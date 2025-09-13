Pubblicità
Pubblicità
Serie A
team-logoFiorentina
1 - 3
FIN
team-logoNapoli
L. Ranieri 79'
K. De Bruyne 6' (rig)R. Hoejlund 14'S. Beukema 51'
(INT 0-2) (FIN 1-3)

Fiorentina vs NapoliRisultati e statistiche,