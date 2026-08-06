L'Ostiamare è un affare di famiglia: Alberto De Rossi è il nuovo presidente del club

La notizia era nell’aria da tempo ma è stata ufficializzata dal club romano giovedì 6 agosto con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Si tratta dunque di un nuovo ruolo per Alberto De Rossi, allenatore e dirigente molto stimato nell’ambiente e con alle spalle un’esperienza pluriennale nel settore giovanile della Roma.





Questa la nota dell’Ostiamare.





“L’AS Ostiamare è lieta di annunciare Alberto De Rossi come nuovo presidente del club biancoviola. Figura di grande esperienza nel mondo del calcio, De Rossi porta all’interno della società un importante bagaglio maturato in oltre trent’anni di attività, gran parte dei quali trascorsi alla guida della Roma Primavera. Con il club giallorosso ha conquistato due Campionati Primavera, tre Coppe Italia Primavera e una Supercoppa Primavera, contribuendo inoltre alla crescita di numerosi giovani talenti poi affermatisi nel calcio professionistico.





‍La sua nomina si inserisce all’interno di un progetto di crescita che coinvolgerà ogni area del club. Alberto De Rossi non ricoprirà soltanto un ruolo istituzionale, ma assumerà la responsabilità della gestione dell’area tecnica del Club, guidando e coordinando lo sviluppo del progetto sportivo dell’Ostiamare in ogni sua componente, dalla Prima Squadra al Settore Giovanile.





“Dopo oltre trent’anni si conclude un percorso umano e professionale che mi ha regalato esperienze, soddisfazioni e relazioni che porterò sempre con me. Lasciare una casa che ti ha accolto e accompagnato per oltre tre decenni significa chiudere un capitolo importante della propria vita. Ma tornare alle proprie radici, alla propria famiglia, ai valori in cui ci si riconosce e a un ambiente capace di trasmettere entusiasmo e nuovi stimoli rappresenta qualcosa di altrettanto profondo. Guardare avanti fa parte della natura di questo mestiere: oggi inizia una nuova sfida che ho accolto con entusiasmo, perché ho ritrovato una visione, un progetto e persone con cui condividere valori e ambizioni. Ci sono grande convinzione e voglia di affrontare questa nuova avventura con passione e dedizione. Sono consapevole della responsabilità che comporta questo ruolo e dell’importanza del percorso che ci aspetta. Il lavoro quotidiano sarà la nostra priorità: poi saranno il tempo e i risultati a raccontare il percorso che riusciremo a costruire”, queste le prime parole del nuovo presidente.





Il padre di Alberto, Daniele De Rossi, era presidente dell’Ostiamare dopo che, nel gennaio del 2025, aveva acquistato il suo vecchio club. Con l’ex centrocampista come proprietario era arrivata la storica promozione in Serie C nell'aprile 2026 dopo 35 anni di attesa.