Vlahovic ritrova Italiano al Besiktas? Con lui alla Fiorentina ha vissuto l'apice della carriera

Non sarà una sorta di secondo padre come Cesare Prandelli, esaltato da Dusan Vlahovic in una vecchia intervista a DAZN, ma anche Vincenzo Italiano ha contribuito a dare slancio alla carriera del serbo: eccome.
I due, ora, possono ritrovarsi a Istanbul per difendere insieme il Besiktas. L'ex allenatore del Bologna è stato ufficializzato poco tempo fa dopo l'addio all'Emilia e il suo centravanti potrebbe essere proprio lui, Vlahovic.
I due hanno già avuto un contatto diretto, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport. E il Besiktas pare intenzionato a fare sul serio: sul tavolo una mega offerta da 10 milioni più un bonus alla firma, probabilmente non inferiore ai 5 milioni.
Vlahovic prende tempo, ma intanto inizia a fare i conti. Anche perché sa benissimo che tornare a lavorare con Italiano avrebbe assolutamente un suo perché.