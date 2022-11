Rimonta spettacolare della Roma contro gli Yokohama Marinos: finisce 3-3

Secondo pareggio in altrettante gare per la Roma nella sua tournée giapponese: i giallorossi riprendono gli Yokohama Marinos sul 3-3.

Si chiude con un secondo pareggio la breve tournée nipponica della Roma. La compagine giallorossa, che nella sua prima uscita non era andata oltre 0-0 contro il Nagoya Grampus, impatta per 3-3 i campioni del Giappone degli Yokohama Marinos, grazie ad una grande rimonta nel finale.

Al National Olympic Stadium di Tokyo, Mourinho manda inizialmente in campo una squadra schierata con un 3-5-2 nel quale Tahirovic, Matic e Camara compongono il terzetto di mediana, mentre in attacco è El Shaarawy ad agire a supporto di Abraham.

I Marinos partono decisamente meglio e al 9’ trovano il vantaggio quando è Eduardo a sfruttare un cross dalla sinistra e a trafiggere Svilar con un colpo di testa. Sotto di una rete di giallorossi faticano a reagire e al 30’ sono chiamati anche a fare i conti con l’infortunio muscolare occorso a Tahirovic (il talento svedese è parso visibilmente dolorante all’uscita dal campo).

Al 45’ il raddoppio dei nipponici arriva grazie ad una sfortunata autorete di Svilar che devia nella propria porta un pallone calciato da Nishimura e respinto dal palo.

Nella ripresa, al 69’, la Roma si rimette in carreggiata grazie ad un bel goal di sinistro di Zaniolo, dopo un’ottima giocata di Volpato. appena quattro minuti più tardi però i Marinos passano di nuovo e lo fanno con una grande conclusione di Matsubara.

La partita a questo punto sembra virtualmente chiusa, ma la Roma non demorde ed anzi nelle fasi finali trova la forza per rimontare. Prima è Ibanez all’84’ ad accorciare di nuovo con una bordata dall’interno dell’area avversaria e poi, in pieno recupero, al 93’, ci pensa Shomurodov a fissare il risultato sul definitivo 3-3 con un tocco da distanza ravvicinata.