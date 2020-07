Serie A, le partite di oggi: orari, diretta tv e streaming

Oggi continua la 36ª giornata di Serie A, occhi puntati su Genoa-Inter: gli orari delle partite e dove vederle in tv e streaming.

La 36ª giornata di prosegue oggi con tre gare: il già retrocesso ospita il , mentre in serata il cerca riscatto contro il .

Gli occhi però sono puntati soprattutto sul 'Ferraris' dove il , che deve ancora conquistarsi la salvezza, affronterà l' che spera di accorciare sulla .

La partita Brescia-Parma sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Sarà possibile seguire Brescia-Parma anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno vederla mediante Sky Go sia su dispositivi mobili, quali tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Per tutti ci sarà inoltre l'opzione Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Altre squadre

Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato: il Brescia infatti è già matematicamente retrocesso, mentre il Parma ha conquistato la salvezza battendo il Napoli nell'ultimo turno.

La sfida che vedrà opposte Genoa ed Inter sarà trasmessa in diretta e esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 del satellite). la partita sarà trasmessa anche in streaming. Gli abbonati di Sky, potranno quindi seguire Genoa-Inter anche attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora pc e notebook, tramite Sky Go. Altra opzione per poter seguire Genoa-Inter in streaming è rappresentata da Now Tv.

Il Genoa, attualmente quart'ultimo con quattro punti di vantaggio sul , deve vincere per avvicinarsi ulteriormente alla salvezza mentre l'Inter spera di fare bottino pieno per mettere pressione alla Juventus.

Napoli-Sassuolo è un'esclusiva DAZN: in tv la sfida sarà visibile su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky disponibile per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN. In streaming, la gara tra il Napoli e il Sassuolo andrà in onda su DAZN tramite il sito ufficiale o l'app: occorrerà sottoscrivere un abbonamento e utilizzare smart tv, pc, smartphone, tablet, oppure console PS4 o XBox. L'alternativa, consiste nel collegare il computer - connesso al sito di DAZN - al televisore utilizzando un cavo ad alta definizione oppure tramite dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Il Napoli, reduce dalla sconfitta di Parma, è già sicuro del posto nella prossima grazie alla vittoria della Coppa mentre il Sassuolo ha perso definitivamente il treno europeo a causa della sconfitta casalinga contro il .