Roma-RKC Waalwijk 3-0: Abraham, El Shaarawy e Zaniolo regalano a Mourinho l'ultima vittoria

Vittoria per la Roma nell'ultima amichevole: a segno Abraham, El Shaarawy e Zaniolo. Prossimo impegno in Serie A contro il Bologna.

La Roma di Mourinho chiude il ritiro in Portogallo con la vittoria in amichevole contro l'RKC Waalwijk, formazione olandese (attualmente decima in Eredivisie) battuta 3-0 ad Albufeira.

Si è trattato della quinta e ultima amichevole per i giallorossi, che riscattano così l'ultimo pesante k.o. contro il Cadice. Prima erano arrivati il successo di misura contro il Casa Pia e i pareggi contro le formazioni giapponesi Nagoya (0-0) e Yokohama (3-3).

Contro il Waalwijk, Mourinho parte con la difesa a quattro con Kumbulla e Ibanez centrali. In mezzo c'è Matic con Bove, davanti El Shaarawy, Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Abraham.

È proprio il numero 9 ad aprire le danze contro la formazione olandese: l'attaccante va via sulla sinistra, scambia con El Shaarawy e da dentro l'area infila Pereira in uscita con un destro al volo. Al 3' è già 1-0 per la squadra di Mourinho.

Molto pimpante Zaniolo che cerca più volte il guizzo dalla destra, ma è Jozefzoon a sprecare la seconda palla-gol del match sparando alto a tu per tu con Rui Patricio dopo una rapida ripartenza.

Il Waalwijk non sta a guardare e si rende ancora pericoloso con Clement, ma il suo tocco sotto attraversa tutta la linea di porta prima di venire allontanato da Kumbulla.

La Roma si rivede in avanti con Zaniolo che insacca dopo l'imbucata di Pellegrini, ma il numero 22 era in fuorigioco. Il centrocampista ci mette solo un minuto a tornare sul tabellina, saltando Pereira e regalando il pallone del 2-0 a El Shaarawy che da pochi passi non può sbagliare. Gol e assist per il Faraone, la Roma è avanti di due reti.

Il terzo gol lo sfiora due minuti dopo Zalewski, ma il suo destro a giro si stampa sul palo opposto. L'ultima emozione del primo tempo è una bella combinazione Zaniolo-El Shaarawy-Pellegrini, con il capitano giallorosso che conclude di un soffio a lato.

Nel secondo tempo pronti via e la Roma, appena passata a tre in difesa, cala il tris: retropassaggio errato della difesa olandese, Abraham recupera palla e serve Zaniolo per il 3-0.

Diversi errori per la difesa del Waalwijk in fase di uscita: si rendono pericolosi anche Cristante e Pellegrini, ma Pereira si fa trovare pronto.

Girandola di cambi da entrambe le parti al 60': per la Roma gli unici titolari ancora in campo sono Kumbulla e Abraham. Dentro i vari Volpato, Camara, Shomurodov e Vina.

Da qui alla fine, a risultato acquisito, il ritmo si abbassa e c'è spazio per qualche sussulto degli olandesi: ci prova Bel Hassani da calcio di punizione, la mira non è precisa. Al 74' un episodio chiave: va giù in area Kujpers trattenuto da Kumbulla, per Branzao è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Seuntjens che spiazza Rui Patricio ma che colpisce in pieno la traversa, con la palla che rimbalza sulla linea prima di venire messa in angolo da Karsdorp. Si salva il portiere giallorosso, che sull'azione successiva mette i guantoni in uscita ancora su Seuntjens.

Questa è l'ultima emozione del match: la Roma batte l'RKC Waalwijk 3-0 e chiude con un rotondo successo l'ultima amichevole del mini-ritiro portoghese. Ora la truppa di Mourinho tornerà in Italia per preparare al meglio il primo impegno in Serie A del nuovo anno all'Olimpico contro il Bologna.

ROMA-RKC WAALWIJK, IL TABELLINO

ROMA-RKC WAALWIJK 3-0

MARCATORI: 3' Abraham (R), 19' El Shaawary (R), 48' Zaniolo (R)

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio (79' Boer); Celik (46' Karsdorp), Kumbulla, Ibanez (61' Vina), Zalewski (46' Spinazzola); Bove (61' Camara), Matic (46' Cristante); Zaniolo (61' Shomurodov), Pellegrini (61' Volpato), El Shaarawy (46' Mancini); Abraham. All. Mourinho.

RKC WAALWIJK (3-5-2): Pereira; Adewoye (60' Kuijpers), van den Buijs (46' Augustijns), Nieuwpoort (60' Wouters); Lelieveld (46' Bakari), Oukili (60' Felida), Anita, Vroegh (46' Bel Hassani), Lutonda (76' Lokesa); Clement (60' Biereth), Jozefzoon (60' Gaari). All. Oosting.

Arbitro: Brazao

Ammoniti: Bove (R), Seuntjens (W), Cristante (R)

Espulsi: nessuno