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Francesco Schirru

Galatasaray Campione di Turchia: ci pensa Osimhen, ennesimo titolo consecutivo

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Galatasaray vs Antalyaspor
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Fenerbahce a -4 a '90 dal termine, ma il Galatarasay ha rischiato grosso contro un Antalyaspor riuscito ad andare in vantaggio per due volte.

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Il Galatasaray si è laureato Campione di Turchia per la 26esima volta nella sua storia, la quarta consecutiva. Il team di Okan Buruk conquista l'ennesimo titolo, stavolta a '90 dal termine della Super Lig, riuscendo ad avere la meglio, non proprio facilmente, sull'Antalyaspor. Nonostante le difficoltà il 4-2 ha assicurato la conquista del torneo ai danni del Fenerbahce, che durante l'incontro dei rivali aveva sperato di poter avvicinarsi in classifica in vista dell'ultimo turno.

La sfida contro l'Antalyaspor ha del resto visto il Galatasaray andare sotto per due volte causa Dikmen, centrocampista ospite che ha gelato i padroni di casa (in casa propria) segnando lo 0-1 e dunque 1-2 dopo il momentaneo pareggio di Lemina. Il rigore di Osimhen ha però riportato il risultato in parità, con lo stesso ex Napoli che ha siglato la doppietta in grado di ribaltare il risultato.

Al 95' le preoccupazioni sono finite con la rete di Ayhan, che ha messo dentro il quarto goal del Galatasaray assicurando ai suoi il +4 in vista dell'ultimo turno. Ultimo turno che non cambierà le cose per entrambe le prime due in classifica, visto il +4 del Fenerbahce sul Trabzonspor.

  • SORPASSO A ICARDI

    Acquistato a titolo definitivo in estate, Osimhen si è confermato trascinatore del Galatasaray, riuscendo a segnare 15 reti fin qui.

    La doppietta contro l'Antalyaspor ha permesso al nigeriano di superare il compagno di squadra ed ex Inter Mauro Icardi, capace di mettere dentro 14 goal in questa Super Lig oramai agli sgoccioli.

    Osimhen è stato costretto a saltare metà stagione causa infortuni e impegni di Coppa d'Africa, ma le 15 marcature in 22 partite rappresentano comunque un dato notevole. Icardi, invece, è arrivato a 14 con 30 gare totali.

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  • QUATTRO DI FILA. DI NUOVO

    Il Galatasaray allunga il divario su Besiktas e Fenerbahce, rispettivamente Campioni di Turchia in 16 e 19 occasioni. Lo fa con il quarto campionato vinto di fila, un ciclo riuscito solamente un'altra volta: tra il 1996 e il 2000, infatti, il Gala riuscì a superare il Fener per titoli vinti grazie alle quattro stagioni consecutive portate a casa.

    Ora la squadra di Okan Buruk avrà la possibilità di puntare al quinto titolo consecutivo, qualcosa mai successo prima. Non solo il Gala, ma neanche Fenerbahce e Besiktas sono mai riuscite a mettere insieme così tanti campionati turchi di fila.

    Negli ultimi dodici anni il Fenerbahce non ha mai vinto la Super Liga a differenza di Besiktas, Basaksehir e Trabzonspor, con il Gala che dal 2014 ha fatto suoi sette titoli.

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