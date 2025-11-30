このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
amazon black friday sale Amazon
Aoi Fujimiya

【11月30日更新】50％OFFの商品も多数！Amazonブラックフライデー2025の高割引アイテムまとめ【家電・日用品・ファッションほか】

【11/30最新】Amazonブラックフライデー2025の高割引アイテム総まとめ｜家電・日用品・食品・ファッションまで50％OFF多数の目玉セール情報を一挙紹介

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazon

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

Amazonブラックフライデーが終盤に突入し、割引率の高いアイテムが一気に動き始めている。特に11月30日時点の更新分では、家電や日用品、キッズアイテム、ファッションまで幅広いカテゴリで“本セールの最終局面らしい価格”が並び、買い逃しが許されないラインナップだ。

冷蔵庫や掃除機などの大型家電はもちろん、炭酸水・米などの消耗品、冬のギフトにも使えるコスメやビーズクッション、キッズ向けの人気玩具まで値下げ幅が拡大。中には50％超のアイテムも登場しており、今回のアップデートで一段と狙いやすくなっている。

Amazonブラックフライデー2025は12月1日(月)まで！注目商品が大幅値下げ！セール会場はこちら

本記事では、11月30日時点の最新情報から“割引率が高い注目商品”をカテゴリ横断でまとめて紹介する。

Amazonブラックフライデー2025の高割引アイテムまとめ

amazon black friday sale Amazon

2025年Amazonブラックフライデーでは、スマートスピーカーのAmazon Echo Popが60％OFFの2,380円、動画視聴や電子書籍にも使いやすいAmazon Fire HD 10 タブレット 32GBが45％OFFの10,980円と、Amazonデバイスが大幅値下げされている。

さらに、ファミリー層にうれしい大型家電アイリスオーヤマ 冷蔵庫 428L ホワイト IRSN-SX43A-Wが34％OFFの129,999円、毎日の料理に使いやすいオリーブオイル エクストラバージン 750mlが27％OFFの1,232円、おうち時間を盛り上げるテーブルゲームエポック社のポカポンゲーム ミニオンズが35％OFFの1,418円と、生活をちょっと楽しくしてくれるアイテムもお買い得になっている。大型家電から食品、パーティーグッズまで幅広く割引されているので、この機会にまとめてチェックしておきたい。

商品価格(税込)割引率
Amazon Echo Pop5,980円→2,380円60%OFF
Amazon Fire HD 10 タブレット 32GB19,980円→10,980円45%OFF
Amazon Echo Dot 第5世代7,480円→3,980円47%OFF
Amazon Fire HD 8 キッズモデル19,980円→11,980円40%OFF
Amazon Fire TV Stick 4K Select7,980円→3,980円50%OFF
Amazon Fire HD 8 タブレット15,980円→7,990円50%OFF
Amazon Echo Show 5 第3世代12,980円→6,980円46%OFF
Amazon Fire TV Stick HD6,980円→3,480円50%OFF
Amazon Fire HD 8 キッズプロ マーベルアベンジャーズ20,980円→10,490円50%OFF
Amazon Fire HD 10 キッズプロ23,980円→14,980円38%OFF
Amazon Echo Spot 2024年発売11,480円→6,480円44%OFF
チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg6,210円→3,904円37%OFF
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 720ml×15本4,180円→2,863円32%OFF
【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250ml×24本5,132円→3,600円30%OFF
サントリー 天然水 ラベルレス 550ml×24本2,265円→1,613円29%OFF
マ・マー 早ゆで3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋2,134円→1,429円33%OFF
日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極もち 480g×2個734円→477円35%OFF
ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本2,436円→1,301円47%OFF
マルちゃん 赤いきつねうどん 東 96g×12個3,059円→1,499円51%OFF
吉野家 牛丼の具 120g×28袋セット13,608円→8,300円39%OFF
by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組×24パック2,603円→1,854円29%OFF
アタック 抗菌EX 洗濯洗剤 液体 詰め替え 2500g1,333円→979円27%OFF
【ケース販売】【Amazon.co.jp限定】ワイドハイター EXパワー 業務用 4.5L×2本4,930円→3,076円38%OFF
Joyreal 建設車両セット ミニカー6台入り3,999円→2,701円32%OFF
BRIO ビルダースターターセット 345863,300円→1,738円47%OFF
ハズブロ(HASBRO) プレイ・ドー レインボーカラー8色1,012円→471円53%OFF
アイリスオーヤマ 冷蔵庫 428L ホワイト IRSN-SX43A-W195,800円→129,999円34%OFF
オリーブオイル エクストラバージン 750ml トルコ産 オリーブ油 サカイトレーディング1,680円→1,232円27%OFF
エポック社のポカポンゲーム ミニオンズ2,178円→1,418円35%OFF
Dyson V8 Slim Fluffy Extra41,800円→28,310円32%OFF
神田カレー 欧風ボンディ チーズカレー 180g×52,160円→1,372円36%OFF
Anker Power Bank 25000mAh（内蔵USB-Cケーブル）14,990円→9,690円35%OFF
Anker Solix C800 Portable Power Station99,990円→49,900円50%OFF
アミノバイタル アミノプロテイン レモン味 30本4,977円→2,407円52%OFF
キッコーマン 無調整豆乳 1000ml×61,729円→1,150円34%OFF
万田酵素 ドリンクタイプ 50ml×40本8,035円→5,343円34%OFF
SwitchBot ロボット掃除機 K10+59,800円→23,980円60%OFF
TIRTIR マスクフィットクッション2,970円→2,079円30%OFF
CW-X 5本指ソックス（大谷翔平モデル）2,530円→1,770円30%OFF
アイリスオーヤマ 超音波加湿器 2.8L4,928円→3,380円31%OFF
Anker Soundcore Sleep A2016,990円→10,990円35%OFF
BRIO ビルダースターターセット 34586（全49ピース） 3,300円→1,738円47%OFF
アイリスオーヤマ 冷蔵庫 428L 4ドア IRSN-SX43A-H 195,800円→129,999円34%OFF
PIRELLI オールシーズン 205/70R15 SCORPION VERDE A/S（1本） 19,380円→10,180円47%OFF

Amazonブラックフライデー2025は12月1日(月)まで！注目商品が大幅値下げ！セール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0