ตอนซ้อมทำได้บ่อย! 'แอนดรูว์ส'ป้อง “ดานโก้”เต็มที่ แม้ยิงจุดโทษ'ปาเนนก้า'พลาดจนทีมตกรอบ

คีธ แอนดรูว์ส เฮดโค้ช เบรนท์ฟอร์ด ออกโรงปกป้อง ดานโก้ อ็อตตารา หลังโดนวิจารณ์อย่างหนักที่โชว์ยิงจุดโทษแบบปาเนนก้าพลาด จนส่งผลให้ทีมแพ้ เวสต์แฮม ตกรอบเอฟเอ คัพ
เกมดังกล่าวจบลงด้วยผลเสมอ 2-2 ใน 120 นาที ก่อนที่ ขุนค้อนจะดวลจุดโทษชนะ 5-3 ที่ โดยลูกที่สองของทีมเยือน ดาวเตะชาวบูร์กินาฟาโซเลือกชิพแบบ ปาเนนก้า แต่ถูกผู้รักษาประตูรับไว้ได้ง่ายๆ จนส่งผลให้ทีมตกรอบในที่สุด
หลังเกม ดานโก้ โดนโจมตีอย่างหนักจากแฟนบอล แต่ แอนดรูส์ ยืนยันว่าเขาไม่ตำหนิลูกทีม พร้อมวิจารณ์การล้อเลียนนักเตะที่ยิงจุดโทษพลาดว่าเป็นสิ่งที่น่ารักงเกียจ
"ผมไม่รู้สึกหงุดหงิดเลยสักนิด” แอนดรูว์ส กล่าวถึงลูกจุดโทษของ ดานโก้ “ผมคิดว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับนักฟุตบอลคือการไม่ยิงจุดโทษ มันต้องใช้ความกล้าหาญอย่างเหลือเชื่อบนเวทีแบบนั้นที่จะยิงจุดโทษ”
“นี่อาจเป็นครั้งแรกที่ผมพูดถึงลูกจุดโทษและคนที่ยิงพลาด”
“ผมเกลียดวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เล่นที่ยิงจุดโทษพลาด คุณรู้ว่าผมหมายถึงใคร ฮีโร่ของชาติที่เคยทำพลาด ถูกเยาะเย้ย ถูกกลั่นแกล้ง ผมคิดว่ามันน่ารังเกียจ”
“มันต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากที่จะยิงแบบนั้น เขาฝึกฝนเทคนิคนั้นอย่างหนัก ถ้ามันได้ผล ทุกคนจะชื่นชมเขา"
"ดานโก้ โก้จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผมและทุกคนที่เกี่ยวข้อง"
ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้ เบรนท์ฟอร์ด ยังคงต้องรอคอยการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ เอฟเอ คัพ ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1989 ต่อไปอย่างน่าเสียดาย.