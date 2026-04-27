Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Fenerbahce v Erzurumspor - Turkish CupGetty Images Sport
Andrea Ajello

Il post Mourinho non funziona: Domenico Tedesco esonerato dal Fenerbahce dopo pochi mesi

Superlig
Fenerbahce

Il Fenerbahce si separa dall'allenatore italiano: Tedesco aveva preso il posto di Mourinho a settembre, decisiva la sconfitta con il Galatasaray.

Pubblicità

Finisce l'avventura di Domenico Tedesco in Turchia sulla panchina del Fenerbahce; questa la decisione presa e ufficializzata in serata. Via anche il direttore sportivo.


Una decisione che può in parte sorprendere per le tempistiche visto che ormai la stagione è praticamente finita. Tedesco paga soprattutto la netta sconfitta contro il Galatasaray nell'ultimo turno di campionato che ha decretato anche di fatto la fine delle speranze di titolo per il Fenerbahce.


Per il club turco è il secondo cambio di allenatore stagionale, a settembre infatti c'era stato l'esonero di José Mourinho.

  • TEDESCO ESONERATO: IL COMUNICATO DEL FENERBAHCE

    "In linea con le decisioni prese nel corso della riunione del nostro consiglio di amministrazione; le nostre strade si sono separate dal nostro allenatore Domenico Tedesco e dal suo staff tecnico.

    È stato altresì deciso di separare le nostre strade dal nostro Direttore Sportivo Devin Özek e dal nostro Coordinatore Calcistico Berke Çelebi.

    Li ringraziamo per i contributi offerti al nostro club e auguriamo loro successo nelle future carriere.

    Il nostro Allenatore Assistente Zeki Murat Göle guiderà la squadra sul campo nelle partite rimanenti della stagione".

    • Pubblicità

  • SCONFITTA CON IL GALATASARAY E CAMPIONATO PERSO

    L'esonero arriva poche ore dopo la partita contro il Galatasaray persa 3-0; sconfitta nello scontro diretto che segna a meno di clamorose sorprese la lotta per il titolo. Le due squadre arrivavano infatti distanziate di quattro punti con il Fenerbahce indietro e l'occasione quindi per andare a -1.


    E invece l'ormai ex squadra di Tedesco si è ritrovata a -7 a cinque giornate dalla fine. Un distacco difficilmente colmabile. Il club ha così deciso di non aspettare la fine della stagione e dire addio all'allenatore italiano.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DELUSIONI NELLE COPPE

    La distanza con il Galatasaray in classifica però non è l'unico fattore che ha portato alla separazione. Il Fenerbahce infatti ha deluso soprattutto nelle coppe. Prima l'eliminazione ai playoff di Europa League contro il Nottingham Forest. Poi pochi giorni fa l'uscita anche dalla Coppa Nazionale per mano del Konyaspor ai quarti. Il Fenerbahce quindi chiuderà con ogni probabilità con zero titoli.

  • POCHI MESI DOPO MOURINHO

    Quella che sta per terminare è stata una stagione difficile per il Fenerbahce, iniziata e conclusa con un cambio di guida tecnica.


    Il club turco ad agosto infatti aveva annunciato l'esonero di Mourinho, dovuto principalmente all'eliminazione nei playoff di Champions per mano del Benfica, squadra dove poi è andato il tecnico portoghese.


    Il Fenerbahce però dovrà adesso di nuovo ripartire da un nuovo allenatore; l'esperienza con Tedesco è durata meno di un anno.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Superlig
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Istanbul Basaksehir crest
Istanbul Basaksehir
IBS