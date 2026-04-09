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Pronostici Fiorentina - Napoli: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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Il Napoli dovrebbe battere la Fiorentina 2-1.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La Fiorentina è stata impegnata. La squadra di Stefano Pioli ha già giocato quattro partite, inclusa una trasferta in Slovacchia per affrontare il Polissya Zhytomyr nella UEFA Conference League. Non sono ancora stati sconfitti e hanno segnato sette gol, ma stanno ancora aspettando la loro prima vittoria in Serie A dopo due pareggi casalinghi.

Il Napoli, nel frattempo, ha ripreso da dove aveva lasciato, con due vittorie su due in campionato in questa stagione. Gli Azzurri hanno anche mantenuto due reti inviolate dopo aver battuto il Sassuolo 2-0 e il Cagliari 1-0. Dovranno affrontare un compito molto più difficile in trasferta allo Stadio Artemio Franchi, ma hanno comunque la qualità per prevalere.

Probabili formazioni Fiorentina - Napoli

Fiorentina: De Gea, Comuzzo, Pongračić, Ranieri, Dodo, Mandragora, Sohm, Gosens, Fagioli, Piccoli, Kean

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Juan, Spinazzola, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Hojlund

Il Napoli inizia alla perfezione

La prima partita della stagione non poteva andare meglio per il Napoli, che ha superato il Sassuolo con una vittoria per 2-0. Il nuovo acquisto, Kevin De Bruyne, ha trovato la rete, Scott McTominay ha mantenuto la sua forma con un altro gol, e hanno anche mantenuto la porta inviolata. Il Napoli è stato fantastico nella corsa al titolo di Serie A la scorsa stagione e sarà certamente un contendente anche questa volta.

Tuttavia, la Fiorentina rappresenterà il loro test più difficile finora dopo aver concluso al sesto posto la scorsa stagione, e si sono dimostrati molto difficili da battere in casa. Pioli è subentrato a Raffaele Palladino in panchina e sarà ansioso di mantenere gli elementi chiave del successo della scorsa stagione. Hanno perso solo tre partite in casa la scorsa stagione, ma una di queste è stata per mano del Napoli: quel risultato potrebbe ripetersi.

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La Fiorentina potrebbe trovare la rete

I padroni di casa non sono riusciti a superare il Torino in trasferta nell'ultima uscita, ma avevano segnato sette gol nelle tre partite precedenti. Pertanto, Pioli è ben consapevole della minaccia che la sua squadra può offrire davanti alla porta. È anche incoraggiante che abbiano avuto sei diversi marcatori.

Se si aggiungono i tre gol di Moise Kean in nazionale per l'Italia, la Fiorentina sembra essere in buona forma. Nonostante i dubbi su Albert Gudmundsson e l'assenza di Christian Kouame, credono di poter tenere testa ai campioni in carica.

Tuttavia, la squadra di Antonio Conte sarà difficile da superare, e hanno una miriade di talenti offensivi. Sono in grado di mettere in difficoltà i padroni di casa. Romelu Lukaku è ancora fuori, ma Rasmus Hojlund potrebbe debuttare e vorrebbe dimostrare il suo valore dopo aver lasciato il Manchester United in prestito.

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La storia recente suggerisce spettacolo

Tutti gli ultimi cinque incontri tra queste due squadre hanno visto molti gol. Il loro ultimo scontro, una vittoria per 2-1 per il Napoli, è stato uno dei tre in cui entrambe hanno segnato, e tutti hanno portato a tre o più gol. Non sarebbe una sorpresa vedere qualcosa di simile.

Gli Azzurri hanno ottenuto ciò che pochi sono riusciti a fare la scorsa stagione vincendo a Firenze, e farlo con un 3-0 è stato estremamente impressionante. Ci aspettiamo un punteggio più ravvicinato questa volta, ma comunque con molta azione sotto porta. Hanno giocato solo due pareggi per 0-0 dall'inizio della stagione 2018/19.

È passato quasi due anni dall'ultima volta che la Fiorentina ha avuto la meglio in questo confronto, e questo è improbabile che cambi questo fine settimana. Tuttavia, daranno filo da torcere.