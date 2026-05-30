Scaduta la clausola nel contratto di Mourinho: al Real Madrid costerà carissimo riportarlo in Spagna

Per gli annunci di rito ci sarà da attendere ancora, ormai però non sembrano esserci più dubbi: il futuro di José Mourinho sarà al Real Madrid.
Lo Special One si appresta a fare un clamoroso ritorno a tredici anni di distanza dalla sua prima avventura con i Blancos, che è però legato ad una condizione fondamentale: la vittoria di Florentino Perez alle prossime elezioni presidenziali.
È stato proprio l'attuale presidente del Real Madrid a rivolere il tecnico lusitano al Bernabeu, ma strapparlo al Benfica costerà molto di più rispetto a quanto inizialmente prospettato.