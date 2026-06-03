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Quali sono i gironi di Serie C 2026/27: squadre partecipanti, la composizione dei gruppi A, B e C, ripescaggi e riammissioni

Serie C

Tutte le squadre della Serie C 2026/27 e in quale girone giocheranno nella nuova stagione.

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La Serie C 2026/27 prende forma.


Chi ha centrato la promozione in Serie B, chi arriva dal campionato cadetto (Bari, Pescara, Reggiana e Spezia) e chi ancora ha dovuto salutare la terza serie italiana retrocedendo in Serie D o per motivi esterni al rettangolo di gioco, tante novità per quanto riguarda la nuova annata.


Ma quali sono le squadre qualificate? E come saranno divise nei tre gironi A, B, e C? La situazione, in attesa anche dell'esito della Finale dei Playoff tra Union Brescia e Ascoli che decreterà l'ultima promossa e quale squadra invece sarà ancora ai blocchi di partenza della Serie C.

  • SQUADRE SERIE C GIRONE A (PROVVISORIO)

    - Albinoleffe

    - Alcione Milano

    - Arzignano

    - Cittadella

    - Desenzano (promossa dalla Serie D)

    - Dolomiti Bellunesi

    - Folgore Caratese (promossa dalla Serie D)

    - Giana Erminio

    - Juventus Next Gen

    - Lecco

    - Lumezzane

    - Novara

    - Ospitaletto

    - Pergolettese

    - Pro Vercelli

    - Renate

    - Trento

    - Treviso (promossa dalla Serie D)

    - Vado (promosso dalla Serie D)

    - Brescia/Carpi*

    *In caso promozione del Brescia, il Carpi andrebbe nel Girone A

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  • SQUADRE SERIE C GIRONE B (PROVVISORIO)

    - Atalanta Under 23

    - Campobasso

    - Forlì

    - Grosseto (promossa dalla Serie D)

    - Gubbio

    - Guidonia Montecelio

    - Latina

    - Livorno

    - Ostiamare (promossa dalla Serie D)

    - Perugia

    - Pescara (retrocessa dalla Serie B)

    - Pianese

    - Pineto

    - Ravenna

    - Reggiana (retrocessa dalla Serie B)

    - Sambenedettese

    - Spezia (retrocessa dalla Serie B)

    - Torres

    - Vis Pesaro

    - Ascoli/Carpi*

    *in caso di promozione dell'Ascoli, il Carpi andrebbe nel Girone B

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  • SQUADRE SERIE C GIRONE C (PROVVISORIO)

    - Altamura

    - Audace Cerignola

    - Bari (retrocessa dalla Serie B)

    - Barletta (promossa dalla Serie D)

    - Casarano

    - Casertana

    - Catania

    - Cavese

    - Cosenza

    - Crotone (-6)

    - Foggia*

    - Giugliano

    - Inter Under 23

    - Monopoli

    - Picerno

    - Potenza

    - Salernitana

    - Savoia (promossa dalla Serie D)

    - Scafatese (promossa dalla Serie D)

    - Sorrento

    *riammesso al posto della Ternana

  • GRADUATORIA RIAMMISIONI E RIPESCAGGI SERIE C

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