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Bologna FC 1909 v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Antonio Torrisi

Vincenzo Italiano nuovo allenatore del Besiktas: perché l'ex Bologna ha lasciato la Serie A scegliendo la Turchia

Superlig
Besiktas

Il tecnico è sbarcato in Turchia e allenerà una delle squadre più importanti del Paese: ma perché nessuno ha pensato di tenerlo in Italia?

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Occhiali da sole, maglietta sotto la giacca. Sciarpa esposta una volta atterrato e sbarcato dal jet: Vincenzo Italiano è arrivato in Turchia e, se ne stiamo parlando citando questi particolari, è perché il Besiktas lo ha praticamente annunciato come suo nuovo allenatore.

Una scelta che ha spiazzato un po' tutti, considerando che sì, è vero, si era parlato del fatto che dovesse lasciare il Bologna, ma tra le ipotesi sul suo futuro c'erano, soprattutto, quelle legate alla Serie A.

E invece no: Italiano lascia l'Italia e prova una nuova esperienza, questa volta all'estero: in Turchia, sorprendendo tutti.

  • ITALIANO NUOVO ALLENATORE DEL BESIKTAS

    Iniziamo dalla base: nel corso degli ultimi giorni, prima dell'annuncio sui social, il Besiktas ha instaurato dei contatti con Vincenzo Italiano, dialogando per un suo possibile arrivo.

    Una delegazione del club turco, come riportato da Sky Sport, si è recata in Italia per chiudere l'accordo e offrire all'allenatore italiano un biennale.

    Ora: dai post sui social è possibile, in effetti, confermare che sì, Vincenzo Italiano e il Besiktas si sono messi d'accordo e hanno raggiunto l'intesa, ma resta una domanda, su tutte. Perché non è rimasto in Italia?


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  • PERCHÉ VINCENZO ITALIANO HA LASCIATO LA SERIE A?

    Alla fine di maggio il Bologna ha comunicato di aver "raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto", chiudendo così un ciclo di due stagioni che hanno visto il club rossoblù conquistare la Coppa Italia.

    Una volta liberatosi dal Bologna, di Vincenzo Italiano si è parlato in ottica Napoli e Milan, dando seguito alle voci che, nelle passate stagioni, lo hanno visto effettivamente vicino a entrambe le panchine.

    Con la situazione della panchina azzurra ormai quasi definita (Massimiliano Allegri è il favorito per allenare il Napoli, ma deve prima liberarsi dal Milan) e con quella dei rossoneri ancora incerta (bisogna definire soprattutto le strategie dirigenziali, innanzitutto), il Besiktas ha deciso di farsi avanti e Vincenzo Italiano si è allontanato dalla Serie A.

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  • LO STIPENDIO DI VINCENZO ITALIANO AL BESIKTAS

    C'è da dire che manca l'annuncio legato alla firma del contratto di Vincenzo Italiano col Besiktas, ma ormai ci siamo.

    Ma cosa l'ha convinto? Partiamo dal progetto: il club turco ha intenzione di sostenere un'importante campagna acquisti per rinforzare la squadra e ricucire la distanza con il Galatasaray (nell'ultima stagione il Besiktas ha terminato il campionato al quarto posto a -17 dal primo posto).

    Poi c'è la componente ingaggio: l'accordo per il contratto di Vincenzo Italiano prevede 6 milioni di euro netti a stagione, che è il doppio di quanto percepito a Bologna.

    Insomma, anche Vincenzo Italiano lascia l'Italia e la Serie A.