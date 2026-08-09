Chi è Rodrigo Mora, il ragazzo dei record che piace alla Roma: paragonato a Modric, è quasi finito in Arabia Saudita

Mora è nato e cresciuto a Oporto e ha sempre sognato di giocare per la squadra della sua città natale, che lo ha preso dal Custoias FC quando aveva solo nove anni. Le sue doti erano evidenti già ai tempi, tanto che Rodrigo ha rapidamente scalato le gerarchie nelle giovanili.

Da tempo la stampa insisteva sul fatto che il Porto avesse un talento raro tra le mani, già prima che questi facesse la prima apparizione per la squadra B nel gennaio del 2023, in una sfida seconda serie portoghese contro il Tondela. Mora aveva solo 15 anni, 8 mesi e 10 giorni all'epoca, il che lo ha reso il più giovane debuttante nella storia del calcio professionistico del Portogallo.