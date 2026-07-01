ブンデスリーガで大型移籍か。ライバルクラブがマインツ05のW杯代表アミリ獲得を狙う

昨夏、RBライプツィヒがアミリに興味を示しているという噂があったが、交渉は進展しなかった。当時、ドルトムントやプレミアリーグのクラブも獲得を狙っており、ドルトムントのニコ・コヴァチ監督はアミリを「欲しい選手」と語ったとされる。

ライプツィヒに移れば来季CLで力を示せる。昨季3位のRBライプツィヒは1年ぶりに出場権を得たが、アミリが所属するマインツは欧州大会を逃した。

負傷離脱がありながら全35試合に出場し、17ゴール4アシストを記録した。



