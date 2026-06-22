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Vlahovic ItalianoGetty Images
Stefano Silvestri

Vlahovic ritrova Italiano al Besiktas? Con lui alla Fiorentina ha vissuto l'apice della carriera

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Il centravanti serbo, libero dopo il mancato accordo per il rinnovo con la Juventus, può andare a giocare in Turchia. Ed è un matrimonio che avrebbe assolutamente un perché.

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Non sarà una sorta di secondo padre come Cesare Prandelli, esaltato da Dusan Vlahovic in una vecchia intervista a DAZN, ma anche Vincenzo Italiano ha contribuito a dare slancio alla carriera del serbo: eccome.

I due, ora, possono ritrovarsi a Istanbul per difendere insieme il Besiktas. L'ex allenatore del Bologna è stato ufficializzato poco tempo fa dopo l'addio all'Emilia e il suo centravanti potrebbe essere proprio lui, Vlahovic.

I due hanno già avuto un contatto diretto, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport. E il Besiktas pare intenzionato a fare sul serio: sul tavolo una mega offerta da 10 milioni più un bonus alla firma, probabilmente non inferiore ai 5 milioni.

Vlahovic prende tempo, ma intanto inizia a fare i conti. Anche perché sa benissimo che tornare a lavorare con Italiano avrebbe assolutamente un suo perché.

  • IL BOOM ALLA FIORENTINA

    Italiano, dopo aver salvato lo Spezia, approda sulla panchina della Fiorentina nell'estate del 2021. Sono le settimane in cui il nuovo allenatore viola dovrebbe essere Rino Gattuso. Poi tutto salta, e così ecco il piano B.

    Ma la Fiorentina di Italiano è una bella Fiorentina. Non ha più Chiesa, passato alla Juventus, l'anno prima, e neppure Ribery. Ma ci sono Torreira in mezzo al campo, Callejon, l'ex Real Madrid Odriozola, più Nico Gonzalez arrivato dallo Stoccarda proprio in quella finestra di mercato.

    C'è, soprattutto, Dusan Vlahovic. Che già è esploso nella stagione precedente, segnando 21 volte in 37 partite di campionato, ma che con Italiano fa ancora meglio: 21 presenze, 17 reti. Una media realizzativa strepitosa.

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  • Vlahovic ItalianoGetty Images

    ONNIPOTENTE

    In quel campionato, Vlahovic si sblocca alla seconda giornata contro il Torino dopo essere rimasto a secco all'esordio in casa della Roma. Fa ancora meglio alla terza, segnando due volte nel trionfo (2-1) in casa dell'Atalanta. E da lì, in pratica, non si ferma più o quasi.

    In un mese, dal 20 novembre al 19 dicembre, Vlahovic domina in lungo e in largo: segna una doppietta decisiva nel 4-3 al Milan, poi tramortisce anche Empoli, Sampdoria, Bologna, Salernitana (altra doppietta) e Sassuolo. Totale: otto centri in sei partite. Anche qui, una media realizzativa pazzesca.

    Quel Vlahovic pare essere dotato di una sorta di onnipotenza calcistica. Segna in ogni modo: di sinistro, di testa, persino su calcio di punizione. La squadra gioca per lui, il brillante 4-3-3 di Italiano gli calza a pennello, i goal continuano ad arrivare a grappoli.

    Ma ad arrivare è anche un qualcosa che a Firenze non prendono benissimo: l'interesse di mezza Europa per Vlahovic. Com'è del resto inevitabile.

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  • MEDIA MAI PIÙ EGUAGLIATA

    Nonostante l'Arsenal faccia di tutto per portare Vlahovic a Londra, nel gennaio del 2022 il centravanti si impunta: se trasferimento dovrà essere, che sia verso la Juventus.

    Così è: Vlahovic fa le valigie e va a Torino in cambio di 90 milioni di euro, firma per quattro anni e mezzo, esordisce col botto segnando al Verona assieme all'altro neo acquisto Zakaria. E sembra destinato a ripetere in bianconero le prodezze in serie messe in mostra con la Fiorentina e con Italiano.

    Non sarà così. Anche se la prima parte di stagione alla Juve non è da buttare: 7 goal in 15 presenze di campionato, più quello - inutile - col Villarreal al primo pallone toccato in Champions League in carriera. Niente a che vedere, comunque, con le medie da urlo di Firenze.

    Lo stesso dicasi delle annate successive a Torino. Trascorse tra goal e polemiche, guizzi e liti, con qualche infortunio di mezzo: l'ultimo, quello che ha tolto di mezzo l'ex viola per diversi mesi nella stagione appena conclusa.

  • "UN GIOCATORE FENOMENALE"

    Più volte Italiano ha affrontato Vlahovic in seguito. Sia quando l'allenatore nato in Germania sedeva sulla panchina della Fiorentina, sia dopo essersi trasferito al Bologna.

    "Io ho avuto Dusan per 6 mesi e continuo a dire che ho conosciuto un giocatore fenomenale, per quello che mi ha dato, per i goal segnati, per l'approccio che aveva - diceva ad esempio prima di Bologna-Juve del maggio 2025, partita che Vlahovic non avrebbe giocato per infortunio - Il fatto che domani non ci sia credo che per noi sia vantaggioso perché uno come lui è sempre pericoloso".

    Prima della semifinale d'andata della Coppa Italia 2021/2022, poi vinta dalla Juve che a sua volta avrebbe poi perso contro l'Inter in finale, Italiano diceva di Vlahovic che "Dusan ha una dote: su tre palloni, due li mette dentro". In quelle due partite, però, sarebbe rimasto a secco.

    Il quadro, insomma, è completo. Italiano e Vlahovic si sono trovati a meraviglia nei pochi mesi trascorsi assieme alla Fiorentina e Vincenzo vorrebbe tanto riallenare Dusan in Turchia. Anche e soprattutto per questo il Besiktas può sperare nel colpaccio.

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