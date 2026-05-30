Scaduta la clausola nel contratto di Mourinho: al Real Madrid costerà carissimo riportarlo in Spagna

Come è noto, nel contratto che lega José Mourinho al Benfica era inserita una clausola rescissoria da 7 milioni di euro.

Una clausola che avrebbe potuto far scattare autonomamente ognuna delle due parti, ma che di fatto non ha più valore.

La sua scadenza era infatti fissata alla fine del decimo giorno lavorativo successivo alla fine del campionato portoghese e dunque non ha più valore dalla serata di venerdì.