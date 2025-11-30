【最大700pt還元】Amazonブラックフライデー2025はAmazonギフトカードを使うだけでお得に購入できる！購入方法・条件・最も得する購入金額を計算

2025年のAmazonブラックフライデーでは、買い物前に“たった1つ”押さえておきたいお得ワザがある。それがAmazonギフトカードを使った支払いだ。

本記事では、Amazonギフトカードの購入方法について紹介する。

Amazonギフトカードキャンペーンの支払いが何故お得に？

2025年11月14日(金)18:00〜12月23日(火)23:59の期間中、Amazonではギフトカード（Eメールタイプ／PDFタイプ／配送タイプ）を購入すると、購入額に応じて期間限定ポイントが還元される企画を実施している。まずは対象者向けの特設ページでエントリーを済ませることが条件となり、ページが表示されていればキャンペーン参加が可能だ。

エントリー後、対象期間中のギフトカード購入金額に応じて300〜700ポイントが付与される仕組み。ただし、注文から支払い・発送までの一連の工程が期間内に完了している必要があり、エントリー前に買った分はカウントされない点には注意したい。

付与ポイントの内訳

ギフトカード購入額 5,000〜9,999円： 300ポイント

ギフトカード購入額 10,000〜19,999円： 500ポイント

ギフトカード購入額 20,000円以上： 700ポイント

Amazonギフトカードはどうやって購入する?

Amazonギフトカードは150円から200000円まで1円単位で金額を指定して購入できる。贈答用のカードタイプも用意されているが、自分で使う場合はメールやSMSにすぐ届くEメールタイプが最も便利だ。

ここでは、自分用として使いやすい金額指定のeギフトカードの購入手順を紹介する。

AmazonギフトカードEメールタイプの商品ページにアクセス 「￥150-￥200000」欄に希望の金額を入力 配送方法でEメールを選択 受取人に自分のメールアドレスを入力 送り主欄に1文字以上の任意の名前を入力 送信日が「すぐ送信」になっていることを確認 「今すぐ買う」を選び、決済が完了すると数分以内にEメールが届く

※最大700ポイント還元の対象となるのはEメールタイプ、PDFタイプ、配送タイプの3種類。チャージタイプは対象外。

最も還元率が高くお得にAmazonギフトカードを使用するには？

Amazonギフトカードのポイント付与は3つのレンジで設定されており、5000～9999円で300ポイント、10000～19999円で500ポイント、20000円以上で700ポイントが付与される仕組みだ。数字だけを見ると「最大700ポイント」に目が向きがちだが、実際にお得度を測るなら還元率で比較するのが重要になる。

各レンジの還元率を計算すると、5000円購入時は300ポイントで還元率6％、10000円購入時は500ポイントで5％、20000円購入時は700ポイントで3.5％となり、最も効率的にポイントを獲得できるのは5000円ジャストでギフトカードを購入するケースだ。今回のキャンペーンは高額購入が必ずしも最もお得になるわけではなく、「少額×高還元率」を狙うのがポイント。最大ポイントを狙う場合は20000円以上の購入が必要だが、コスパ重視なら5000円購入が最も合理的な選択肢になる。

