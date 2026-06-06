HEBC Hamburg Panoramica

11 Harksheide 34 14 3 17 65 92 -27 45 S V V V V

12 TSV Buchholz 34 14 2 18 87 80 7 44 S S V S V

13 HEBC Hamburg 34 10 8 16 48 66 -18 38 S S S S S

14 Vorwarts-Wacker 34 11 5 18 62 85 -23 38 S S S D S