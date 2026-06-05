Occhiali da sole, maglietta sotto la giacca. Sciarpa esposta una volta atterrato e sbarcato dal jet: Vincenzo Italiano è arrivato in Turchia e, se ne stiamo parlando citando questi particolari, è perché il Besiktas lo ha praticamente annunciato come suo nuovo allenatore.

Una scelta che ha spiazzato un po' tutti, considerando che sì, è vero, si era parlato del fatto che dovesse lasciare il Bologna, ma tra le ipotesi sul suo futuro c'erano, soprattutto, quelle legate alla Serie A.

E invece no: Italiano lascia l'Italia e prova una nuova esperienza, questa volta all'estero: in Turchia, sorprendendo tutti.