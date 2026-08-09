Chi è Rodrigo Mora, il ragazzo dei record che piace alla Roma: paragonato a Modric, è quasi finito in Arabia Saudita

Rodrigo Mora è ormai da anni una rivelazione del Porto: prodotto delle giovanili del club, è diventato il beniamino dei tifosi al Do Dragao grazie alle belle prestazioni nella squadra in cui è cresciuto. Tanto da attirare su di sé le attenzioni di mezza Europa.
Si è parlato per diverso tempo di Manchester United e PSG, ma ora è la Roma ad aver messo gli occhi addosso a Mora. I giallorossi lo vorrebbero in prestito a 5 milioni con diritto di riscatto a 45, venendo così incontro alle richieste del Porto che valuta il ragazzo una cinquantina di milioni.
Ma chi è davvero il diciannovenne che sta scalando le gerarchie nelle preferenze della Roma? E dove potrà arrivare nella propria carriera? Ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui.