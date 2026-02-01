Goal.com
สด
liam-rosenior(C)Getty Images
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

โรซีเนียร์เข้าใจแฟนโห่ครึ่งแรก, แจงเหตุต้องโรเตชั่น

เลียม โรซีเนียร์ กุนซือ เชลซี ยอมรับฟอร์มของทีมในครึ่งแรกสมควรถูกแฟนโห่ ก่อนจะพลิกกลับมาเอาชนะ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3-2

ทัพสิงห์บลูส์ จำเป็นต้องโรเตชั่นด้วยโปรแกรมที่อัดแน่นในช่วงนี้ โดยนักเตะอย่าง เบอนัวต์ บาเดียชิลล์, ยอเรลล์ ฮาโต้, เจมี กิตเทนส์ รวมถึง อเลฮานโดร การ์นาโช ได้ออกสตาร์ทตัวจริง แต่ทั้งหมดเล่นไม่เข้าตา และมีส่วนทำให้ทีมตามหลังครึ่งแรก 2 ประตู

ก่อนที่ โรซีเนียร์ จะแก้เกมเร็วต้นครึ่งหลัง และทีมผลงานดีขึ้นก้าวกระโดดก่อนรัวสามประตูรวดเก็บสามแต้ม และเป็นชันชะ 5 นัดรวดของเขากับ เชลซี

พูดตามตรง ทั้งในแง่รายบุคคลและภาพรวมของทีม ฟอร์มในครึ่งแรกห่างไกลจากมาตรฐานที่ควรจะเป็นไปมาก นักเตะบางคนถูกเปลี่ยนตัวออก และแฟนบอลอาจจะโฟกัสไปที่ตรงนั้น แต่ภาพรวมคือผลงานที่ย่ำแย่ของทั้งทีมในครึ่งแรก เราดูเชื่องช้า ขาดพลังงาน อย่างไรก็ตาม ครึ่งหลังคือทุกอย่างที่ผมอยากเห็นจากทีม

การที่เรายังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ถึงสี่รายการ เมื่อเราต้องลงเล่นทุก ๆ สามวัน คุณจำเป็นต้องมีขุมกำลังที่ดีจริง ๆ และผมก็มีทีมแบบนั้น ต้องยกเครดิตให้เวสต์แฮมที่มาได้ดีมาก ผมพยายามจัดทีมครึ่งแรก และครึ่งหลังให้เหมาะสม  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมต้องกลับไปทบทวนอีกครั้ง

Carabao Cup
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
West Ham United crest
West Ham United
WHU

ผมต้องบอกว่าแฟนบอลยอดเยี่ยมมากในครึ่งหลัง ส่วนฟอร์มของเราในครึ่งแรก ถ้าเป็นผมก็คงโห่เหมือนกัน เพราะผลงานของทีมไม่ใกล้เคียงกับระดับที่ควรจะเป็นเลย

โฆษณา
0