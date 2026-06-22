Vlahovic ritrova Italiano al Besiktas? Con lui alla Fiorentina ha vissuto l'apice della carriera

Più volte Italiano ha affrontato Vlahovic in seguito. Sia quando l'allenatore nato in Germania sedeva sulla panchina della Fiorentina, sia dopo essersi trasferito al Bologna.

"Io ho avuto Dusan per 6 mesi e continuo a dire che ho conosciuto un giocatore fenomenale, per quello che mi ha dato, per i goal segnati, per l'approccio che aveva - diceva ad esempio prima di Bologna-Juve del maggio 2025, partita che Vlahovic non avrebbe giocato per infortunio - Il fatto che domani non ci sia credo che per noi sia vantaggioso perché uno come lui è sempre pericoloso".

Prima della semifinale d'andata della Coppa Italia 2021/2022, poi vinta dalla Juve che a sua volta avrebbe poi perso contro l'Inter in finale, Italiano diceva di Vlahovic che "Dusan ha una dote: su tre palloni, due li mette dentro". In quelle due partite, però, sarebbe rimasto a secco.

Il quadro, insomma, è completo. Italiano e Vlahovic si sono trovati a meraviglia nei pochi mesi trascorsi assieme alla Fiorentina e Vincenzo vorrebbe tanto riallenare Dusan in Turchia. Anche e soprattutto per questo il Besiktas può sperare nel colpaccio.