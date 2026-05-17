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SK Hansa Lueneburg Panoramica
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Classifiche
Altro
Oberliga
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|4
|VfV Hildesheim
|30
|16
|1
|13
|53
|55
|-2
|49
|5
|Wilhelmshaven
|30
|14
|6
|10
|47
|38
|9
|48
|6
|SK Hansa Lueneburg
|30
|12
|12
|6
|46
|43
|3
|48
|7
|Spelle-Venhaus
|30
|12
|10
|8
|61
|47
|14
|46
|8
|Meppen II
|30
|12
|8
|10
|45
|40
|5
|44