Napoli-Eintracht, l'ex calciatore Sertic tra gli scontri: "Ho preso qualche botta"

In Ligue 1 con Marsiglia e Bordeaux, ora commentatore televisivo, è finito suo malgrado in una rissa tra tifosi azzurri e tedeschi.

Due facce di Napoli. Quella gioisa, per la prima qualificazione ai quarti di Champions. Quella sgomenta, per quanto accaduto a poche ore dalla sfida contro l'Eintracht: guerriglia a Piazza del Gesù. Ultras del team tedesco e azzurri: lancio di oggetti, auto distrutte, intervento della polizia a riportare tutto alla normalità.

Un caos generato dall'arrivo dei tifosi tedeschi nonostante il no del prefetto all'ingresso degli stessi allo Stadio Maradona. Caos che ha coinvolto anche Gregory Sertic, ex attaccante di Bordeaux e Marsiglia, ora commentatore per la tv francese (Canal +).

Ritiratosi nel 2020 per i troppi problemi fisici, Sertic è diventato un commentatore, inviato a Napoli per il ritorno degli ottavi di Champions. Capitato nel bel mezzo degli scontri, andati in scena dunque anche in altri parti della città, l'opinionista francese è riuscito a scamparla dopo essersela vista brutta.

"Quando sono arrivato a 500 metri dallo stadio mi sono trovato in una rissa tra tifosi tedeschi e italiani, devono avermi preso per un tedesco. Purtroppo ho preso qualche botta ma ora sto bene ed è la cosa più importante".

Sertic ha appeso gli scarpini al chiodo dopo l'ultima esperienza da calciatore con lo Zurigo, diventando subito uno dei più importanti commentatori di Canal Plus. Finendo, suo malgrado, anche nella battaglia cittadina tra i tifosi del napoli e quelli dell'EIntracht Francoforte.