【11月30日更新】50％OFFの商品も多数！Amazonブラックフライデー2025の高割引アイテムまとめ【家電・日用品・ファッションほか】

Amazonブラックフライデーが終盤に突入し、割引率の高いアイテムが一気に動き始めている。特に11月30日時点の更新分では、家電や日用品、キッズアイテム、ファッションまで幅広いカテゴリで“本セールの最終局面らしい価格”が並び、買い逃しが許されないラインナップだ。

冷蔵庫や掃除機などの大型家電はもちろん、炭酸水・米などの消耗品、冬のギフトにも使えるコスメやビーズクッション、キッズ向けの人気玩具まで値下げ幅が拡大。中には50％超のアイテムも登場しており、今回のアップデートで一段と狙いやすくなっている。

本記事では、11月30日時点の最新情報から“割引率が高い注目商品”をカテゴリ横断でまとめて紹介する。

Amazonブラックフライデー2025の高割引アイテムまとめ

Amazon

2025年Amazonブラックフライデーでは、スマートスピーカーのAmazon Echo Popが60％OFFの2,380円、動画視聴や電子書籍にも使いやすいAmazon Fire HD 10 タブレット 32GBが45％OFFの10,980円と、Amazonデバイスが大幅値下げされている。

さらに、ファミリー層にうれしい大型家電アイリスオーヤマ 冷蔵庫 428L ホワイト IRSN-SX43A-Wが34％OFFの129,999円、毎日の料理に使いやすいオリーブオイル エクストラバージン 750mlが27％OFFの1,232円、おうち時間を盛り上げるテーブルゲームエポック社のポカポンゲーム ミニオンズが35％OFFの1,418円と、生活をちょっと楽しくしてくれるアイテムもお買い得になっている。大型家電から食品、パーティーグッズまで幅広く割引されているので、この機会にまとめてチェックしておきたい。

