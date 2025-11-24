premier league trophygetty
ตารางแข่งพรีเมียร์ลีก, โปรแกรมถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกวันนี้ทาง AIS PLAY

โปรแกรมถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกวันนี้ รับชมสดได้ช่องทางบ้าง เช็คที่นี่!!

พรีเมียร์ลีก ถือเป็นลีกฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลก ความเย้ายวนใจของพรีเมียร์ลีกยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อแชมป์เก่าอย่าง ลิเวอร์พูล เสริมทัพนักเตะใหม่ได้อย่างน่าจับตามอง ขณะที่ผู้ท้าชิงทั้ง อาร์เซนอล, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, เชลซี รวมถึง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก็หวังจะขึ้นไปโค่นบัลลังก์ให้ได้

การแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งแชมป์แน่นอนว่าจะดุเด็ดเผ็ดมัน และทำให้แต่ละเกมจะมีแฟนบอลรอชมการถ่ายทอดสดอย่างมากมาย

สำหรับในประเทศไทย สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกได้ทาง AIS PLAY และ MONOMAX

ช่องทางรับชมการถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยสามารถสมัครแพ็คเกจ PLAY MONOMAX Standard และรับชมได้ผ่านทาง AIS PLAY และ MONOMAX

นอกจากพรีเมียร์ลีกแล้ว ปัจจุบัน JAS ยังถือครองลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลอาชีพของอังกฤษทุกรายการด้วย ได้แก่ คอมมิวนิตี้ ชิลด์, เอฟเอ คัพ, คาราบาว คัพ, แชมเปี้ยนชิพ, ลีกวัน และ ลีกทู

โปรแกรมถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่ 13

วันและเวลาแข่งขันคู่แข่งขันช่องถ่ายทอดสด
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน, 22:00 น.แมนเชสเตอร์ ซิตี้ - ลีดส์ ยูไนเต็ดMONO29
MONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 2 (ช่อง 502)
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน, 22:00 น.เบรนท์ฟอร์ด - เบิร์นลีย์MONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 3 (ช่อง 503)
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน, 22:00 น.ซันเดอร์แลนด์ - บอร์นมัธMONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 5 (ช่อง 505)
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน, 0:30 น.เอฟเวอร์ตัน - นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดMONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 4 (ช่อง 504)
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน, 3:00 น.ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ - ฟูแลมMONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 2 (ช่อง 502)
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน, 19:00 น.คริสตัล พาเลซ - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดMONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 2 (ช่อง 502)
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน, 21:05 น.แอสตัน วิลลา - วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์สMONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 3 (ช่อง 503)
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน, 21:05 น.เวสต์แฮม ยูไนเต็ด - ลิเวอร์พูลMONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 4 (ช่อง 504)
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน, 21:05 น.น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ - ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยนMONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 6 (ช่อง 506)
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน, 23:30 น.เชลซี - อาร์เซนอลMONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 2 (ช่อง 502)

*กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมัครแพ็กเกจดูบอลพรีเมียร์ลีก 2025-26 อย่างไร?

สมัครแพ็กเกจ PLAY MONOMAX Standard รายเดือน 199 บาท/เดือน นาน 12 รอบบิล (ปกติ 299 บาท) สมัครกด *899 โทรออก หรือ คลิก

https://m.ais.co.th/PLmgt

รายปีสุดคุ้ม เพียง 1,999 บาท/ปี (ปกติ 2,999 บาท) สมัครกด *899*1 โทรออก หรือ คลิก

https://m.ais.co.th/PLygt

ลูกค้า AIS Fibre3 สมัคร คลิก

https://m.ais.co.th/PLfbgt

ลูกค้า 3BB Fibre3 สมัครที่

https://m.ais.co.th/PL3bgt

ข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

