ポーランドのスポーツサイト「Przeglad Sportowy Onet」によると、ドルトムントはマインツ05の18歳、カシュペル・ポトゥルスキ獲得を画策。しかし2000万ユーロのオファーは拒否された。
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巨額の移籍オファーにもかかわらず、BVBはブンデスリーガの注目株に断られた模様。
4月末、元ブンデスリーガ選手トマシュ・ハイトはPolsat Sportの解説で、複数のブンデスリーガクラブが才能ある同胞選手に興味を示していると語った。
「私の情報筋によると、レバークーゼンやドルトムントなど複数のドイツクラブがすでにカシュペルに注目している。イングランドやイタリアのクラブも興味を示している」とハイトは語り、このセンターバックを獲得するには将来「3000万ユーロ」を支払う必要があると示唆した。
ただ、BVBが昨季マインツで台頭したこの若手を依然として追っているかは不透明だ。センターバック補強のため、RBザルツブルクからジョアン・ガドゥを2000万ユーロで獲得したばかりだからだ。
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ポトゥルスキがバイエルンを騒がせ、マインツ05で躍進も、再びベンチに。
ポトゥルスキは2023年からマインツの全ユースを経験し、ウィンターブレイク前にラインヘッセンの2軍からトップチームへ昇格。18歳の彼はカンファレンスリーグで実力を示し、11月末にはブンデスリーガで先発デビューした。
2試合目で早くも初得点をマーク。相手は強豪バイエルンで、舞台はミュンヘンのアリアンツ・アレーナだった。この試合でも王者に堂々と立ち向かい、一躍注目を集めた。
しかし3月以降、ウルス・フィッシャー監督の下で出場時間は激減。5月初めまで7試合中5試合でベンチを温めた。シーズン終盤になってようやく起用されたものの、この一時的な降格は無駄ではなかった。
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ポトゥルスキ、マインツ05から電撃退団か？「その若者は近いうちに自問することになるかもしれない」
父の勧めもあり、彼は1年で2度目の代理人変更を行い、現在はSports360に依頼している。近いうちに移籍を急ぐためだろうか？ ハイトは「この若者は良いプレーをしたかと思えば次に活躍できず、『なぜマインツに残る必要があるのか』と考え始めるかもしれない。それは危険だ」とマインツに警鐘を鳴らした。また「カシュペルは常にチャンスを生かし、力強いプレーを見せてきた」と語り、フィッシャー監督の下で時折戦力外扱いされたことに首を傾げる。
こうした不協和音はあるものの、ポトゥルスキは依然としてマインツの重要戦力だ。スポーツディレクターのニコ・ブンガートは2028年まで契約があることを挙げ、「カツペルは未来だ。彼は並外れた才能を持ち、今後も定期的にピッチに立つ」と強調した。
近い将来、ポーランド代表デビューも視野に入る。ウクライナ、ナイジェリアとの親善試合に招集され、U-21代表2試合出場を経て次のステップへ進む可能性がある。