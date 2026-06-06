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HEBC Hamburg Panoramica
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Altro
Oberliga
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|11
|Harksheide
|34
|14
|3
|17
|65
|92
|-27
|45
|12
|TSV Buchholz
|34
|14
|2
|18
|87
|80
|7
|44
|13
|HEBC Hamburg
|34
|10
|8
|16
|48
|66
|-18
|38
|14
|Vorwarts-Wacker
|34
|11
|5
|18
|62
|85
|-23
|38
|15
|Tesla Hamburg
|34
|11
|4
|19
|70
|95
|-25
|37