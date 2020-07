Brescia-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brescia, già retrocesso in Serie B, ospita il Parma nel 36° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BRESCIA-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 25 luglio 2020

25 luglio 2020 Orario: 17.15

17.15 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Brescia di Diego López, già matematicamente retrocesso in Serie B, ospita il Parma di Roberto D'Aversa nella 36ª e terzultima giornata di . I lombardi sono penultimi in classifica con 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 23 sconfitte, gli emiliani, invece, si trovano a metà classifica a quota 43, con un cammino di 12 vittorie, 7 pareggi e 16 sconfitte, e possono ambire a chiudere la stagione fra le prime 10.

I ducali conducono nelle statistiche per quanto riguarda i 9 precedenti in Serie A fra le due squadre giocati in casa della Leonessa: 4 sono infatti i successi dei gialloblù, a fronte di 3 vittorie del Brescia e di 2 pareggi. I due incroci più vicini, tuttavia, si sono conclusi con una vittoria delle Rondinelle: l'affermazione dei ducali in trasferta manca dal 2 novembre 2003 (2-3 con i goal di Matuzalem e Di Biagio per i lombardi, di Morfeo, Marchionni e Gilardino per gli emiliani di Prandelli).

Nelle ultime 4 giornate il Brescia ha ottenuto 3 sconfitte, fra cui l'ultima con il Lecce che l'ha condonnato alla Serie B, e una vittoria sulla , il Parma invece è reduce da un pareggio, 2 sconfitte consecutive e la recente vittoria casalinga sul Napoli.

Alfredo Donnarumma è il miglior marcatore dei lombardi con 7 goal all'attivo, mentre il danese Andreas Cornelius, che non sarà della gara per infortunio, è il bomber stagionale del Parma con 11 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Brescia-Parma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BRESCIA-PARMA

Brescia-Parma si giocherà il pomeriggio di sabato 25 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 20ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 17.15.

La partita Brescia-Parma sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Sarà possibile seguire Brescia-Parma anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno vederla mediante Sky Go sia su dispositivi mobili, quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Per tutti ci sarà inoltre l'opzione Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti, offre fra i diversi contenuti sportivi anche la visione delle partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà modo ai suoi lettori di seguire l'anticipo Brescia-Parma anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi sul portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio fino al termine del match.

Diego López dovrebbe riproporre il 4-4-2 visto nelle ultime settimane. Davanti al portiere Joronen, a destra è squalificato Sabelli: al suo posto potrebbe agire uno fra Mateju e Semprini, con l'altro sulla corsia opposta. In mezzo il tandem formato da Chancellor e Papetti. A centrocampo Spalek e Zmrhal presidieranno le due fasce, mentre Dessena e Tonali saranno i due interni. Davanti la coppia Torregrossa-Alfredo Donnarumma.

D'Aversa dovrà fare i conti con i numerosi infortuni e in particolare con un centrocampo ridotto all'osso. Dubbio proprio per questo anche sul piano tattico, dove non è da escludere il passaggio al 4-4-2. Nell'ipotesi di una conferma del 4-3-3, nel tridente offensivo dovrebbero rivedersi dal 1' Inglese nel ruolo di centravanti e Kulusevski e Gervinho ai suoi lati come esterni offensivi. In mediana out contemporaneamente Scozzarella, Kucka ed Hernani: Grassi potrebbe operare da playmaker, con l'innesto di Barillà nel ruolo di mezzala destra e la conferma di Kurtic come mezzala sinistra. Dietro, con Sepe fra i pali, Darmian e Giuseppe Pezzella agiranno da terzini. In mezzo ballottaggio fra Iacoponi e Dermaku per affiancare Bruno Alves.

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Mateju, Chancellor, Papetti, Semprini; Spalek, Dessena, Tonali, Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Barillà, Grassi, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.