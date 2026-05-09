Galatasaray Campione di Turchia: ci pensa Osimhen, ennesimo titolo consecutivo

Il Galatasaray allunga il divario su Besiktas e Fenerbahce, rispettivamente Campioni di Turchia in 16 e 19 occasioni. Lo fa con il quarto campionato vinto di fila, un ciclo riuscito solamente un'altra volta: tra il 1996 e il 2000, infatti, il Gala riuscì a superare il Fener per titoli vinti grazie alle quattro stagioni consecutive portate a casa.

Ora la squadra di Okan Buruk avrà la possibilità di puntare al quinto titolo consecutivo, qualcosa mai successo prima. Non solo il Gala, ma neanche Fenerbahce e Besiktas sono mai riuscite a mettere insieme così tanti campionati turchi di fila.

Negli ultimi dodici anni il Fenerbahce non ha mai vinto la Super Liga a differenza di Besiktas, Basaksehir e Trabzonspor, con il Gala che dal 2014 ha fatto suoi sette titoli.