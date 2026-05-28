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Euro Player of the Year GFXGetty/GOAL
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Giocatore europeo dell'anno: Harry Kane, Lamine Yamal e la classifica dei 50 migliori calciatori della stagione 2025-26 secondo GOAL

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Storie

La stagione calcistica europea sta per concludersi. Sabato a Budapest si gioca l'ultima partita: la finale di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Entrambe le squadre hanno vinto il campionato nazionale: il PSG vuole difendere il titolo conquistato lo scorso anno, mentre i Gunners cercano la loro prima Coppa dei Campioni.

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Le due finaliste schierano giocatori che hanno vissuto stagioni straordinarie, e in Ungheria si affronteranno alcuni dei migliori talenti del continente. Ma nel 2025-26 hanno brillato anche altre squadre e giocatori.

Bayern Monaco e Inter hanno vinto il double in Germania e Italia, mentre il Barcellona ha prevalso nella Liga sul Real Madrid. Non sono mancate le favole: Como e Real Betis si sono qualificati per la prossima Champions League, Lens e Real Sociedad hanno interrotto lunghi digiuni vincendo le coppe nazionali.

Ma chi sono stati i giocatori più brillanti in questo contesto di successi di squadra? I redattori e gli editori di FootballCo provenienti da tutta Europa hanno espresso i loro voti. Ecco la top 50 risultante:

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    50Nico O'Reilly (Manchester City)

    Nico O'Reilly, eletto "Giovane dell'anno" in Premier League, in 18 mesi è diventato un possibile titolare dell'Inghilterra ai Mondiali. Partito dal vivaio del Manchester City, ha conquistato la fiducia di Pep Guardiola e si è imposto come uno dei migliori giovani del campionato.

    Miglior difensore-goleador della Premier, ha segnato nove reti in tutte le competizioni, tra cui una doppietta nella finale di Carabao Cup, e fornito diversi assist. Ventunenne, è ora uno dei terzini sinistri più affidabili e dinamici del torneo e, con le sue prestazioni a centrocampo durante l’inverno, ha mostrato la sua versatilità, indicando possibili sviluppi futuri.

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  • Galatasaray SK v Samsunspor - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    49Victor Osimhen (Galatasaray)

    Il prestito di Victor Osimhen al Galatasaray per la stagione 2024-25 aveva sorpreso; il successivo trasferimento definitivo, dodici mesi dopo, ancor di più, considerando l’interesse di altri club. L’attaccante nigeriano ha continuato a segnare: 22 gol complessivi che hanno contribuito alla difesa del titolo di Super Lig.

    In campionato ha faticato a inizio stagione, ma da dicembre è rimasto a secco solo in tre gare. L’ex idolo del Napoli ha inoltre contribuito al ritorno dei turchi agli ottavi di Champions League, traguardo che mancava dal 2014.

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  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    48Jonathan Tah (Bayern Monaco)

    Mossa tipica del Bayern Monaco: i campioni di Germania hanno ingaggiato il capitano del Bayer Leverkusen Jonathan Tah a parametro zero. Il difensore tedesco si è ambientato subito all’Allianz Arena.

    Insieme a Dayot Upamecano forma una coppia difensiva solida. Sebbene i riflettori siano puntati sugli attaccanti, la squadra di Vincent Kompany, vincitrice di due trofei, deve molto alla solidità difensiva ispirata da Tah.

  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    47Mile Svilar (Roma)

    La Serie A vanta una lunga tradizione di grandi portieri, e Mile Svilar sembra destinato a diventare la prossima stella. Con 18 clean sheet, ha contribuito al terzo posto della Roma, che vale la qualificazione alla Champions League.

    In 38 presenze ha incassato solo 31 gol, con il 77,5% di parate, e ha vinto il premio come Miglior Portiere della Serie A.

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  • VfL Wolfsburg v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    46Luka Vuskovic (Amburgo)

    La stagione deludente del Tottenham offre pochi sorrisi ai tifosi, ma le prestazioni del difensore Luka Vuskovic, in prestito all’Amburgo, fanno ben sperare. Il 19enne ha guidato la neopromossa lontano dalla retrocessione e è stato premiato con un posto nella Squadra dell’Anno della Bundesliga.

    Non solo si è rivelato una presenza dominante in difesa, ma ha anche segnato sei reti, primato tra i difensori della Bundesliga. Gli Spurs sperano che le voci di un interesse del Barcellona e di altre squadre non si concretizzino, mentre si preparano ad accoglierlo in prima squadra.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    45Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

    Il Nottingham Forest resta in Premier League soprattutto grazie a Morgan Gibbs-White, protagonista di un 2023 straordinario. Nelle ultime dieci giornate ha segnato nove gol, portando la squadra di Vitor Pereira alla salvezza e chiudendo il torneo con 15 reti, al quinto posto nella classifica marcatori. Ha segnato anche tre reti nel cammino verso le semifinali di Europa League, più sette assist in tutte le competizioni.

    La sua importanza era evidente già prima dell'exploit finale, e il Forest ha fatto bene a respingere le avances del Tottenham. Tuttavia, l'estate porterà nuove speculazioni, nonostante la scelta quasi inspiegabile di Thomas Tuchel di escluderlo dalla nazionale inglese per i Mondiali.

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  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP

    44Morgan Rogers (Aston Villa)

    In una stagione di successo per l'Aston Villa, Morgan Rogers è stato il grande protagonista. Il centrocampista è stato titolare in ogni partita di Premier League fino a quando Unai Emery gli ha concesso di saltare l'ultima, una pausa meritata dopo un anno che lo ha lanciato verso la celebrità.

    Ha segnato 14 gol in tutte le competizioni, spesso con splendidi tiri dalla distanza, tra cui la perla nella finale di Europa League. Ha fornito 11 assist e si è classificato tra i primi cinque per distanza percorsa in Premier League. Questi numeri potrebbero bastare per tenere Jude Bellingham fuori dalla formazione dell’Inghilterra ai Mondiali di quest’estate.

  • FC Internazionale v Como - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    43Hakan Çalhanoğlu (Inter)

    A 32 anni Hakan Calhanoglu non gioca più ogni settimana nell’Inter, ma quando scende in campo fa la differenza. Con 12 gol e 7 assist in 30 presenze ha guidato i nerazzurri alla doppietta in Italia, dettando il ritmo a centrocampo per la squadra di Cristian Chivu.

    Il momento più memorabile è arrivato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como: con l’Inter sotto 2-0 a 20 minuti dalla fine, Calhanoglu ha segnato due gol e servito l’assist per la vittoria di Sucic, portando i nerazzurri in finale, poi vinta contro la Lazio.

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  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    42Fermin Lopez (Barcellona)

    Sempre in movimento, Fermin Lopez fiuta occasioni da gol o crea spazi per i compagni. È diventato indispensabile per il Barcellona, anche se fuori dalla Spagna è meno noto.

    Dopo aver rifiutato il Chelsea in estate, ha chiuso la stagione con 13 gol e 17 assist. Solo Lamine Yamal ha creato più “grandi occasioni” in Liga (15), e l’infortunio al piede che gli ha impedito di andare ai Mondiali con la Spagna è stato ancora più frustrante.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-UTRECHTAFP

    41Ayase Ueda (Feyenoord)

    Nelle prime due stagioni al Feyenoord, Ayase Ueda aveva segnato solo 16 gol. Poi, sotto la guida di Robin van Persie, è esploso: 25 reti in 31 partite di Eredivisie, chiudendo con otto gol di vantaggio sul secondo nella classifica marcatori.

    Se Ueda manterrà questa forma fino ai Mondiali, il Giappone potrà sognare di sorprendere in Nord America.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-NANTESAFP

    40Esteban Lepaul (Angers/Rennes)

    Se non avete seguito la Ligue 1 quest’anno, il nome di Esteban Lepaul vi suonerà nuovo. Ma l’attaccante del Rennes ha già fatto parlare di sé in Francia per la sua stagione straordinaria. Il 26enne ha scalato le serie minori fino a esplodere in Ligue 1: nella stagione 2025-26 è capocannoniere con 21 gol, cinque in più del secondo.

    Arrivato dall'Angers a fine agosto, ha esordito segnando contro la sua ex squadra. Ma è nel finale di stagione che ha esploso: 12 reti nelle ultime 14 gare, trascinando il Rennes al sesto posto e in Europa League.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    39Bukayo Saka (Arsenal)

    Dopo 22 anni l’Arsenal ha vinto la Premier League, e la stagione 2025-26 resterà tra le migliori di Bukayo Saka, pur senza i suoi soliti numeri. Undici gol e sette assist non sono molti, ma Saka è stato decisivo nei momenti chiave.

    È stato decisivo nelle vittorie di misura su Wolverhampton e Brighton e, tornato dall’infortunio a maggio, ha ispirato la miglior prestazione dell’Arsenal nel finale di stagione: prima ha battuto il Fulham e poi ha segnato il gol che ha regalato alla squadra un posto in finale di Champions League.

    Da sottolineare che, pur avendo giocato solo 25 partite da titolare, Saka è quinto in campionato per occasioni create (61).

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  • FBL-FRA-CUP-LENS-TOULOUSEAFP

    38Florian Thauvin (Lens)

    Prima di arrivare al Lens nell’estate 2025, Florian Thauvin aveva giocato due ottime stagioni all’Udinese, dopo una breve parentesi ai Tigres in Messico. Esperto, doveva portare leadership e aiutare Pierre Sage a definire gli standard, ma l’ex Marsiglia ha dato molto di più.

    Ha chiuso la stagione con 14 gol e 10 assist, trascinando il Lens in una lotta scudetto con il Paris Saint-Germain e alla vittoria della Coupe de France, il primo trofeo dopo 27 anni. In finale contro il Nizza ha segnato e servito un assist, confermando il suo ruolo chiave anche in Nazionale.

  • TOPSHOT-FBL-POR-LIGA-SPORTING-TONDELAAFP

    37Luis Suárez (Sporting CP)

    Sostituire Viktor Gyokeres allo Sporting CP sembrava difficile, ma Luis Suárez non lo sapeva. Arrivato dal Granada dopo aver vinto la classifica marcatori della seconda divisione spagnola 2024-25, Suárez ha subito provato a eguagliare la media gol dello svedese.

    Il nazionale colombiano ha chiuso la stagione con 38 gol in tutte le competizioni, 28 in 32 partite di campionato, più otto assist. Come con Gyokeres, lo Sporting ha pescato un talento dalla serie inferiore e ora ne raccoglie i frutti.

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  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    36Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Pochi giocatori del Liverpool hanno chiuso la stagione a testa alta, ma Dominik Szoboszlai è stato un’eccezione. Nonostante il caos a Merseyside, ha disputato un’annata straordinaria. Centrocampista o terzino destro, è stato il punto di riferimento dei Reds, solido nei momenti chiave e capace di giocate decisive.

    Tra i suoi 13 gol spiccano le punizioni vincenti contro Arsenal e Manchester City; ha inoltre servito 12 assist in tutte le competizioni, creando 78 occasioni, seconda miglior marca in Premier League. In fase difensiva ha guidato i centrocampisti offensivi della Premier per intercetti (30), recuperi (187) e respinte (58).

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    35Joan Garcia (Barcellona)

    Joan Garcia ha suscitato polemiche quando, la scorsa estate, ha lasciato l’Espanyol per il Barcellona, il rivale cittadino più odiato. Tuttavia, le critiche non hanno influito sulle sue prestazioni: con una serie di interventi decisivi si è affermato come il miglior portiere della Liga.

    In 30 presenze ha incassato solo 21 gol, contribuendo al successo della squadra di Hansi Flick. Garcia ha chiuso al primo posto in Liga per clean sheet (15), percentuale di parate (77,9%) e gol evitati (10,2), entrando così nel giro della Roja per il Mondiale.

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  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-PSGAFP

    34Joao Neves (Paris Saint-Germain)

    A soli 21 anni, João Neves si appresta a disputare la sua seconda Champions League consecutiva, dopo essersi nuovamente messo in luce nel centrocampo del Paris Saint-Germain con il suo stile dinamico. In questa stagione ha esordito con una splendida tripletta contro il Tolosa, che gli è valsa un 10/10 da L'Équipe. Da allora non si è più guardato indietro.

    Che si tratti di intervenire con grinta davanti alla difesa o di segnare gol decisivi, come nella semifinale d’andata contro il Bayern Monaco, le sue prestazioni non passano inosservate e lo rendono fondamentale per il progetto di Luis Enrique al Parc des Princes.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    33Desire Doue (Paris Saint-Germain)

    Eroe della finale di Champions della scorsa stagione, Desire Doue non ha sempre confermato i livelli del suo esordio al PSG, ma ha comunque segnato 13 gol e fornito otto assist per i campioni di Ligue 1.

    Abile con entrambi i piedi, l’ivoriano ha fatto della capacità di sorprendere i difensori la sua cifra stilistica. Sabato a Budapest proverà a ripetersi.

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  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    32Willian Pacho (Paris Saint-Germain)

    Willian Pacho, unico giocatore del PSG in campo in ogni minuto del percorso verso la finale di Champions, si conferma tra i migliori difensori centrali al mondo. Con prestazioni sempre più convincenti, il centrale ecuadoriano è stato decisivo nel bloccare l'attacco del Bayern Monaco nella semifinale di ritorno. Se ripeterà questa prova contro l'Arsenal, i Gunners faticheranno a trovare spazi.

    Nella semifinale di ritorno ha annullato l’attacco del Bayern Monaco e, se ripeterà l’impresa contro l’Arsenal, i Gunners faticheranno a trovare spazi.

  • RCD Mallorca v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    31Vedat Muriqi (Maiorca)

    Nonostante la retrocessione del Maiorca dalla Liga, Vedat Muriqi ha fatto il possibile per salvare la squadra con una stagione da 23 gol, suo nuovo record personale (15 nel 2022-23). Solo Kylian Mbappé ha fatto meglio in Spagna.

    Non si è limitato a finalizzare: ha lottato in aria e a terra, aiutando la squadra anche in difesa, soprattutto sui piazzati. Uno sforzo eroico, purtroppo vanificato dalla retrocessione.

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  • FBL-EUR-C1-PSG-ATALANTAAFP

    30Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

    Dopo una stagione che lo ha consacrato miglior terzino sinistro d’Europa, Nuno Mendes ha ulteriormente allungato il vantaggio sui rivali con un altro anno eccellente al PSG. Brillante in difesa contro alcuni dei migliori ali al mondo, ha anche segnato quattro gol e fornito cinque assist.

    Portoghese, ancora 23enne, a giugno compirà 24 anni e a Budapest se la vedrà con Bukayo Saka in un duello destinato a ripetersi.

  • VfB Stuttgart v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    29Deniz Undav (Stoccarda)

    Se non fosse stato per la straordinaria stagione di Harry Kane, quella di Deniz Undav con lo Stoccarda avrebbe avuto più risonanza fuori dalla Germania. Il ventinovenne ha chiuso il campionato con 25 gol e 14 assist, portando la squadra di Sebastian Hoeness in Champions League e in finale di DFB-Pokal.

    Non ha brillato al Brighton in Premier League, ma alla MHP Arena ha trovato la sua dimensione e ora aspira a un posto da titolare in attacco nella Germania ai Mondiali.

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    28Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City)

    Fin dalla prima serata di campionato, quando Antoine Semenyo ha messo in crisi il Liverpool ad Anfield, è emerso come uno dei giocatori più brillanti della Premier League, prima con il Bournemouth e poi, dopo il suo passaggio al Manchester City a gennaio, in seguito a una battaglia di mercato scatenata dalla clausola rescissoria da 62,5 milioni di sterline.

    Non ha mai perso un colpo, gestendo il salto di qualità e la pressione con maturità. Ha segnato sette gol nelle prime 12 partite con la squadra di Pep Guardiola in lotta per il titolo; poi ha rallentato, ma è rimasto sempre titolare, chiudendo la stagione con 21 reti e sei assist. Il suo tocco decisivo nella finale di FA Cup è stato il tocco di classe finale.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGAFP

    27Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    Nonostante infortuni e Coppa d’Africa, che gli hanno permesso solo 31 presenze col club nella stagione 2025-26, Achraf Hakimi conferma di essere tra i migliori terzini destri al mondo. Con energia inesauribile, percorre la fascia, difende con attenzione e si rende pericoloso in fase offensiva.

    Finora ha segnato tre gol e fornito sette assist, sei dei quali in Champions League, che lo collocano al primo posto ex aequo in questa classifica, con la finale ancora da disputare. Pochi scommetterebbero contro di lui sul fatto che aggiungerà un altro gol o due a Budapest.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-AUGSBURGAFP

    26Yan Diomande (RB Lipsia)

    Yan Diomande è arrivato all’RB Leipzig l’estate scorsa per 20 milioni di euro, pur avendo giocato solo 10 volte con il Leganés. Dodici mesi dopo potrebbe lasciare la Red Bull Arena per una cifra quasi cinque volte superiore, grazie a una stagione straordinaria chiusa con 13 gol e 10 assist e il premio di miglior esordiente della Bundesliga.

    Il diciannovenne ha incantato i tifosi con dribbling audaci e giocate spettacolari, chiudendo l’annata con 13 gol e 10 assist in tutte le competizioni. Le sue prestazioni hanno spianato la strada al ritorno in Champions League del Lipsia, e si capisce perché Liverpool e PSG se lo contenderebbero in vista dei Mondiali.

  • West Ham United v Brentford - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    25Igor Thiago (Brentford)

    Prima della stagione molti esperti prevedevano la retrocessione del Brentford, citando le partenze degli attaccanti Bryan Mbeumo e Yoane Wissa. Nessuno però si aspettava l'esplosione di Igor Thiago.

    Arrivato per sostituire Ivan Toney nel 2024, l’attaccante ha recuperato da una lunga convalescenza e ha siglato 25 reti in tutte le competizioni: 22 in Premier League, enough for second place in the Golden Boot race and a spot in Brazil’s World Cup squad.

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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    24Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

    A soli 31 anni, Joshua Kimmich non accenna a rallentare. Con 12 assist e 2 gol, la sua stagione conferma il dominio a centrocampo del Bayern Monaco. La sua precisione nei passaggi e l’energia inesauribile lo pongono tra i migliori centrocampisti in circolazione.

    Solo due giocatori hanno coperto più dei suoi 157 km in Champions, e nessuno batte la sua precisione nei lanci lunghi ogni 90 minuti, sia in Europa che in Bundesliga.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    23Julian Alvarez (Atlético Madrid)

    Per Julián Álvarez questa stagione ha mostrato due volti. In Liga ha faticato, segnando solo due gol dall'inizio di ottobre. In Champions League, invece, è esploso: 10 reti e quattro assist in 15 partite, sei delle quali nella fase a eliminazione diretta.

    Ha dato il meglio nelle sfide più prestigiose: due reti nel derby vinto contro il Real Madrid a settembre e gol decisivi per eliminare il Barcellona da Champions e Copa del Rey. In estate potrebbe trasferirsi in un club di vertice.

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  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    22William Saliba (Arsenal)

    William Saliba, difensore di grande classe, non fa più notizia al centro della difesa dell’Arsenal come all’esordio quattro anni fa, ma rimane uno dei migliori difensori centrali d’Europa.

    In 46 presenze da titolare con i campioni di Premier, ha contribuito a 25 clean sheet, formando con Gabriel Magalhaes una delle coppie difensive più forti degli ultimi anni.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    21Vinicius Jr (Real Madrid)

    Dopo un 2025 da dimenticare, Vinicius Jr. è rinato: 17 dei suoi 22 gol sono arrivati da gennaio in poi, e l’attaccante brasiliano ha tratto vantaggio dall’esonero di Xabi Alonso.

    Ha anche servito 10 assist. Nonostante i problemi al Bernabéu, i suoi momenti di scarsa forma sembrano ormai alle spalle.

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  • Hellas Verona FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    20Donyell Malen (Aston Villa/Roma)

    Tra gli acquisti di gennaio, pochi hanno avuto l'impatto di Donyell Malen. L'attaccante olandese, arrivato in prestito all'Roma dall'Aston Villa, ha subito dato incisività all'attacco giallorosso. Gian Piero Gasperini, che cercava di rafforzare la squadra, non poteva prevedere quanto bene Malen si sarebbe ambientato allo Stadio Olimpico.

    In 18 presenze in Serie A ha segnato 14 gol, portando la Roma al terzo posto e al ritorno in Champions League per la prima volta dal 2018-19. Nonostante fosse arrivato a stagione in corso, ha chiuso al secondo posto nella classifica marcatori, dietro solo a Lautaro Martínez, e sommando le reti con il Villa ha raggiunto 22 gol totali.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    19Raphinha (Barcellona)

    Gli infortuni hanno impedito a Raphinha di eguagliare la grande stagione 2024-25, ma quando è stato in campo ha sfruttato al meglio le occasioni, contribuendo al nuovo trionfo del Barcellona.

    In 33 presenze totali ha segnato 21 gol e fornito 7 assist, tra cui la doppietta decisiva in Supercoppa contro il Real Madrid, una tripletta al Siviglia a marzo e quattro reti nella goleada contro il Newcastle in Champions League pochi giorni dopo.

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  • FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    18Federico Dimarco (Inter)

    Eletto miglior giocatore della Serie A per il suo contributo allo scudetto dell'Inter, Federico Dimarco è stato una forza creativa sulla fascia sinistra a San Siro, con 17 assist – record del campionato – per i futuri campioni.

    Ha anche segnato sette gol in campionato e uno in Champions League, in quella che resta la sua stagione più prolifica. A soli 28 anni, e con l’aiuto di Chivu che ne ha accelerato la crescita, può fare ancora meglio l’anno prossimo.


  • Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    17Nico Paz (Como)

    Sorprendentemente, il Como parteciperà alla prossima Champions League. Cesc Fàbregas ha superato sul filo di lana Milan e Juventus, garantendo il quarto posto a una squadra promossa solo due anni fa. Tra i protagonisti spicca Nico Paz, eletto “Miglior centrocampista dell’anno” in Serie A grazie a una seconda stagione di alto livello.

    Paz ha segnato 13 gol e fornito sette assist, contribuendo anche alla semifinale di Coppa Italia. A giugno il Real Madrid dovrebbe quindi esercitare il diritto di riacquisto sull’argentino, accolto con piacere al Bernabéu per risolvere i problemi a centrocampo dopo l’addio di Kroos.

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  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Rayan Cherki (Manchester City)

    Rayan Cherki è arrivato al Manchester City con qualche dubbio sul suo atteggiamento e sulla sua capacità di inserirsi nel gioco di Pep Guardiola. Nonostante non sia sempre stato tra i titolari all’Etihad, il francese ha mostrato di essere uno dei giocatori più emozionanti della Premier League nella sua stagione d’esordio.

    Solo Bruno Fernandes, detentore del record, ha servito più assist in Premier League dei suoi 12, ai quali si aggiungono quattro in altre competizioni e dieci gol segnati. A 22 anni, con Guardiola ormai ex tecnico, sarà un punto fermo per Maresca e ha ancora il meglio davanti a sé.

  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    15Pedri (Barcellona)

    Pedri, tra i giocatori più piacevoli da vedere in Europa, resta il perno del miglior Barcellona. In Liga solo il compagno Pau Cubarsi ha completato più passaggi ogni 90 minuti (80,4), e molte delle azioni più pericolose del club blaugrana passano dai piedi dell’ex talento del Las Palmas.

    È stata la sua miglior stagione per assist (12) e, pur avendo segnato solo due gol, il margine di crescita che ancora mostra fa tremare i rivali in Spagna e in Europa.

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  • SS Lazio v FC Internazionale - Coppa Italia FinalGetty Images Sport

    14Lautaro Martínez (Inter)

    Lautaro Martinez, capocannoniere per la seconda volta in tre stagioni, ha trascinato l’Inter verso il double: 17 gol in Serie A (tre in più del secondo) e sei assist, fondamentali per conquistare Scudetto e Coppa Italia.

    L’unico neo è stata la Champions, dove l’Inter è stata eliminata ai playoff dal Bodo/Glimt: comunque Lautaro ha segnato 4 gol in 8 partite europee e ha firmato la rete del 2-0 nella finale di Coppa Italia contro la Lazio.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Gabriel Magalhães (Arsenal)

    Se dovessimo scegliere il giocatore chiave del successo dell'Arsenal in Premier League 2025-26, sarebbe Gabriel Magalhães. Il difensore ha contribuito a 17 clean sheet in campionato e, in attacco, è stato decisivo nelle palle inattive.

    Nonostante i soli quattro gol in tutte le competizioni, ognuno si è rivelato decisivo: su tutti la rete nei minuti di recupero a Newcastle a settembre, che ha orientato la corsa al titolo. Ha inoltre fornito cinque assist, sfruttando l’aggressività in entrambe le aree per il bene della squadra di Mikel Arteta.

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  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    12David Raya (Arsenal)

    Vincitore del Guanto d'Oro della Premier League per la terza stagione consecutiva, David Raya è ormai tra i migliori portieri d'Europa. In tre anni con i Gunners ha mantenuto la porta inviolata in 28 delle 50 presenze, subendo solo 30 gol.

    La parata più decisiva è arrivata a maggio su Mateus Fernandes, regalando all’Arsenal un 1-0 sul West Ham e avvicinando la squadra al titolo. In Champions ha respinto quasi il 90% dei tiri, confermandosi tra i protagonisti del successo dei Gunners.

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    11Erling Haaland (Manchester City)

    Erling Haaland sembrava lanciato verso un'altra stagione da record: 19 gol nella prima metà di Premier League, con i difensori incapaci di fermare il “Terminator” del Manchester City. Un calo a metà campionato gli ha impedito di battere il proprio primato, ma resta una stagione di successo per il norvegese.

    I gol nelle ultime cinque giornate gli sono valsi la terza Scarpa d’Oro in quattro anni, per un totale stagionale di 38 reti e nove assist.

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  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    10Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Vitinha è oggi il miglior centrocampista: con il PSG ha segnato 7 gol e servito 10 assist, guidando il gioco con precisione.

    Nella Champions di quest’anno nessuno ha corso più di lui (184,7 km) e guida anche la classifica dei passaggi riusciti ogni 90 minuti (90,6). Un giocatore completo, che sabato a Budapest punta a un’altra grande prova.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Bruno Fernandes (Manchester United)

    Schierato per metà stagione in un ruolo più arretrato da Ruben Amorim, Bruno Fernandes ha comunque battuto il record di assist in una singola stagione in Premier League. Con 21 assist ha superato Thierry Henry e Kevin De Bruyne nei libri di storia del campionato, aggiungendo anche nove reti e contribuendo al terzo posto dei Red Devils.

    Non basta? Fernandes ha creato 136 occasioni in campionato, mentre Dominik Szoboszlai, secondo in classifica, si è fermato a 78. Le difese avversarie non sono riuscite a contenerlo e lui, quasi sempre, le ha punite.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    8Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    Khvicha Kvaratskhelia, forse il miglior giocatore di questa Champions o almeno l'MVP degli ottavi, ha segnato o servito un assist in sette partite di fila, portando il PSG in finale. L'agile georgiano ha spesso seminato i terzini avversari e, alla vigilia della finale di sabato in Ungheria, guida la classifica dei contributi diretti (16 gol).

    Il suo rendimento in Ligue 1 è stato meno brillante: solo 8 gol e 4 assist in 28 partite. Concentrare il meglio per le serate di coppa è una scelta che paga, anche se i tifosi francesi lo vedono brillare meno spesso.

  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    7Luis Diaz (Bayern Monaco)

    Il Liverpool deve rimpiangere la cessione di Luis Diaz. L’ala colombiana, desiderosa di lasciare Anfield, ha brillato al Bayern Monaco, evidenziando il contrasto tra il suo successo e le difficoltà della squadra di Arne Slot in Premier League.

    In un tridente esplosivo, ha segnato 26 gol e fornito 19 assist, vincendo Bundesliga e DFB-Pokal. I suoi dribbling fulminei hanno tenuto svegli i terzini avversari.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    6Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

    Ousmane Dembélé, attuale detentore del Pallone d'Oro, ha saltato parte della stagione per problemi fisici. Quando è stato in campo, la sua sicurezza, frutto del prestigioso premio, è apparsa chiara.

    Con 19 gol e 11 assist in tutte le competizioni, Dembélé è tornato in corsa per difendere il titolo, soprattutto dopo la tripletta nelle due semifinali di Champions contro il Bayern Monaco. La sua elezione a Giocatore dell’anno della Ligue 1, con sole 10 presenze da titolare nel campionato vinto dal PSG, ha fatto discutere, ma il suo livello resta ineccepibile.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Declan Rice (Arsenal)

    Per molti, Declan Rice è stato il giocatore più brillante della Premier League quest’anno. Se nelle prossime settimane vincerà la Champions League o la Coppa del Mondo, o addirittura entrambe, potrebbe chiudere l’anno con il Pallone d’Oro. Merita il premio: con la maglia dell’Arsenal campione d’Inghilterra ha confermato di essere uno dei migliori centrocampisti al mondo.

    Dominante in difesa e in attacco, offre un gioco completo. Avrebbe voluto segnare più di cinque gol in tutte le competizioni, ma la sua precisione nei calci piazzati resta elevata e, in Premier League, solo tre giocatori hanno creato più occasioni di lui (63). È uno dei tanti campioni meritevoli dello spogliatoio dell’Emirates.

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  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    4Kylian Mbappé (Real Madrid)

    Stagione intensa per Kylian Mbappé: ha trascinato il Real Madrid con tanti gol, ma l’ultimo mese al Bernabéu è stato caotico e lo spogliatoio è crollato.

    I dubbi sul fatto che il Real Madrid possa davvero funzionare come squadra con Mbappé in attacco sono giustificati, ma a livello personale il capitano della Francia ha ancora una volta fatto la sua parte quando gli sono state offerte delle opportunità. I suoi 25 gol in Liga sono stati sufficienti a Mbappé per aggiudicarsi il secondo Pichichi consecutivo, mentre ha segnato 15 volte in sole 11 presenze in Champions League prima che il Real Madrid venisse eliminato nei quarti di finale.

    Mantenere quella media realizzativa e costruire una squadra in grado di vincere nuovamente trofei sarà il compito di José Mourinho per il futuro.

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Lamine Yamal (Barcellona)

    Lamine Yamal non ha ancora 19 anni, ma è stato di nuovo il miglior giocatore in Spagna e tra i migliori in Europa. In un'altra stagione di grande brillantezza, ha confermato di essere forse il più grande talento adolescente della storia del calcio.

    Il suo bilancio, 24 gol e 17 assist, sarebbe stato ancora più impressionante senza i primi infortuni della sua carriera. Problemi che potrebbero pesare anche alla sua prima Coppa del Mondo, evidenziando la necessità del Barça di proteggerlo, pur consapevole del suo peso al Camp Nou.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    2Michael Olise (Bayern Monaco)

    Questa stagione Michael Olise si è affermato come uno dei migliori esterni al mondo. Dopo un esordio promettente con il Bayern Monaco, arrivato dal Crystal Palace nel 2024, è stato inarrestabile in Germania e in Europa, segnando 22 gol e fornendo 26 assist.

    Con la sua tipica azione: taglio dalla destra e sinistro imparabile, ricorda Arjen Robben. A soli 24 anni, ha ancora margini di crescita. Il Bayern, che lo ha ingaggiato, potrebbe così avviare un nuovo ciclo sotto la guida di Vincent Kompany.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Monaco)

    Dopo una stagione straordinaria in zona gol, Harry Kane ha chiuso in bellezza con due triplette di fila: l’ultima ha dato al Bayern Monaco la DFB-Pokal, aggiungendosi alla Bundesliga vinta a mani basse poche settimane prima. Trentasei dei 61 gol stagionali li ha segnati proprio in quel finale di stagione, elevando ancora il suo gioco e confermandosi il miglior numero 9 al mondo.

    Aggiunge anche sette assist, spesso abbassandosi per costruire il gioco e servire i compagni, confermando la propria completezza. Dopo la Scarpa d’Oro, ora punta al Pallone d’Oro in vista dei Mondiali.

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