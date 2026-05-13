DAZNのインタビューで、クルゼはブンデスリーガ第34節でFCザンクト・パウリや1.FCハイデンハイムとともに降格圏の16位を争う古巣について語った。「私がVfLをどう思っているかは誰もが知っている。 ただ、この3チームの中で最も好感度が低いのはヴォルフスブルクだと言わざるを得ない。」
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「僕にとって最も好感の持てないクラブだ」：マックス・クルゼが元所属クラブを痛烈に批判
ニーダーザクセン州のチームが惨憺たるシーズンを送っていることについて、クルーゼは次のように述べた。「ヴォルフスブルクは他の2チームと比べて予算もリソースも豊富なのだから、最終的に15位という順位では済まされないはずだ。サッカーの面では、この3クラブの中でヴォルフスブルクが最も私を失望させた。だからこそ、私の見解では、彼らは当然のように降格するだろう。」
2015/16シーズンと2022年の11か月間ヴォルフスブルクでプレーしたクルゼは続けた。「巨額の資金で多くの選手が加入しても、噛み合わないことが多い。毎年、チーム作りが成功しているわけではない。」
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クルーゼ：「サッカーを理解していない人もいる」
クルゼは、スポンサーであるフォルクスワーゲンの影響にも疑問を呈する。「VW工場とクラブ首脳の間に対立がある。サッカーを理解しない人々が決定権を握ろうとしている」と語った。さらに「舵を取る人間が多ければ多いほど、船は迷う。だからヴォルフスブルクは数年うまくいかない」と指摘した。
クルースは、現在の状況からザンクト・パウリとハイデンハイムが有利だと見る。なぜなら、そこの選手たちは今が正念場だと理解しているからだ。「VfLヴォルフスブルクのように下位に沈み、多くの選手が降格争いを経験したことがない場合、それは容易ではない」とクルースは語った。 「残留がかかっていることは皆理解している。だが2部残留を義務付ける契約がない選手もおり、残留が難しいことも分かっている。正直、興味のない選手もいるのだ。」
降格争いは波乱必至
クルゼはさらにこう続けた。「彼らには、降格争いがどう機能するかを熟知している、まさにそういうタイプの選手が欠けている。私はそうはっきり言いたい。 ここ数週間、内容は少し改善しても勝ち点が伸びていない。34節を戦う中でそれだけでは不十分だ。現時点ではヴォルフスブルクが残留すると見るが、私は彼らが降格しても仕方がないと考える。」
最終節では最下位ザンクト・パウリ、17位ハイデンハイム、16位ヴォルフスブルクが同勝ち点で並び、降格の行方を争う。
下位争いではハイデンハイムが劇的な追い上げで最下位を脱し、ザンクト・パウリと得失点差－29で並んだ。ヴォルフスブルクは3点上回る。
最終節では、ヴォルフスブルクがザンクト・パウリを、ハイデンハイムが1.FSVマインツ05をホームで迎える。ハイデンハイムが勝てば、2クラブが勝ち点と得失点差で並ぶ可能性がある。
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ブンデスリーガ：下位3チーム
16 VfLヴォルフスブルク 33 42:68 -26 26 17 1. FCハイデンハイム1846 33 41:70 -29 26 18 FCザンクト・パウリ 33 28:57 -29 26