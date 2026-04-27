Il post Mourinho non funziona: Domenico Tedesco esonerato dal Fenerbahce dopo pochi mesi

Finisce l'avventura di Domenico Tedesco in Turchia sulla panchina del Fenerbahce; questa la decisione presa e ufficializzata in serata. Via anche il direttore sportivo.
Una decisione che può in parte sorprendere per le tempistiche visto che ormai la stagione è praticamente finita. Tedesco paga soprattutto la netta sconfitta contro il Galatasaray nell'ultimo turno di campionato che ha decretato anche di fatto la fine delle speranze di titolo per il Fenerbahce.
Per il club turco è il secondo cambio di allenatore stagionale, a settembre infatti c'era stato l'esonero di José Mourinho.