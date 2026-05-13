「僕にとって最も好感の持てないクラブだ」：マックス・クルゼが元所属クラブを痛烈に批判

ニーダーザクセン州のチームが惨憺たるシーズンを送っていることについて、クルーゼは次のように述べた。「ヴォルフスブルクは他の2チームと比べて予算もリソースも豊富なのだから、最終的に15位という順位では済まされないはずだ。サッカーの面では、この3クラブの中でヴォルフスブルクが最も私を失望させた。だからこそ、私の見解では、彼らは当然のように降格するだろう。」

2015/16シーズンと2022年の11か月間ヴォルフスブルクでプレーしたクルゼは続けた。「巨額の資金で多くの選手が加入しても、噛み合わないことが多い。毎年、チーム作りが成功しているわけではない。」