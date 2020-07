Napoli-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli riceve la visita di un Sassuolo tagliato fuori dalla corsa all'Europa: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

NAPOLI-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: sabato 25 luglio 2020

• Orario: 21:45

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

Entrambe sconfitte nell'ultimo turno di campionato, Napoli e Sassuolo si sfidano in una gara che ha poco da dire nella fisionomia complessiva del campionato. La squadra di Gattuso è già ai gironi di dopo aver vinto la Coppa , mentre quella di De Zerbi ha matematicamente abbandonato i sogni di entrare in Europa.

La condizione di serenità di Napoli e Sassuolo è testimoniata dai risultati recenti delle due formazioni, che dopo il lockdown hanno ottenuto risultati particolarmente positivi. Anche se, come detto, nell'ultima giornata di campionato entrambe sono uscite dal campo senza punti.

La gara d'andata si è disputata al Mapei Stadium di Reggio Emilia lo scorso 22 dicembre, tre giorni prima di Natale: in quell'occasione a prevalere è stato il Napoli, vincente per 2-1 nel recupero grazie a un'autorete di Obiang. Era quello il primo successo di Gattuso sulla panchina dei partenopei.

Tutto su Napoli-Sassuolo: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-SASSUOLO

Il match tra Napoli e Sassuolo si gioca sabato 25 luglio 2020 allo stadio 'San Paolo' di Napoli: calcio d'inizio programmato alle ore 21:45.

Napoli-Sassuolo è un'esclusiva DAZN, che detiene i diritti di tre partite delle dieci previste in ogni giornata di : in la sfida sarà visibile su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky disponibile per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN.

In , la gara tra il Napoli e il Sassuolo andrà in onda su DAZN tramite il sito ufficiale o l'app: occorrerà sottoscrivere un abbonamento e utilizzare smart tv, pc, smartphone, tablet, oppure console PS4 o XBox.

L'alternativa, consiste nel collegare il computer - connesso al sito di DAZN - al televisore utilizzando un cavo ad alta definizione oppure tramite dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

IN DIRETTA SU GOAL

Napoli-Sassuolo sarà disponibile anche su Goal in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni più importanti della gara di Fuorigrotta.

Il Napoli ritrova Milik dopo la squalifica: il polacco, considerate anche le condizioni fisiche non perfette di Mertens, tornerà al centro del tridente assieme a Insigne e a uno tra Callejon e Politano. In mezzo al campo sono destinati a rientrare dal primo minuto Lobotka e Zielinski. Hysaj spera di prendere il posto di uno tra Di Lorenzo e Mario Rui, Manolas quello di Maksimovic.

Sassuolo incerottato e privo di vari elementi: in primis Boga, uscito per infortunio nella gara contro il . Out anche Bourabia, espulso coi rossoneri e dunque squalificato. In difesa rientra però Ferrari, che potrebbe prendere il posto di Peluso accanto a Marlon. I giovani Haraslin e Raspadori sono in lizza per una maglia da titolare.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.