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SK Hansa Lueneburg

SK Hansa Lueneburg Panoramica

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May 2026
Oberliga
VfV Hildesheim badge
VfV Hildesheim
VFV
1
SK Hansa Lueneburg badge
SK Hansa Lueneburg
LSK
3
FIN
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Classifiche

Oberliga crestOberliga

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
4VfV Hildesheim crestVfV Hildesheim30161135355-249
S
S
S
V
V
5Wilhelmshaven crestWilhelmshaven30146104738948
S
D
S
V
V
6SK Hansa Lueneburg crestSK Hansa Lueneburg30121264643348
V
D
V
V
V
7Spelle-Venhaus crestSpelle-Venhaus301210861471446
D
V
S
V
S
8Meppen II crestMeppen II30128104540544
S
S
V
S
D
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