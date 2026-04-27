Il post Mourinho non funziona: Domenico Tedesco esonerato dal Fenerbahce dopo pochi mesi

"In linea con le decisioni prese nel corso della riunione del nostro consiglio di amministrazione; le nostre strade si sono separate dal nostro allenatore Domenico Tedesco e dal suo staff tecnico.



È stato altresì deciso di separare le nostre strade dal nostro Direttore Sportivo Devin Özek e dal nostro Coordinatore Calcistico Berke Çelebi.



Li ringraziamo per i contributi offerti al nostro club e auguriamo loro successo nelle future carriere.



Il nostro Allenatore Assistente Zeki Murat Göle guiderà la squadra sul campo nelle partite rimanenti della stagione".