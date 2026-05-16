VfLヴォルフスブルクは残留の望みを捨てていない。FCザンクト・パウリとFCハイデンハイムはブンデスリーガから降格した。

VfLヴォルフスブルクは最終節でFCザンクト・パウリに3-1で勝ち、16位でブンデスリーガ残留を決めた。ザンクト・パウリとFCハイデンハイムは降格。ハイデンハイムはFSVマインツ05に0-2で負けた。

FCザンクト・パウリ 1-3 VfLヴォルフスブルク

試合が動くのは時間がかかったが、前半半ばには両チームがクロスバーを撃ち、ザンクト・パウリのジョエル・フジタとヴォルフスブルクのアダム・ダギムがチャンスを作った。

その後もチャンスが続いたが、前半は0－1で終了。

後半も同じ展開でアブドゥリー・セサイのヘディングで1－1。直後、GKニコラ・ヴァシリのオウンゴールで再びリードを許した。

ヴォルフスブルクはこのリードを守り切り、さらに90分にはクリスティアン・エリクセンのPKがバーを叩いたものの、デンヤン・ペイチノヴィッチが押し込んで1-3とした。 クリスティアン・エリクセンのPKはクロスバーを叩いたが、そのリバウンドをジェナン・ペイチノヴィッチが押し込み、点差は倍の2点となった。16位のヴォルフスブルクは昇格・降格プレーオフで2.ブンデスリーガ3位チームと対戦する。相手はSVエルバースベルク、ハノーファー96、SCパーダーボルンのいずれかだ。

これによりザンクト・パウリは降格へ後退した。ハンブルクを本拠地とするこのチームは、2024年に昇格したものの昨季14位にとどまり、昇格2年目で2部へ戻ることとなった。

ハイデンハイムは残留争いで敗れ、3年ぶりに2部へ降格した。

降格回避には勝利が必要だったハイデンハイムだが、前半にティーツとアミリに失点し0-2で敗れ、3年間の1部生活を終えて2部へ降格した。