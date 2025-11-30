このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Aoi Fujimiya

【最終日】Amazonブラックフライデーは今日まで！日用品からiPhoneやAirPodsまでおすすめ目玉商品一覧

Amazonブラックフライデー2025は本日最終日！おすすめ目玉商品は？駆け込み購入は間に合う？

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

1年で最も大規模なセールであるAmazonブラックフライデー2025が、いよいよ本日最終日を迎えた。家電、日用品、食品、コスメ、ガジェットまで幅広いカテゴリで値下げが行われ、セール期間中にしか見られない価格帯の商品が続々と登場している。すでに完売が出ている人気アイテムもある一方で、最終日ならではの在庫復活や追加値下げが見られるのも特徴だ。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025の最終日のおすすめ目玉商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025は本日最終日！おすすめ目玉商品は？

Amazonブラックフライデー2025はいよいよ本日が最終日。家電からガジェット、日用品、食品まで幅広いカテゴリで値下げが行われ、今年も締めくくりにふさわしいラインナップが並んでいる。AppleやDysonの人気シリーズはもちろん、Fire TV StickやAnkerのワイヤレスイヤホン、プロテインやタオルなど生活必需品のセールも目立ち、まとめ買いの好機が訪れている。

特に注目したいのは、高額家電の値下げ幅と日用品の買い足し需要が重なる点だ。MacBook AirやiPadシリーズは例年よりも早い段階で在庫が動き、コスパの高さで支持されるシャープの家電も狙い目となっている。食品やプロテイン、スキンケアなどデイリーアイテムもセール対象が多く、ラスト1日でどれだけ賢く買い切るかが鍵になる。

この記事では、最終日にチェックしておきたい主要ジャンルの目玉商品を厳選して紹介する。完売間近のアイテムも見られるため、気になる商品は早めの確保をおすすめしたい。

Amazonブラックフライデー最終日のおすすめ目玉商品

【参考情報①】食料品・飲料品の割引率

3 amazonfoodAmazon

2025年のAmazonブラックフライデーでは、チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kgが37%OFFの3,904円、い・ろ・は・す ラベルレス 560ml×24本が25%OFFの1,539円、カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml×30本が19%OFFの2,398円になるなど、飲料やお菓子、主食系まで日常的に消費しやすい食品が幅広く値下げされている。

ケース販売や大容量パックのアイテムが多く、なかには半額近くまで下がっている商品も含まれる。日々の食卓や非常用のストックをまとめてそろえたい人は、ブラックフライデー期間中の価格と割引率を一覧で確認しておきたい。

商品価格(税込)割引率
マルちゃん 緑のたぬき天そば 東 101g×12個3,059円→1,499円51%OFF
ネスレ キットカット ミニ バラエティパーティーボックス 70枚4,000円→3,016円25%OFF
マルちゃん 赤いきつねうどん 東 96g×12個3,059円→1,499円51%OFF
吉野家 牛丼の具 120g×28袋セット13,608円→8,300円39%OFF
ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本2,436円→1,301円47%OFF
日清製粉ウェルナ ホットケーキミックス 極もち 480g×2個734円→477円35%OFF
マ・マー 早ゆで3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋2,134円→1,429円33%OFF
by Amazon 秋田県産あきたこまち 無洗米 5kg5,205円→4,715円9%OFF
ブラックニッカ クリア 4000ml4,582円→3,873円15%OFF
by Amazon パックご飯 秋田県産あきたこまち 180g×24個3,440円→2,847円17%OFF
コカ・コーラ ラベルレス 500ml×24本2,352円→1,882円20%OFF
コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525ml×24本2,136円→1,664円22%OFF
はぐくみ 森永 大缶 800g×2缶パック5,054円→4,043円20%OFF

【参考情報②】Amazonデバイスの割引率

amazon blackfriday pAmazon

Amazonブラックフライデー2025では、自社ブランドのストリーミング端末やタブレット、電子書籍リーダーが一斉に値下げされている。例えばAmazon Fire TV Stick 4は50％OFFの3,980円、Amazon Fire HD 10 タブレット 32GBは45％OFFの10,980円、Kindle Paperwhite 16GBは29％OFFの6,980円となっており、普段より大きく手を出しやすい価格帯まで下がっている。

テレビのストリーミング環境をグレードアップしたい人も、子ども向けタブレットや読書専用端末を探している人も、自分の用途に合うモデルがどの程度値下がりしているかを比較しながらチェックしておきたい。

商品価格(税込)割引率
Amazon Fire TV Stick HD6,980円→3,480円50%OFF
Amazon Fire TV Soundbar Plus34,800円→24,800円29%OFF
Amazon Fire TV Stick 4K Select7,980円→3,980円50%OFF
Amazon Echo Pop5,980円→2,380円60%OFF
Amazon Echo Dot 第5世代7,480円→3,980円47%OFF
Amazon Echo Show 5 第3世代12,980円→6,980円46%OFF
Amazon Fire HD 10 タブレット 32GB19,980円→10,980円45%OFF
Amazon Fire HD 8 タブレット15,980円→7,990円50%OFF
Amazon Fire HD 8 キッズモデル19,980円→11,980円40%OFF
Amazon Fire HD 10 キッズモデル23,980円→14,980円38%OFF
Amazon Fire HD 10 キッズプロ23,980円→14,980円38%OFF
Amazon Fire HD 8 キッズプロ マーベルアベンジャーズ20,980円→10,490円50%OFF
Amazon Echo Spot 2024年発売11,480円→6,480円44%OFF
Amazon Kindle 16GB マッチャ19,980円→13,980円30%OFF
Kindle Paperwhite 16GB27,980円→19,980円29%OFF
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 32GB32,980円→24,980円24%OFF
Kindle Scribe Notebook Design 32GB59,980円→45,980円23%OFF
New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション44,980円→34,980円22%OFF
Fire Max 11 タブレット 128GB キーボード付きカバーセット50,960円→33,460円34%OFF

【参考情報③】Apple製品の割合率

2amazon appleAmazon

今回のセールでは、最新モデルのApple 2025 MacBook Air 13インチ M4 スカイブルーが通常価格から15%OFFの139,800円、タブレットではApple 11インチ iPad(A16) 128GB ブルーが同じく15%OFFの49,800円で登場している。さらに、ワイヤレスイヤホンではApple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデルが17%OFFの24,800円となるなど、Apple Watchやアクセサリー類、整備済みiPhoneを含む幅広いApple製品がセール価格で購入できるラインナップになっている。

商品価格(税込)割引率
Apple 2022 13インチMacBook Air M2 ミッドナイト148,800円→119,800円19%OFF
Apple 11インチ iPad Air(M3) 128GB スペースグレイ98,800円→79,800円19%OFF
Apple 11インチ iPad(A16) 128GB シルバー58,800円→49,800円15%OFF
Apple 2024 Mac mini M4 256GB94,800円→84,800円11%OFF
Apple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデル29,800円→24,800円17%OFF
Apple 2025 MacBook Air 13インチ M4 スカイブルー164,800円→139,800円15%OFF
Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB ブルー78,800円→64,800円18%OFF
Apple iPad mini(A17 Pro) 128GB スペースグレイ78,800円→64,800円18%OFF
Magic Mouse(USB-C) ホワイト10,800円→8,900円18%OFF
Apple Watch Series 10(GPSモデル) 46mm ジェットブラック64,800円→54,300円16%OFF
Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ブルー58,800円→49,800円15%OFF
Apple 11インチ iPad(A16) 128GB ピンク58,800円→49,800円15%OFF
Apple 11インチ iPad Air(M3) 256GB スターライト114,800円→95,800円17%OFF
Apple AirPods 4(通常モデル)21,800円→17,700円19%OFF
Apple Pencil Pro21,800円→18,800円14%OFF
整備済み品 iPhone 11 Pro 512GB ミッドナイトグリーン65,656円→59,800円9%OFF
整備済み品 iPhone XS Max 256GB ゴールド44,799円→41,215円8%OFF

【参考情報④】生活用品・日用品の割合率

4 amazon lifeAmazon

日用品カテゴリでは、ストックしておきたい消耗品が幅広く値下げされている。例えば、柔軟剤のレノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,900mLは22%OFFの1,329円、ティッシュのまとめ買い用にはby Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組×24パックが29%OFFの1,854円になっている。洗濯洗剤や柔軟剤、おむつ、シートマスクなど日々使うアイテムも多くセール対象になっているので、家庭の在庫補充をまとめて済ませたい人には狙い目のラインナップだ。

商品価格(税込)割引率
by Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組×24パック2,603円→1,854円29%OFF
アタック 抗菌EX 洗濯洗剤 液体 詰め替え 2500g1,333円→979円27%OFF
レノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,900mL1,697円→1,329円22%OFF
【パンツ Lサイズ】パンパース オムツ さらさらケア 224枚(56枚×4パック)8,280円→6,624円20%OFF
VTCOSMETICS(VTコスメテックス) リードルS EFI-GF エクソソームマスク2,640円→1,980円25%OFF
【ケース販売】【Amazon.co.jp限定】ワイドハイター EXパワー 業務用 4.5L×2本4,930円→3,076円38%OFF
さらさ 洗濯洗剤 液体 詰め替え 1.9kg×2袋4,014円→3,152円21%OFF
アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100g1,939円→1,566円19%OFF
Bold ボールド 洗濯洗剤 ジェルボール 4in1 詰め替え 100個3,599円→2,889円20%OFF

【参考情報⑤】コスメ商品の割合率

cosme amazon blackfriday 20251128Amazon

Amazonブラックフライデーでは、コスメは毎年“値下げの本命ジャンル”として注目される分野だ。プチプラのポイントメイクからサロン取り扱いクラスのヘアケア・スキンケアまで、一気にまとめ買いしやすい価格帯に落ちてくる。今年もその流れは変わらず、むしろ加速しており、韓国発の人気クッションファンデやトナー・セラム類、大容量のヘアケア詰め替えパックまで幅広いアイテムが軒並みセール対象になっている。

なかでも動きが顕著なのが、TIRTIRのMask Fit Cushionシリーズだ。ブラック・シルバー・レッドの定番色に加え、新色のオレンジまでラインナップが揃い、いずれもおおよそ3割引前後で2000円台に突入する価格設定になっている。この水準まで下がるタイミングは限られており、例年と同様に在庫が一気に捌ける傾向が強い。通常はあまり値引きされないトーンアップ系下地(THE FUTUREシリーズなど)も15％前後のディスカウントが入り、ベースメイク一式をこの機会に買い替える動きが目立つ。

商品名価格割引率
[TIRTIR] Mask fit Cushion [ティルティル] マスクフィットクッション 本体 18g RED CUSHION 21N2,970円→2,079円30%OFF
[TIRTIR] Mask fit Cushion [ティルティル] マスクフィットクッション 本体 15g (CRYSTAL MESH 21N)2,970円→2,079円30%OFF
[TIRTIR] Mask fit Cushion [ティルティル] マスクフィットクッション 本体 18g (AI FILTER 21N)2,970円→2,079円30%OFF
THE FUTURE カラーチェンジBBクリーム 25g メンズ BBクリーム ニキビ跡 毛穴カバー1,980円→1,683円15%OFF
NULL BBクリーム 青ひげ ニキビ跡 に 日焼け止め SPF30 PA++ コンシーラー メンズ 20g オークル1,915円→1,520円21%OFF
[TIRTIR] Mask fit Make-up Fixer [ティルティル] マスクフィットメイクアップフィクサー 80ml (Make-up Fixer)1,650円→1,155円30%OFF
[TIRTIR] Mask fit Cushion [ティルティル] マスクフィットクッション 本体 18g ALL COVER 23N2,970円→2,079円30%OFF
[TIRTIR] MASK FIT ALL-COVER DUAL CONCEALER [ティルティル] マスクフィットオールカバーコンシーラー (#01 ナチュラル)1,815円→1,270円30%OFF
バイオヒールボ(BOH) プロバイオダーム 3Dリフティングクリーム 50ml 高保湿 乾燥肌 ハリ 弾力 タンタン 韓国コスメ ナイトクリーム リフトアップ3,300円→2,310円30%OFF
ANUA(アヌア) レチノール0.3ナイアシンセラム30ml レチノール美容液 毛穴 水分保湿 スキンケア 韓国美容液 韓国コスメ3,200円→2,560円20%OFF
[d'Alba公式] ホワイトトリュフ ファースト スプレーセラム 100ml ミスト化粧水 保湿ミスト 保湿セラム 潤いミスト エッセンスミスト2,700円→2,160円20%OFF
メディキューブ PDRNピンクアンプル 10,000ppm配合 美容液 サーモン注射 低刺激 はり 韓国コスメ2,800円→2,240円20%OFF
KATAN Cica ダーマヒットセラム10 30g シカ ニードルショット 敏感肌 乾燥肌 毛穴 スキンケア 美容液 導入液 CICA BDショット5,720円→4,576円20%OFF
メディキューブ AGE-Rブースタープロ ミニ ピンク 1日5分渡韓体験 日本語取扱説明書 音声ガイド 美顔器 C-type充電 持ち運び便利 75g プレゼント 人生初のビューティーデバイス 10,500円→8,000円24%OFF
キテン ハイドロキノンクリーム6.0% レチノール フラーレン セラミド シカ 無添加 保湿 日本製 20g 2,980円→2,280円23%OFF
d'Alba ピンクトーンアップサンクリーム 50ml 化粧下地 日焼け止め ベースメイク カバーアップ 2,900円→2,320円20%OFF
ダルバ d'Alba ビタトーニングカプセルクリーム 55g 美白 くすみ しみ 小じわ 透明感 ツヤ 弾力 保湿 3,900円→2,925円25%OFF

セール情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

