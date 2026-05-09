Galatasaray Campione di Turchia: ci pensa Osimhen, ennesimo titolo consecutivo

Il Galatasaray si è laureato Campione di Turchia per la 26esima volta nella sua storia, la quarta consecutiva. Il team di Okan Buruk conquista l'ennesimo titolo, stavolta a '90 dal termine della Super Lig, riuscendo ad avere la meglio, non proprio facilmente, sull'Antalyaspor. Nonostante le difficoltà il 4-2 ha assicurato la conquista del torneo ai danni del Fenerbahce, che durante l'incontro dei rivali aveva sperato di poter avvicinarsi in classifica in vista dell'ultimo turno.
La sfida contro l'Antalyaspor ha del resto visto il Galatasaray andare sotto per due volte causa Dikmen, centrocampista ospite che ha gelato i padroni di casa (in casa propria) segnando lo 0-1 e dunque 1-2 dopo il momentaneo pareggio di Lemina. Il rigore di Osimhen ha però riportato il risultato in parità, con lo stesso ex Napoli che ha siglato la doppietta in grado di ribaltare il risultato.
Al 95' le preoccupazioni sono finite con la rete di Ayhan, che ha messo dentro il quarto goal del Galatasaray assicurando ai suoi il +4 in vista dell'ultimo turno. Ultimo turno che non cambierà le cose per entrambe le prime due in classifica, visto il +4 del Fenerbahce sul Trabzonspor.