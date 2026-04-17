Ultimi della classe: Quote di valore nei mercati retrocessione

Sette turni alla fine in Spagna. Sei in Inghilterra e in Italia. Cinque in Germania. La battaglia per la salvezza sta raggiungendo il suo finale frenetico in tutta Europa.

Mercato di scommesse Lottomatica Goldbet Netbet Burnley ultimo in Premier League 2.20 2.20 2.00 Heidenheim vince o pareggia contro il Friburgo 3.25 3.25 3.50 Cremonese retrocessa in Serie A 1.83 1.83 1.83 Elche retrocesso in La Liga 2.50 2.50 2.50

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Quattro mercati, un unico filo conduttore: la retrocessione

La lotta per non retrocedere in Premier League è diventata estremamente imprevedibile. Il Tottenham Hotspur affronta la reale prospettiva di essere estromesso dalla massima serie inglese per la prima volta dal 1977. Tuttavia, la corsa per l'ultimo posto è limitata a un duello tra Burnley e Wolverhampton Wanderers.

Il Burnley ha vinto solo una delle ultime 23 partite di Premier League, sconfiggendo il Crystal Palace per 3-2 a Selhurst Park a metà febbraio. Si trova a 12 punti dalla salvezza con sei turni ancora da disputare. La squadra di Scott Parker non può retrocedere ufficialmente questo fine settimana; tuttavia, il distacco potrebbe salire a 15 punti in occasione della trasferta contro un Nottingham Forest reduce da sei risultati utili consecutivi.

Il Burnley possiede una differenza reti molto negativa (-30). L'attuale ultima in classifica, il Wolverhampton Wanderers, si trova tre punti dietro. I Wolves hanno una differenza reti leggermente peggiore (-34), ma dispongono di un calendario rimanente significativamente più agevole.

Il Wolverhampton potrebbe essere ufficialmente retrocesso dalla massima serie già questo fine settimana. Perché ciò accada, è necessaria una vittoria del Leeds United proprio contro i Wolves. Allo stesso tempo, gli Spurs dovrebbero battere il Brighton nel match pomeridiano.

Tuttavia, se gli Spurs non dovessero vincere, i Wolves potrebbero comunque tornare in Championship lunedì. Il West Ham United, attualmente 17°, deve pareggiare o battere il Crystal Palace. Tale risultato, unito alla sconfitta dei Wolves, sancirebbe la retrocessione ufficiale.

In Bundesliga, nessuna squadra può ancora essere considerata matematicamente retrocessa. L'Heidenheim occupa l'ultima posizione con 19 punti in 29 partite, il che lo pone a due punti dal Wolfsburg e a sei dal St. Pauli. Per evitare la retrocessione automatica, la compagine del Baden-Wurttemberg deve vincere almeno quattro delle ultime cinque gare.

Il Wolfsburg affronterà Friburgo, Bayern Monaco e St. Pauli nelle ultime tre partite, in quest'ordine. L'ultima sfida contro i "Kiezkicker" sarà cruciale per determinare le posizioni finali della classifica.

La lotta salvezza in Serie A è altrettanto competitiva. Hellas Verona e Pisa, le due squadre quasi certe dell'eliminazione, non possono comunque retrocedere ufficialmente questo fine settimana. Con sei partite ancora da giocare, entrambe avrebbero bisogno di almeno 14 punti ciascuna nella migliore delle ipotesi.

Lecce e Cremonese sono appaiate a quota 27 punti, appena sopra le ultime due della classe. In questo scenario, la visita del Lecce allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi nel turno 33 sarà decisiva, nonostante l'attuale distacco di nove punti tra le due formazioni.

La Liga è il campionato più equilibrato di tutti. Le posizioni dalla decima alla diciottesima sono separate da soli sei punti, e appena 11 punti dividono tutte le squadre della parte bassa della classifica. Elche, Levante e Real Oviedo occupano gli ultimi tre posti, ma sono distanziati da soli cinque punti.

Alaves ed Elche sono i principali candidati per il terzo slot retrocessione, mentre Levante e Oviedo versano in posizioni sfavorevoli. Lo scontro diretto tra Alaves ed Elche all'Estadio Martinez Valero deciderà probabilmente chi riuscirà a salvarsi.

Analisi e pronostici di valore sulle candidate alla retrocessione

Il finale di stagione del Burnley è estremamente proibitivo. Affronteranno prima il Nottingham Forest, per poi incontrare Manchester City, Leeds United, Aston Villa, Arsenal e infine Wolves. Tre di questi avversari – City, Villa e Arsenal – occupano le prime quattro posizioni.

I Wolves, al contrario, affronteranno Leeds, Tottenham, Sunderland, Brighton, Fulham e Burnley: tutte squadre della metà inferiore della classifica. Lo scontro finale al Turf Moor potrebbe essere decisivo, ma la differenza reti del Burnley è solo marginalmente migliore di quella dei Wolves. Tuttavia, il calendario estremamente difficile è il fattore più importante. Per questo motivo, il pronostico sul Burnley ultimo in classifica offre valore.

L'Heidenheim ha bisogno di un miracolo. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite rappresentano il requisito minimo, a partire dalla sfida contro il Friburgo all'Europa-Park Stadion. È probabile che il Wolfsburg perda punti contro il Bayern Monaco, mentre anche il St. Pauli affronta una sequenza di partite complicata.

Il Friburgo ha poco da chiedere al campionato, trovandosi in una tranquilla posizione di metà classifica. La disperazione dell'Heidenheim e la loro striscia di tre risultati utili consecutivi li rendono una "underdog" temibile. Una doppia chance rappresenta una copertura intelligente per quanto riguarda il loro tentativo di evitare la retrocessione.

La Cremonese è a pari punti (27) con il Lecce, entrambi sopra Hellas Verona e Pisa, che hanno 18 punti ciascuno. Tuttavia, le partite rimanenti dei grigiorossi sono molto impegnative. Affronteranno Torino, Napoli, Lazio, Pisa, Udinese e Como. Quattro di questi sei avversari sono posizionati tra le prime dieci.

Il Lecce, nel frattempo, affronterà Fiorentina, Verona, Pisa, Juventus, Sassuolo e Genoa. Solo la Juventus è attualmente posizionata nella metà superiore della classifica. La Cremonese ha militato in Serie B nel 2024/25, mentre il Lecce ha un'esperienza più recente nella lotta per la sopravvivenza in massima serie. Il club di Cremona è il favorito principale per la retrocessione.

Elche e Alaves, separati da un solo punto, sono le due squadre che competono per evitare il terzo posto retrocessione dietro Levante e Real Oviedo. L'Alaves ha un calendario più impegnativo, dovendo affrontare Real Madrid e Barcellona. Tuttavia, gode di una forma migliore.

L'Elche troverà nell'Atletico Madrid l'avversario più ostico e incontrerà anche l'Oviedo. Lo scontro diretto all'Estadio Nuevo Carlos Tartiere nel turno 32 sarà decisivo, seguito dalla trasferta contro l'Alaves. Nonostante il vantaggio casalingo, gli ospiti dovrebbero avere la meglio data la loro forma superiore. Il pronostico sulla retrocessione dell'Elche offre un ottimo valore.

Sono stati analizzati quattro campionati e forniti quattro pronostici. È fondamentale monitorare la difficoltà del calendario e il fattore motivazionale legato alla necessità di punti. Si tratta di lacune nel mercato con un eccellente potenziale di rendimento.