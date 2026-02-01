โรซีเนียร์เข้าใจแฟนโห่ครึ่งแรก, แจงเหตุต้องโรเตชั่น

เลียม โรซีเนียร์ กุนซือ เชลซี ยอมรับฟอร์มของทีมในครึ่งแรกสมควรถูกแฟนโห่ ก่อนจะพลิกกลับมาเอาชนะ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3-2
ทัพสิงห์บลูส์ จำเป็นต้องโรเตชั่นด้วยโปรแกรมที่อัดแน่นในช่วงนี้ โดยนักเตะอย่าง เบอนัวต์ บาเดียชิลล์, ยอเรลล์ ฮาโต้, เจมี กิตเทนส์ รวมถึง อเลฮานโดร การ์นาโช ได้ออกสตาร์ทตัวจริง แต่ทั้งหมดเล่นไม่เข้าตา และมีส่วนทำให้ทีมตามหลังครึ่งแรก 2 ประตู
ก่อนที่ โรซีเนียร์ จะแก้เกมเร็วต้นครึ่งหลัง และทีมผลงานดีขึ้นก้าวกระโดดก่อนรัวสามประตูรวดเก็บสามแต้ม และเป็นชันชะ 5 นัดรวดของเขากับ เชลซี
พูดตามตรง ทั้งในแง่รายบุคคลและภาพรวมของทีม ฟอร์มในครึ่งแรกห่างไกลจากมาตรฐานที่ควรจะเป็นไปมาก นักเตะบางคนถูกเปลี่ยนตัวออก และแฟนบอลอาจจะโฟกัสไปที่ตรงนั้น แต่ภาพรวมคือผลงานที่ย่ำแย่ของทั้งทีมในครึ่งแรก เราดูเชื่องช้า ขาดพลังงาน อย่างไรก็ตาม ครึ่งหลังคือทุกอย่างที่ผมอยากเห็นจากทีม
การที่เรายังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ถึงสี่รายการ เมื่อเราต้องลงเล่นทุก ๆ สามวัน คุณจำเป็นต้องมีขุมกำลังที่ดีจริง ๆ และผมก็มีทีมแบบนั้น ต้องยกเครดิตให้เวสต์แฮมที่มาได้ดีมาก ผมพยายามจัดทีมครึ่งแรก และครึ่งหลังให้เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมต้องกลับไปทบทวนอีกครั้ง
ผมต้องบอกว่าแฟนบอลยอดเยี่ยมมากในครึ่งหลัง ส่วนฟอร์มของเราในครึ่งแรก ถ้าเป็นผมก็คงโห่เหมือนกัน เพราะผลงานของทีมไม่ใกล้เคียงกับระดับที่ควรจะเป็นเลย