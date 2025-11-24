ตารางแข่งพรีเมียร์ลีก, โปรแกรมถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกวันนี้ทาง AIS PLAY

พรีเมียร์ลีก ถือเป็นลีกฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลก ความเย้ายวนใจของพรีเมียร์ลีกยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อแชมป์เก่าอย่าง ลิเวอร์พูล เสริมทัพนักเตะใหม่ได้อย่างน่าจับตามอง ขณะที่ผู้ท้าชิงทั้ง อาร์เซนอล, แมนเชสเตอร์ ซิตี้, เชลซี รวมถึง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก็หวังจะขึ้นไปโค่นบัลลังก์ให้ได้
การแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งแชมป์แน่นอนว่าจะดุเด็ดเผ็ดมัน และทำให้แต่ละเกมจะมีแฟนบอลรอชมการถ่ายทอดสดอย่างมากมาย
สำหรับในประเทศไทย สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกได้ทาง AIS PLAY และ MONOMAX
ช่องทางรับชมการถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยสามารถสมัครแพ็คเกจ PLAY MONOMAX Standard และรับชมได้ผ่านทาง AIS PLAY และ MONOMAX
นอกจากพรีเมียร์ลีกแล้ว ปัจจุบัน JAS ยังถือครองลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลอาชีพของอังกฤษทุกรายการด้วย ได้แก่ คอมมิวนิตี้ ชิลด์, เอฟเอ คัพ, คาราบาว คัพ, แชมเปี้ยนชิพ, ลีกวัน และ ลีกทู
โปรแกรมถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่ 13
|วันและเวลาแข่งขัน
|คู่แข่งขัน
|ช่องถ่ายทอดสด
|วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน, 22:00 น.
|แมนเชสเตอร์ ซิตี้ - ลีดส์ ยูไนเต็ด
|MONO29
MONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 2 (ช่อง 502)
|วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน, 22:00 น.
|เบรนท์ฟอร์ด - เบิร์นลีย์
|MONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 3 (ช่อง 503)
|วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน, 22:00 น.
|ซันเดอร์แลนด์ - บอร์นมัธ
|MONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 5 (ช่อง 505)
|วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน, 0:30 น.
|เอฟเวอร์ตัน - นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
|MONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 4 (ช่อง 504)
|วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน, 3:00 น.
|ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ - ฟูแลม
|MONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 2 (ช่อง 502)
|วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน, 19:00 น.
|คริสตัล พาเลซ - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
|MONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 2 (ช่อง 502)
|วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน, 21:05 น.
|แอสตัน วิลลา - วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส
|MONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 3 (ช่อง 503)
|วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน, 21:05 น.
|เวสต์แฮม ยูไนเต็ด - ลิเวอร์พูล
|MONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 4 (ช่อง 504)
|วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน, 21:05 น.
|น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ - ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน
|MONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 6 (ช่อง 506)
|วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน, 23:30 น.
|เชลซี - อาร์เซนอล
|MONOMAX
AIS PLAY MONOMAX 2 (ช่อง 502)
*กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สมัครแพ็กเกจดูบอลพรีเมียร์ลีก 2025-26 อย่างไร?
สมัครแพ็กเกจ PLAY MONOMAX Standard รายเดือน 199 บาท/เดือน นาน 12 รอบบิล (ปกติ 299 บาท) สมัครกด *899 โทรออก หรือ คลิก
รายปีสุดคุ้ม เพียง 1,999 บาท/ปี (ปกติ 2,999 บาท) สมัครกด *899*1 โทรออก หรือ คลิก
ลูกค้า AIS Fibre3 สมัคร คลิก
ลูกค้า 3BB Fibre3 สมัครที่