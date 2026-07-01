『Sport Bild』によると、RBライプツィヒは29歳のこの選手に接触した。ザクセン州のクラブを率いるマルティン・デミケリスは、2人のボランチ起用を検討しており、アミリをレギュラーのクリストフ・バウムガルトナーの理想的なパートナーと見なしている。
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ブンデスリーガで大型移籍か。ライバルクラブがマインツ05のW杯代表アミリ獲得を狙う
昨夏、RBライプツィヒがアミリに興味を示しているという噂があったが、交渉は進展しなかった。当時、ドルトムントやプレミアリーグのクラブも獲得を狙っており、ドルトムントのニコ・コヴァチ監督はアミリを「欲しい選手」と語ったとされる。
ライプツィヒに移れば来季CLで力を示せる。昨季3位のRBライプツィヒは1年ぶりに出場権を得たが、アミリが所属するマインツは欧州大会を逃した。
負傷離脱がありながら全35試合に出場し、17ゴール4アシストを記録した。
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ユリアン・ナーゲルスマン監督がアミリをW杯代表に選出
その活躍が評価され、ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は彼を米・加・墨開催のW杯に臨む26人の代表メンバーに選出した。
大会ではグループリーグ第2戦のコートジボワール戦とラウンド16のパラグアイ戦に途中出場。コートジボワール戦ではデニズ・ウンダフへのクロスで1－1の同点ゴールをアシストした。
マインツとの契約は2028年6月30日まで残っている。移籍が実現すればライプツィヒは移籍金を支払う必要があるが、その資金は選手売却でしか調達できない。現在多くのクラブからオファーを受けるヤン・ディオマンデが移籍すれば、クラブの資金繰りに余裕が生まれる可能性がある。