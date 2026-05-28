巨額の移籍オファーにもかかわらず、BVBはブンデスリーガの注目株に断られた模様。

4月末、元ブンデスリーガ選手トマシュ・ハイトはPolsat Sportの解説で、複数のブンデスリーガクラブが才能ある同胞選手に興味を示していると語った。

「私の情報筋によると、レバークーゼンやドルトムントなど複数のドイツクラブがすでにカシュペルに注目している。イングランドやイタリアのクラブも興味を示している」とハイトは語り、このセンターバックを獲得するには将来「3000万ユーロ」を支払う必要があると示唆した。

ただ、BVBが昨季マインツで台頭したこの若手を依然として追っているかは不透明だ。センターバック補強のため、RBザルツブルクからジョアン・ガドゥを2000万ユーロで獲得したばかりだからだ。