119,800円19%OFF
さらさ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 1.9kg×2袋4,014円→3,152円21%OFF
アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100g1,939円→1,566円19%OFF
【パンツ Lサイズ】パンパース オムツ さらさらケア 224枚(56枚×4パック)8,280円→6,624円20%OFF
Bold ボールド 洗濯洗剤 ジェルボール 4in1 詰め替え 100個3,599円→2,889円20%OFF
VTCOSMETICS(VTコスメテックス) リードルS EFI-GF エクソソームマスク2,640円→1,980円25%OFF
レノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,900mL1,697円→1,329円22%OFF
by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組×24パック2,603円→1,854円29%OFF
[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT697,150円→3,933円45%OFF
[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス 532-9951,800円→1,457円19%OFF
[ニューバランス] スニーカー CM996 現行モデル16,280円→11,396円30%OFF
[アイシャツ] i-Shirt 完全ノーアイロン 長袖ワイシャツ メンズ4,290円→3,590円16%OFF
[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ 上下セット26,840円→22,814円15%OFF
Logicool G ハンコン RS50 SYSTEM ダイレクトドライブ ステアリングホイール99,440円→84,500円15%OFF
ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD_Black SN850P PS5公式ライセンス版36,850円→27,556円25%OFF
【Amazon.co.jp限定】Logicool G ハンコン G923d フォースフィードバック搭載57,500円→38,800円33%OFF
ESET HOME セキュリティ プレミアム 5台3年 オンラインコード版13,200円→9,900円25%OFF
ベルモンド Switch2用 保護フィルム 2枚セット モンスターフィルム B15101,598円→1,199円25%OFF
【Adobe公式】Creative Cloud フォトプラン(Photoshop+Lightroom) 12カ月版25,891円→20,712円20%OFF

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

