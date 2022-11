Roma senza goal in Giappone: 0-0 col Nagoya Grampus

Si chiude a reti inviolate la prima amichevole della Roma in terra nipponica: poche emozioni contro il Nagoya Grampus.

La tournée in Giappone della Roma si è aperta con il pareggio in amichevole contro il Nagoya Grampus. I giallorossi hanno chiuso con uno 0-0 avaro di emozioni il primo test in terra nipponica.

Per l'occasione, Mourinho si è presentato con il tradizional abito tattico del 3-5-2: Svilar in porta, difesa a tre con Ibanez, Smalling, Kumbulla, Missori, Tahirovic, Matic, Bove e El Shaarawy a completare la linea mediana a sostegno del tandem d'attacco composto da Cherubini e Abraham.

Diverse le soluzioni provate dai capitolini, mai in grado, però, di trovare la combinazione vincente per sbloccare il risultato.

Nella ripresa, poi, spazio alla consueta girandola di cambi che ha visto l'ingresso in campo di Celik, Shomurodov, Camara, Volpato, Keramitsis e Tripi.

La Roma tornerà in campo lunedì in vista del secondo test in terra nipponica contro gli Yokohama Marinos.