Da Luis Diaz a Malen, da Modric a Donnarumma: i 20 migliori acquisti della stagione europea

Il 2025/26 si chiuderà con la finale di Champions League tra Arsenal e PSG, già campioni in Inghilterra e Francia. In Germania il Bayern e in Italia l’Inter hanno festeggiato il double. In Spagna il Barcellona si è tenuto il titolo, mentre il Real Madrid ha chiuso in modo caotico.

In ogni stagione alcuni nuovi acquisti si rivelano decisivi, ma scoprire talenti nascosti è complicato. Investire su campioni già affermati costa caro e non ammette errori.

Negli ultimi nove mesi, però, molti investimenti hanno dato buoni risultati. Dopo una votazione che ha coinvolto le redazioni di FootballCo di tutto il continente, GOAL ha stilato la classifica dei 20 migliori acquisti della stagione europea, valutando prestazioni, aspettative e rapporto qualità-prezzo.

Nota: sono esclusi i giocatori trasferiti prima della finestra estiva 2025 (es. Eli Junior Kroupi) o con prestiti diventati definitivi (es. Victor Osimhen).