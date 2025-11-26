このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Amazonブラックフライデーで福袋を販売中！セール期間でお得にゲット
Aoi Fujimiya

福袋がAmazonブラックフライデーに登場！食品・スイーツ・美容・日用品などの注目商品は？

Amazonブラックフライデー2025で注目の福袋を販売！食品・スイーツ・美容品・コーヒーなど人気ジャンルのおすすめラインナップを紹介。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

2025年の「Amazonブラックフライデー」が先行セールも含め、11月21日(金)から12月1日(月)までの11日間開催される。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025で注目の福袋について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025の概要

Amazonブラックフライデー2025は、年末の買い物シーズンで最も注目されるセールイベントとして今年も開催される。期間中は家電やガジェット、日用品など幅広いカテゴリーの商品が通常時より大きく値下げされ、1年の中でも特に狙い目となるタイミングだ。中でも、毎年高い人気を誇るAmazonデバイスは割引幅が大きく、モデルによっては50%から70%を超える値引きが適用されるケースもあり、最安値帯で購入できるチャンスとなる。

家電・ガジェット分野では、テレビやタブレット、イヤホン、PC周辺機器などが値下げの中心となり、20%から50%前後の割引が期待される。型落ちモデルは特に割引率が高く、大型家電では数万円規模の値引きが発生することもあるため、新生活の準備や買い替え需要が高まるシーズンに適している。

また、食品や日用品といった生活カテゴリーも10%から30%の値下げが見込まれ、ポイントアップキャンペーンとの組み合わせで実質的な割引率をさらに伸ばせる。日常的に使う商品をまとめて購入するだけでも節約効果が大きく、ブラックフライデーのメリットを最大限に活用できるジャンルだ。

Apple製品は大幅な価格改定が少ない一方、ポイント付与の対象となるケースが多く、実質的な値下げ幅は大きくなりやすい。iPadやAirPodsの旧モデルは、数千円から1万円程度の価格調整が行われる可能性があり、購入を検討しているユーザーは価格の推移を事前にチェックしておきたい。Apple製品がAmazonブラックフライデーで安い！割引対象商品まとめでは、お得になるApple製品について紹介している。

2025年のAmazonブラックフライデーは、本セールが11月24日(月)0:00から12月1日(月)23:59までの8日間で実施される。また、それに先立って11月21日(金)0:00から11月23日(日)23:59までの3日間に先行セールが開催されるため、実質的には11日間にわたる大型イベントとなる。先行セールと本セールの価格はほとんど同じとされており、人気商品の中には早期に在庫が減る可能性が高いため、早めのチェックが重要だ。

Amazonブラックフライデー2025で福袋は安くなる？

Amazonブラックフライデーでは、家電やガジェットだけでなく、食品や日用品、美容アイテムといった福袋系の商品も毎年注目度が高いジャンルだ。先行セールの段階から多くの福袋が並び始めており、画像のように菓子詰め合わせ、食品福袋、美容パックセット、コーヒー福袋などさまざまなラインナップが登場している。

割引率としては、福袋のタイプによって差があるものの、総じて通常価格より大きく値引きされるケースが多い。食品系の福袋では20%から40%前後の割引が適用されることが多く、松屋の選りすぐりセットや下町バームクーヘンの福袋などは、先行セール時点で数千円単位の値下げが行われている。内容量に対して価格が抑えられているため、コスパの高さが際立つジャンルだ。

また、美容アイテムの福袋は、単品購入すると高額になりやすいパック類やスキンケア用品が一度に手に入るため、ブラックフライデー期間中はお得度がさらに増す傾向にある。MITOMOのフェイスパック福袋は大量セットが40%前後の割引で販売されており、まとめ買いユーザーにとっては狙い目となる。

コーヒーなどの日用品系福袋も人気が高く、AGFのブラックインボックスのように日常使いできる商品は先行セール時点から価格が下がっている。単品の積み上げよりも大幅に安く購入できるため、ストック目的で購入するユーザーも多い。

福袋は数量限定であるケースが多く、先行セールの段階で売り切れる商品も毎年少なくない。特に食品系は回転が早いため、気になる商品がある場合はセール開始直後のチェックが推奨される。【福袋】Amazonコスメセットが今年も登場！では、コスメセットの福袋について紹介している。

Amazonブラックフライデー2025で安くなる福袋一覧

4 amazon blackfriday fuku 2025MITOMO ミトモ 個別福袋 Made in Japan メイド イン ジャパン 200枚個別包装福袋 個別包装 ウルオイ 保湿 スキンケア パック 同店人気 全商品からランダムに構成【LBPRJL0200】2 amazon blackfriday fuku 2025スーパージャンボ福袋9個 福袋 2026 訳あり わけあり お菓子 スイーツ 9個のバームクーヘンをお得に詰合わせ 訳あり 下町定番渾身福袋 バウムクーヘン渾身福袋 スーパージャンボ 福袋 応援 在庫処分 個包装 業務用 大容量 バウムクーヘン スイーツ 訳あり お取り寄せ U3 amazon blackfriday fuku 2025福袋【松屋】選りすぐり！松屋を一度に楽しめるグルメ福袋！≪10種25食≫ (ビーフ、ポーク、チキン)
1 amazon blackfriday fuku 2025MITOMO ミトモ 個別福袋 Good deal グッド ディール 200枚個別包装福袋 個別包装 テイシゲキ ビンカンハダ フェイスパック 毎日お得ケア 全商品からランダムに構成【LBPRKL0200】5 amazon blackfriday fuku 2025AGF(エージーエフ) ちょっと贅沢な珈琲店 ブラックインボックス スティックブラック 産地アソート 【 プチギフト 】【 スティックコーヒー 詰め合わせ 】【ブラジル・ブレンド、モカ・ブレンド各15本、コロンビア・ブレンド、キリマンジャロ・ブレンド各10本】 50個 (x 1)6 amazon blackfriday fuku 2025【2026年 レディース福袋 9点セット】HAPPY BAG 女性向け 美容グッズ ボディケア リラックスアイテム スキンケア コスメ 日用品 詰め合わせ おうち時間 旅行 通勤 通学 ギフト プレゼント 自分用 ご褒美 実用的 お得セット
10 amazon blackfriday fuku 2025[New Trip] スーツケース 3点セット SMLサイズ 2025年 福袋 拡張機能付き キャリーケース キャリーバッグ 大型 軽量 大容量 luggage suitcase 旅行 ビジネス 出張 ブルー色8 amazon blackfriday fuku 2025【Amazon.co.jp限定】AGF ブレンディ スティック 飲み比べセット 12種 【 スティックコーヒー 】【 コーヒー 詰め合わせ 】【 アソートセット 】【 差し入れに 】9 amazon blackfriday fuku 2025訳ありバームクーヘンメガ盛り1kgお試し スイーツ 工場長のおまかせ1kg わけあり お菓子 訳アリ バウムクーヘン おやつ おかし 福袋 2026 食品 大容量 業務用 グルメ福袋 非常食 D
7 amazon blackfriday fuku 2025ネスレ キットカット ミニ バラエティパーティーボックス 70枚,チョコレート ※時期によりセット内容に変更あり11 amazon blackfriday fuku 2025【2026年福袋】N organic Basic スキンケア福袋 (化粧水 乳液 ビタミンC美容液) 10点セット 保湿力 ハリ 乾燥肌 敏感肌 肌荒れ 柑橘系の香り エヌオーガニック12 amazon blackfriday fuku 2025[ＬｉｌｙＮａ] 【大容量220枚福袋】 ３Dマスク カラーアソート 詰め合わせセット【通常3Dタイプ10枚入×22パック】【日本監修】【カケン試験済】 カラー 立体 顔にフィット 肌にやさしい 息がしやすい 男女兼用 血色 使い捨て 小顔 極柔らかゴム紐採用 バイカラー 花粉ブロック 使い捨て 耳が痛くならない 曇りにくい 不織布
16 amazon blackfriday fuku 2025人気お肉6種！お試し福肉袋 1.5kg超 豚肉 豚バラ ロース チャーシュー 豚角煮 フランク 味噌漬け 手羽元 味付き セット 肉 福袋 武田ハム ギフト 熨斗 お歳暮 クリスマス14 amazon blackfriday fuku 2025MITOMO ミトモ 福袋 Good deal グッド ディール 福袋 100枚 大量 テイシゲキ ビンカンハダ フェイスパック エステ仕様 全商品からランダムに構成【LBKL000100】15 amazon blackfriday fuku 2025【駄菓子 お菓子 詰め合わせ】 計50個 番ちゅーの宝箱 駄菓子セット 子供 小袋お菓子 プレゼント ギフト パーティー 誕生日 イベント 女子会 歓迎会 RBR50
13 amazon blackfriday fuku 2025スーパージャンボ福袋9個 福袋 2026 訳あり わけあり お菓子 スイーツ 9個のバームクーヘンをお得に詰合わせ 訳あり 下町定番渾身福袋 バウムクーヘン渾身福袋 スーパージャンボ 福袋 応援 在庫処分 個包装 業務用 大容量 バウムクーヘン スイーツ 訳あり お取り寄せ U17 amazon blackfriday fuku 2025笑顔の食卓 匠｜ズワイガニ｜大感謝かにジャンボ福袋 生18 amazon blackfriday fuku 2025[雑貨の国のアリス] 感謝 マスク福袋 150枚 福袋 マスク 不織布 立体 3D 未開封 企業 家族 向け シェアする 会社 詰め合わせ お試し

