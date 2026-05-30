Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
Jose MourinhoGetty Images
Leonardo Gualano

Scaduta la clausola nel contratto di Mourinho: al Real Madrid costerà carissimo riportarlo in Spagna

LaLiga
Real Madrid
Calciomercato
Benfica
Primeira Liga

Le elezioni presidenziali hanno dilatato i tempi e complicato i piani del Real Madrid: non basteranno più i 7 milioni iniziali per il ritorno di Mourinho.

Pubblicità

Per gli annunci di rito ci sarà da attendere ancora, ormai però non sembrano esserci più dubbi: il futuro di José Mourinho sarà al Real Madrid.

Lo Special One si appresta a fare un clamoroso ritorno a tredici anni di distanza dalla sua prima avventura con i Blancos, che è però legato ad una condizione fondamentale: la vittoria di Florentino Perez alle prossime elezioni presidenziali.

È stato proprio l'attuale presidente del Real Madrid a rivolere il tecnico lusitano al Bernabeu, ma strapparlo al Benfica costerà molto di più rispetto a quanto inizialmente prospettato.

  • SCADUTA LA CLAUSOLA RESCISSORIA

    Come è noto, nel contratto che lega José Mourinho al Benfica era inserita una clausola rescissoria da 7 milioni di euro.

    Una clausola che avrebbe potuto far scattare autonomamente ognuna delle due parti, ma che di fatto non ha più valore.

    La sua scadenza era infatti fissata alla fine del decimo giorno lavorativo successivo alla fine del campionato portoghese e dunque non ha più valore dalla serata di venerdì.

    • Pubblicità
  • Florentino PerezGetty Images

    15 MILIONI PER RIPORTARE MOURINHO A MADRID

    Come spiegato da 'A Bola', visto che la clausola rescissoria inserita nel contratto di José Mourinho non ha più valore, la cifra per liberarlo dal Benfica è più che raddoppiata.

    Il Real Madrid infatti, per assicurarsi il ritorno dello Special One, dovrà ora pagare una penale per la rescissione unilaterale del contratto.

    Questo vuol dire che, nel caso in cui Florentino Perez dovesse vincere le elezioni, nelle casse del Benfica dovranno essere versati ben 15 milioni di euro.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL RUOLO DI JORGE MENDES

    A recitare un ruolo importante nella trattativa è stato Jorge Mendes.

    Il potentissimo agente portoghese, infatti, ha fatto in modo di mediare un accordo tra le parti.

    José Mourinho ha già trovato da tempo un'intesa con Florentino Perez per un contratto triennale, ma potrà apporvi la firma solo dopo il 7 giugno, ovvero dopo le elezioni presidenziali che vedono proprio l'attuale numero uno del Real Madrid favorito sullo sfidante Enrique Riquelme.

  • West Ham United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL SOSTITUTO DI MOURINHO AL BENFICA

    Il ruolo di Jorge Mendes è stato fondamentale anche perché ha consentito al Benfica di individuare subito il sostituto di José Mourinho: Marco Silva.

    Le parti non hanno ancora trovato un accordo definitivo né dal punto di vista economico né dal punto di vista della programmazione, ma tutto lascia pensare che il discorso sia in discesa.

    Il Fulham gli ha offerto un rinnovo da 7,5 milioni a stagione, mentre il Benfica potrebbe spingersi al massimo fino a quota 5 milioni, ma la cosa non è vista come un ostacolo insormontabile.

    Il club portoghese potrà comunque comunicare il nome del suo nuovo allenatore solo dopo l'addio di Mourinho.

  • Pubblicità
    Pubblicità