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HEBC Hamburg

HEBC Hamburg Panoramica

FBL-ENG-FACUP-ARSENAL-WIGAN

Gabriel Jesus 'thinking every day' about Palmeiras homecoming transfer

Gabriel Jesus has dropped a major hint regarding his future, admitting that a return to his boyhood club Palmeiras is something he considers on a daily basis. Despite celebrating Premier League success with Arsenal this week, the Brazilian striker appears to be keeping one eye on a sentimental homecoming to the club where he first made his name.

G. JesusArsenal
NXGN Eduardo Conceicao GFX

Why City, Barca & more want Palmeiras' next teenage star

At Palmeiras, Endrick, Estevao, Luis Gulherme, Vitor Reis and Luighi became known as 'The Billion Generation' - a reference to the colossal amount of money four prodigiously gifted players were expected to generate for the Brazil club. However, it now feels as if another name should be added to that illustrious list of outstanding academy products, that of Eduardo Conceicao.

NXGNE. Conceicao
San Lorenzo v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026

Explained: ‘Absurd’ reason why Neymar missed Santos’ derby date

Neymar has once again sidelined himself for a major fixture due to his long-standing and vocal opposition to artificial playing surfaces. The Brazilian icon sat out Santos’ high-profile derby against Palmeiras to avoid the synthetic pitch at the Allianz Parque, a decision that comes at a critical time as he fights to prove his fitness to Carlo Ancelotti.

NeymarSantos FC
Corinthians v Internacional - Brasileirao 2026

Lingard flops on first Corinthians start as ex-Brazil boss Dorival sacked

Jesse Lingard’s first start for Corinthians ended in disappointment as the Brazilian giants slumped to a damaging 1-0 home defeat against Internacional at the Neo Quimica Arena. The result extended the team's winless run to nine games in all competitions. It proved fatal for ex-Brazil national team boss Dorival Junior, who was dismissed by the club’s hierarchy immediately following the match.

J. LingardCorinthians
Palmeiras v Mirassol - Brasileirao 2026

Palmeiras reject €35m bids for teen striker amid PL interest

Palmeiras have solidified their reputation as South America's premier talent factory by rejecting multiple multi-million euro bids for Eduardo Conceicao. The Brazilian giants are holding out for a record-breaking fee for their latest teenage sensation, as the Premier League's elite begin to circle the talented 16-year-old forward.

ArsenalPremier League
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Classifiche

Oberliga crestOberliga

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
11Harksheide crestHarksheide34143176592-2745
S
V
V
V
V
12TSV Buchholz crestTSV Buchholz34142188780744
S
S
V
S
V
13HEBC Hamburg crestHEBC Hamburg34108164866-1838
S
S
S
S
S
14Vorwarts-Wacker crestVorwarts-Wacker34115186285-2338
S
S
S
D
S
15Tesla Hamburg crestTesla Hamburg34114197095-2537
V
S
S
V
S
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