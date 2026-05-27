Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
Euro Signing of Season GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Da Luis Diaz a Malen, da Modric a Donnarumma: i 20 migliori acquisti della stagione europea

Calciomercato
Serie A
L. Diaz
R. Cherki
M. Rashford
G. Donnarumma
S. Lammens
M. Zubimendi
L. Modric
Endrick
J. Pedro
A. Semenyo
J. Garcia
D. Malen
Barcellona
Manchester United
Arsenal
Bayern Monaco
Manchester City
Chelsea
Premier League
LaLiga
Bundesliga
Ligue 1
Primeira Liga
J. Tah
Y. Diomande
G. Xhaka
L. Vuskovic
E. Lepaul
F. Thauvin
J. Panichelli
L. Suarez
Milan
Roma
RB Lipsia
Sporting CP
Lens
Rennes
Strasburgo
Lione
Sunderland
Amburgo
Storie

La classifica dei colpi di mercato dall'impatto più forte nei campionati europei: presente tanta Premier League, ma non manca nemmeno un po' di Serie A.

Pubblicità

Il 2025/26 si chiuderà con la finale di Champions League tra Arsenal e PSG, già campioni in Inghilterra e Francia. In Germania il Bayern e in Italia l’Inter hanno festeggiato il double. In Spagna il Barcellona si è tenuto il titolo, mentre il Real Madrid ha chiuso in modo caotico.

In ogni stagione alcuni nuovi acquisti si rivelano decisivi, ma scoprire talenti nascosti è complicato. Investire su campioni già affermati costa caro e non ammette errori.

Negli ultimi nove mesi, però, molti investimenti hanno dato buoni risultati. Dopo una votazione che ha coinvolto le redazioni di FootballCo di tutto il continente, GOAL ha stilato la classifica dei 20 migliori acquisti della stagione europea, valutando prestazioni, aspettative e rapporto qualità-prezzo.

Nota: sono esclusi i giocatori trasferiti prima della finestra estiva 2025 (es. Eli Junior Kroupi) o con prestiti diventati definitivi (es. Victor Osimhen).

  • FBL-FRA-CUP-STRASBOURG-REIMSAFP

    20Joaquin Panichelli (Strasburgo) - 17 milioni di euro

    Un anno fa Joaquín Panichelli chiudeva la stagione nella Segunda División spagnola con il Mirandés. Oggi, senza il grave infortunio al ginocchio di marzo, probabilmente si starebbe preparando a rappresentare l’Argentina ai Mondiali dopo un’annata brillante allo Strasburgo.

    Acquistato dall’Alaves dopo aver segnato 20 goal in prestito al Mirandes, Panichelli in Francia ha segnato 16 reti in 27 partite di Ligue 1, più 4 in altre competizioni, attirando l’interesse di Chelsea e Atletico Madrid.

    • Pubblicità
  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    19Antoine Semenyo (Manchester City) - 75 milioni di euro

    Antoine Semenyo è stato uno dei giocatori più brillanti nella prima metà della stagione di Premier League. Quando è emerso che il contratto del nazionale ghanese con il Bournemouth includeva una clausola rescissoria attivabile a gennaio, i club d’élite del calcio inglese hanno subito mostrato interesse.

    Alla fine il Manchester City ha vinto la corsa, e Semenyo non ha deluso: sono stati 7 i goal nelle prime 12 partite con la squadra di Pep Guardiola. Pur non mantenendo lo stesso ritmo fino a fine stagione, è rimasto un punto fermo per il City, come dimostra il suo tacco decisivo nella finale di FA Cup.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • SSC Napoli v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    18Joao Pedro (Chelsea) - 70 milioni di euro

    Dopo l’ottimo avvio con il Chelsea nel Mondiale per club, Joao Pedro ha confermato il suo impatto in Premier League nella stagione d’esordio.

    Il brasiliano ha segnato 20 goal in tutte le competizioni, chiudendo quinto nella classifica marcatori inglese con 15 reti. Il suo gioco di sponda e i suoi dribbling diretti lo hanno reso molto popolare tra i tifosi, che lo hanno eletto Giocatore dell’Anno del Chelsea. Ancora più sorprendente, quindi, la sua esclusione dalla rosa del Brasile per i Mondiali di quest’estate.

  • Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    17Endrick (Lione) - in prestito

    La carriera di Endrick al Real Madrid non è decollata: nella prima metà di stagione il giovane ha giocato solo 11 minuti in Liga con Xabi Alonso. Per rilanciarsi, così, a gennaio è andato in prestito al Lione.

    Alla terza presenza ha segnato una tripletta contro il Metz, facendo notizia in tutto il mondo. Ha chiuso la stagione con 8 goal e 8 assist in 24 presenze, trascinando il Lione in Champions League e guadagnandosi il ritorno in Nazionale per i Mondiali.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-RENNESAFP

    16Esteban Lepaul (Rennes) - 13,5 milioni di euro

    Se non avete seguito la Ligue 1 quest’anno, forse non conoscete Esteban Lepaul, ma l’attaccante del Rennes ha già fatto parlare di sé in Francia. 26 anni, ha scalato le serie minori fino a imporsi in Ligue 1: nel 2025/26 si è laureato capocannoniere con 21 goal, cinque in più del secondo.

    Arrivato dall’Angers a fine agosto, Lepaul ha esordito segnando proprio contro la sua ex squadra. Ma è nel finale di stagione che ha esploso: 12 reti nelle ultime 14 gare, trascinando il Rennes al sesto posto e alla qualificazione europea.

  • rashford(C)Getty Images

    15Marcus Rashford (Barcellona) - in prestito

    Dopo il rilancio in prestito all’Aston Villa, Rashford voleva confermarsi nel 2025/26 per non finire nel dimenticatoio al Manchester United. E al Barcellona, nonostante un attacco già stellare, l’attaccante inglese ha trovato la mossa vincente.

    Rashford non è stato un titolare fisso, ma raramente ha deluso: in Catalogna ha chiuso la stagione con 14 goal e 11 assist in tutte le competizioni. Il 28enne inglese ha partecipato a un goal ogni due partite, e non sorprende che il Barcellona stia valutando di rendere definitivo il suo trasferimento.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-SUNDERLANDAFP

    14Martin Zubimendi (Arsenal) - 60 milioni di euro

    Dopo aver rifiutato il Liverpool nell’estate 2024, Martin Zubimendi è arrivato in Premier League dodici mesi dopo, firmando per l’Arsenal nonostante un ultimo tentativo del Real Madrid di trattenerlo in Spagna. Insieme a Declan Rice ha formato una delle migliori coppie di centrocampo della massima serie, portando energia e intelligenza al centrocampo dei Gunners.

    Zubimendi ha segnato cinque goal, ha accusato un calo di forma nel finale e ha perso il posto da titolare nelle ultime settimane, ma ha comunque partecipato a tutta la corsa al titolo dell’Arsenal e ha saltato solo due match verso la finale di Champions League.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Gianluigi Donnarumma (Manchester City) - 30 milioni di euro

    Lo scorso anno sembrava incredibile che il PSG potesse cedere Gianluigi Donnarumma. Le sue parate erano state decisive nella Champions vinta dalla squadra di Luis Enrique. Per questo motivo, pur non rispecchiando il classico profilo di portiere di Pep Guardiola, il Manchester City non ha resistito all’occasione di ingaggiarlo a un prezzo di saldo.

    In Inghilterra Gigio ha mostrato qualche difficoltà nella gestione della palla e nei piazzati, ma tra i pali è stato imbattibile: primo per percentuale di parate (72,9%) e goal evitati (5,8). Solo il vincitore del Guanto d’Oro David Raya, con 15 clean sheet, ha fatto meglio di lui.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Senne Lammens (Manchester United) - 21 milioni di euro

    Negli ultimi anni l’asticella che un portiere del Manchester United deve superare per conquistare il sostegno dei tifosi si è abbassata, ma questo non sminuisce quanto Senne Lammens ha dimostrato all’esordio all’Old Trafford. Preferito a Emiliano Martinez alla fine del mercato estivo, Lammens ha gestito il salto dal Royal Antwerp con relativa facilità, nonostante la poca esperienza ai massimi livelli.

    Il 23enne belga ha trasmesso sicurezza alla difesa dello United, gestendo bene i numerosi calci piazzati tipici del calcio inglese. Per numero di gol evitati (4,4) è secondo solo a Donnarumma.

  • FBL-FRA-CUP-FINAL-LENS-NICEAFP

    11Florian Thauvin (Lens) - 6 milioni di euro

    Prima di arrivare al Lens nell’estate 2025, Florian Thauvin aveva trascorso due ottime stagioni all’Udinese, dopo una breve parentesi in Messico con i Tigres. Giocatore di grande esperienza, Thauvin doveva garantire leadership, ma alla fine ha dato molto di più.

    L'ex friulano ha chiuso la stagione con 14 goal e 10 assist, trascinando il Lens in una lotta scudetto con il PSG e alla vittoria della Coupe de France, che ha interrotto un digiuno di 27 anni. Convocato di nuovo in Nazionale, in finale contro il Nizza ha segnato e fornito un assist.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Hamburger SV v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    10Luka Vuskovic (Amburgo) - in prestito

    La stagione deludente del Tottenham offre pochi motivi di sorriso ai tifosi, ma le prestazioni di Luka Vuskovic, difensore in prestito all’Amburgo, fanno ben sperare. Il diciannovenne ha contribuito a mantenere la neopromossa lontana dalla zona retrocessione e, anche grazie a sei goal (record tra i difensori in Bundesliga), è entrato nella Squadra dell’Anno del massimo campionato tedesco.

    Gli Spurs sperano che le voci di un interesse del Barcellona e di altre squadre non si concretizzino. E intanto si preparano ad accoglierlo in prima squadra.

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    9Luka Modric (AC Milan) - a parametro zero

    Luka Modric ha 40 anni ma, nella scorsa stagione, ha guidato il gioco del Milan con la classe di sempre. Arrivato a parametro zero dal Real Madrid, è stato uno dei motori del sogno Scudetto dei rossoneri, poi completamente svanito.

    La precisione e la portata dei suoi passaggi restano ai massimi livelli, e non è certo lui il colpevole del crollo rossonero nel finale, che ha visto la squadra di Allegri restare fuori anche dalla zona Champions.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-POR-CUP-SPORTING-TORREENSEAFP

    8Luis Suárez (Sporting) - 23 milioni di euro

    Sostituire Gyokeres allo Sporting sembrava difficile, ma Luis Suarez ha vinto la scommessa. Arrivato dal Granada dopo aver vinto la classifica marcatori della seconda divisione spagnola 2024/25, il colombiano ha subito provato a eguagliare la media goal dello svedese.

    Suarez ha chiuso la stagione con 38 goal in tutte le competizioni, 28 in 32 partite di campionato, più otto assist. Come con Gyokeres, lo Sporting ha pescato un talento dalla serie inferiore e ora ne sta raccogliendo i frutti.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    7Jonathan Tah (Bayern) - a parametro zero

    Mossa tipica del Bayern: i campioni di Germania hanno ingaggiato il capitano del Bayer Leverkusen Jonathan Tah a parametro zero la scorsa estate, e il difensore tedesco si è ambientato subito all’Allianz Arena.

    Insieme a Upamecano, Tah forma una coppia difensiva solida; se è vero che gli attaccanti rubano la scena, è anche grazie alla loro solidità che Vincent Kompany ha potuto festeggiare il double.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    6Joan Garcia (Barcellona) - 25 milioni di euro

    Joan Garcia ha suscitato polemiche quando, la scorsa estate, ha lasciato l’Espanyol per il Barcellona, il rivale cittadino più odiato. Le critiche non hanno però influito sulle sue prestazioni: il portiere spagnolo si è imposto come il migliore della Liga grazie a una serie di interventi decisivi.

    In 30 presenze Garcia ha incassato solo 21 goal, contribuendo al successo della squadra di Hansi Flick. Ha chiuso con 15 clean sheet, il 77,9% di parate e 10,2 goal evitati, numeri che lo candidano a essere il portiere titolare della Roja ai Mondiali.

  • Everton v Sunderland - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    5Granit Xhaka (Sunderland) - 20 milioni di euro

    Pochi trasferimenti hanno sorpreso quanto la scelta di Granit Xhaka di lasciare il Bayer Leverkusen per il neopromosso Sunderland: persino l’allenatore dei tedeschi, Erik ten Hag, è rimasto spiazzato. I Black Cats hanno subito capito il valore dell’operazione e gli hanno affidato la fascia di capitano. E Xhaka non ha deluso le attese.

    Lo svizzero a guidato la squadra di Regis Le Bris con esperienza, requisito fondamentale dopo la promozione tramite i playoff. Il suo passaggio resta di primo livello e i suoi sei assist sono stati superati solo da otto giocatori in campionato. Senza palla, è tra i primi centrocampisti per tiri bloccati e respinte, confermando il suo impatto in entrambe le metà campo e il contributo alla qualificazione all'Europa League.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    4Yan Diomande (Lipsia) - 20 milioni di euro

    Yan Diomande è arrivato al Lipsia l'estate scorsa per 20 milioni di euro, pur avendo giocato solo 10 volte con il Leganés. Dodici mesi dopo potrebbe lasciare la Red Bull Arena per una cifra quasi cinque volte superiore, grazie a una stagione straordinaria chiusa con 13 goal e 10 assist e il titolo di "Rookie dell'anno" della Bundesliga.

    Il diciannovenne talento ha incantato i tifosi con dribbling e un occhio per lo spettacolo. Le sue prestazioni hanno contribuito al ritorno del Lipsia in Champions League, e si capisce perché Liverpool e PSG se lo stiano già contendendo.

  • SSC Napoli v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    3Donyell Malen (Roma) - in prestito

    Tra gli acquisti di gennaio, pochi hanno avuto l'impatto di Donyell Malen. L'attaccante olandese, arrivato in prestito dall'Aston Villa, ha subito dato a Gian Piero Gasperini la spinta offensiva che questi cercava. Nemmeno l'allenatore giallorosso immaginava quanto bene Malen si sarebbe ambientato in Serie A.

    In 18 presenze in Serie A, Malen ha segnato 14 goal. E ha trascinato di peso la Roma al terzo posto e al ritorno in Champions League per la prima volta dal 2018/19. Nonostante sia arrivato a stagione in corso, ha chiuso al secondo posto nella classifica marcatori, dietro solo a Lautaro Martinez.


  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    2Rayan Cherki (Manchester City) - 42 milioni di euro

    Rayan Cherki è arrivato al Manchester City tra dubbi sul suo atteggiamento e sulla sua capacità di integrarsi nel gioco di Pep Guardiola. Nonostante non sia sempre stato titolare, nella sua stagione d’esordio in Premier League ha dimostrato di essere tra i giocatori più spettacolari da vedere.

    Solo Bruno Fernandes, recordman di assist in Premier League, ne ha serviti più dei suoi 12; Cherki ha aggiunto altri quattro passaggi vincenti nelle coppe e segnato 10 goal. A 22 anni, il nazionale francese è già una certezza per il nuovo tecnico Enzo Maresca e ha ancora il meglio davanti a sé.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Luis Diaz (Bayern) - 70 milioni di euro

    Il Liverpool sta rimpiangendo da tempo la cessione di Luis Diaz. L'esterno colombiano, desideroso di lasciare Anfield, ha brillato al Bayern Monaco, evidenziando il contrasto tra la sua splendida stagione e le difficoltà della squadra di Arne Slot in Premier League.

    In un tridente esplosivo, Diaz ha segnato 26 goal e servito 19 assist, vincendo Bundesliga e DFB-Pokal. Vederlo scartare i terzini con piedi rapidi e dribbling letali è stato elettrizzante.

  • Pubblicità
    Pubblicità