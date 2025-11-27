Amazonブラックフライデー2025では、日用品や家電だけでなく「ふるさと納税」もお得に活用できる対象として注目されている。特にポイントアップキャンペーンとの併用が可能かどうかは、多くのユーザーが気にするポイントで、寄付のタイミング次第で実質負担額を大きく抑えられる可能性がある。
本記事では、Amazonブラックフライデー2025のふるさと納税について紹介する。
Amazonブラックフライデー2025 ふるさと納税もポイントアップの対象？
結論から言うと、Amazonふるさと納税はブラックフライデー2025の主要なポイントアップキャンペーンの対象外となる。これは2025年10月に施行された総務省の制度改正によるもので、寄付額に対するポイント付与が全国のふるさと納税サイトで一律禁止されたことが背景にある。
Amazonブラックフライデーでは「最大1万ポイント還元」などの大型施策が展開されているが、規約上、Amazonふるさと納税での寄付は明確に対象外として記載されており、オリコ分割払いキャンペーンなど他のポイント還元施策にも例外なく適用されない。また、この措置はAmazonだけでなく楽天ふるさと納税など主要サイトにも共通しており、楽天ブラックフライデーでも寄付はポイント対象外、買い回りショップ数にもカウントされない。
一方で、ブラックフライデー期間中は返礼品の在庫が動きやすいタイミングでもあり、寄付自体のメリットが失われたわけではない。返礼品の値上がり前に寄付できるケースや、年内に控除枠を使い切りたい人にとってベストなタイミングになる可能性もある。ポイントアップこそ適用されないものの、ふるさと納税を「いつ寄付するべきか」を判断するうえで、ブラックフライデー期間は依然として有力な候補日だ。
Amazonブラックフライデー2025でふるさと納税はするべき？
Amazonブラックフライデー2025では、ふるさと納税も独自の特集企画が展開され、寄付のタイミングとして大きな注目を集めている。特に話題になっているのが、通常より少ない寄付額で返礼品が受け取れる「トクベツな寄付額の返礼品」という新企画だ。寄付額そのものが下がる、いわば“ふるさと納税セール”とも言える内容で、従来のポイント還元に代わる新しいお得の形として導入されている。
背景には、前述のとおり2025年10月に施行された制度改正がある。総務省の方針により、全国すべてのふるさと納税サイトで寄付額に応じたポイント付与が禁止され、Amazonでもブラックフライデーのポイントアップ施策は寄付が対象外となった。こうした中で導入された「寄付額そのものが安くなる返礼品」は、寄付者にとって実質的な値下げ効果をもたらし、控除上限額内でより魅力的な品を選べるメリットがある。結論として、Amazonブラックフライデー2025では、ポイント還元目的の寄付はできないものの、「寄付額が下がった返礼品」を狙うのであれば寄付の好機となる。控除枠を使い切りたい人や、返礼品の値上げが続く中で少しでも負担を抑えたい人にとって、ブラックフライデー期間の寄付は十分検討する価値があると言える。
