มีบิ๊กแมตช์! แมนฯ ซิตี้ดวลลิเวอร์พูล รอบ 8 ทีม เอฟเอ คัพ

ผลการจับสลากประกบคู่ศึกเอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้ายออกมาแล้ว ปรากฏว่ามีบิ๊กแมตช์เกิดขึ้นนั่นคือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะได้เปิดบ้านดวลเดือดปะทะ ลิเวอร์พูล
ขณะที่ อาร์เซนอล จะต้องบุกเยือนทีมจากแชมเปี้ยนชิพอย่าง เซาธ์แฮมป์ตัน ส่วน เชลซี ได้เล่นในบ้านดวล พอร์ท เวล ม้ามืดจากลีกวัน
ปิดท้ายด้วย ลีดส์ ยูไนเต็ด รอไปเป็นทีมเยือนผู้ชนะของคู่ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด กับ เบรนท์ฟอร์ด
สรุปผลการประกบคู่ เอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย
เซาธ์แฮมป์ตัน - อาร์เซนอล
เชลซี - พอร์ท เวล
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ - ลิเวอร์พูล
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด/เบรนท์ฟอร์ด - ลีดส์ ยูไนเต็ด
สำหรับการแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์ของวันที่ 4-5 เมษายนนี้