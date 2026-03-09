Goal.com
สด
haaland Getty Images
ธีรฉัตร รูปประดิษฐ์

มีบิ๊กแมตช์! แมนฯ ซิตี้ดวลลิเวอร์พูล รอบ 8 ทีม เอฟเอ คัพ

ผลการจับสลากประกบคู่ศึกเอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้ายออกมาแล้ว ปรากฏว่ามีบิ๊กแมตช์เกิดขึ้นนั่นคือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะได้เปิดบ้านดวลเดือดปะทะ ลิเวอร์พูล

ขณะที่ อาร์เซนอล จะต้องบุกเยือนทีมจากแชมเปี้ยนชิพอย่าง เซาธ์แฮมป์ตัน ส่วน เชลซี ได้เล่นในบ้านดวล พอร์ท เวล ม้ามืดจากลีกวัน

ปิดท้ายด้วย ลีดส์ ยูไนเต็ด รอไปเป็นทีมเยือนผู้ชนะของคู่ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด กับ เบรนท์ฟอร์ด

สรุปผลการประกบคู่ เอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย

เซาธ์แฮมป์ตัน - อาร์เซนอล

เชลซี - พอร์ท เวล

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ - ลิเวอร์พูล

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด/เบรนท์ฟอร์ด - ลีดส์ ยูไนเต็ด

สำหรับการแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์ของวันที่ 4-5 เมษายนนี้

โฆษณา
0