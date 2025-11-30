1年で最も大規模なセールであるAmazonブラックフライデー2025が、いよいよ本日最終日を迎えた。家電、日用品、食品、コスメ、ガジェットまで幅広いカテゴリで値下げが行われ、セール期間中にしか見られない価格帯の商品が続々と登場している。すでに完売が出ている人気アイテムもある一方で、最終日ならではの在庫復活や追加値下げが見られるのも特徴だ。

本記事では、Amazonブラックフライデー2025の最終日のおすすめ目玉商品について紹介する。

Amazonブラックフライデー2025はいよいよ本日が最終日。家電からガジェット、日用品、食品まで幅広いカテゴリで値下げが行われ、今年も締めくくりにふさわしいラインナップが並んでいる。AppleやDysonの人気シリーズはもちろん、Fire TV StickやAnkerのワイヤレスイヤホン、プロテインやタオルなど生活必需品のセールも目立ち、まとめ買いの好機が訪れている。

特に注目したいのは、高額家電の値下げ幅と日用品の買い足し需要が重なる点だ。MacBook AirやiPadシリーズは例年よりも早い段階で在庫が動き、コスパの高さで支持されるシャープの家電も狙い目となっている。食品やプロテイン、スキンケアなどデイリーアイテムもセール対象が多く、ラスト1日でどれだけ賢く買い切るかが鍵になる。

この記事では、最終日にチェックしておきたい主要ジャンルの目玉商品を厳選して紹介する。完売間近のアイテムも見られるため、気になる商品は早めの確保をおすすめしたい。

Amazonブラックフライデー最終日のおすすめ目玉商品

【参考情報①】食料品・飲料品の割引率

2025年のAmazonブラックフライデーでは、チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kgが37%OFFの3,904円、い・ろ・は・す ラベルレス 560ml×24本が25%OFFの1,539円、カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml×30本が19%OFFの2,398円になるなど、飲料やお菓子、主食系まで日常的に消費しやすい食品が幅広く値下げされている。

ケース販売や大容量パックのアイテムが多く、なかには半額近くまで下がっている商品も含まれる。日々の食卓や非常用のストックをまとめてそろえたい人は、ブラックフライデー期間中の価格と割引率を一覧で確認しておきたい。

【参考情報②】Amazonデバイスの割引率

Amazonブラックフライデー2025では、自社ブランドのストリーミング端末やタブレット、電子書籍リーダーが一斉に値下げされている。例えばAmazon Fire TV Stick 4は50％OFFの3,980円、Amazon Fire HD 10 タブレット 32GBは45％OFFの10,980円、Kindle Paperwhite 16GBは29％OFFの6,980円となっており、普段より大きく手を出しやすい価格帯まで下がっている。

テレビのストリーミング環境をグレードアップしたい人も、子ども向けタブレットや読書専用端末を探している人も、自分の用途に合うモデルがどの程度値下がりしているかを比較しながらチェックしておきたい。

【参考情報③】Apple製品の割合率

今回のセールでは、最新モデルのApple 2025 MacBook Air 13インチ M4 スカイブルーが通常価格から15%OFFの139,800円、タブレットではApple 11インチ iPad(A16) 128GB ブルーが同じく15%OFFの49,800円で登場している。さらに、ワイヤレスイヤホンではApple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデルが17%OFFの24,800円となるなど、Apple Watchやアクセサリー類、整備済みiPhoneを含む幅広いApple製品がセール価格で購入できるラインナップになっている。

【参考情報④】生活用品・日用品の割合率

日用品カテゴリでは、ストックしておきたい消耗品が幅広く値下げされている。例えば、柔軟剤のレノア Lenor ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 ホワイトティー 詰め替え 1,900mLは22%OFFの1,329円、ティッシュのまとめ買い用にはby Amazon ソフトパックティッシュ 320枚160組×24パックが29%OFFの1,854円になっている。洗濯洗剤や柔軟剤、おむつ、シートマスクなど日々使うアイテムも多くセール対象になっているので、家庭の在庫補充をまとめて済ませたい人には狙い目のラインナップだ。

【参考情報⑤】コスメ商品の割合率

Amazonブラックフライデーでは、コスメは毎年“値下げの本命ジャンル”として注目される分野だ。プチプラのポイントメイクからサロン取り扱いクラスのヘアケア・スキンケアまで、一気にまとめ買いしやすい価格帯に落ちてくる。今年もその流れは変わらず、むしろ加速しており、韓国発の人気クッションファンデやトナー・セラム類、大容量のヘアケア詰め替えパックまで幅広いアイテムが軒並みセール対象になっている。

なかでも動きが顕著なのが、TIRTIRのMask Fit Cushionシリーズだ。ブラック・シルバー・レッドの定番色に加え、新色のオレンジまでラインナップが揃い、いずれもおおよそ3割引前後で2000円台に突入する価格設定になっている。この水準まで下がるタイミングは限られており、例年と同様に在庫が一気に捌ける傾向が強い。通常はあまり値引きされないトーンアップ系下地(THE FUTUREシリーズなど)も15％前後のディスカウントが入り、ベースメイク一式をこの機会に買い替える動きが目立つ。

