Quali sono i gironi di Serie C 2026/27: squadre partecipanti, la composizione dei gruppi A, B e C, ripescaggi e riammissioni

La Serie C 2026/27 prende forma.





Chi ha centrato la promozione in Serie B, chi arriva dal campionato cadetto (Bari, Pescara, Reggiana e Spezia) e chi ancora ha dovuto salutare la terza serie italiana retrocedendo in Serie D o per motivi esterni al rettangolo di gioco, tante novità per quanto riguarda la nuova annata.





Ma quali sono le squadre qualificate? E come saranno divise nei tre gironi A, B, e C? La situazione, in attesa anche dell'esito della Finale dei Playoff tra Union Brescia e Ascoli che decreterà l'ultima promossa e quale squadra invece sarà ancora ai blocchi di partenza della Serie C.