Il Galles ha bisogno di Ramsey: a riposo per essere al top in finale playoff

Il centrocampista, al pari di Bale, non è stato portato nemmeno in panchina per la Nations League: fondamentali per arrivare ai Mondiali.

Aaron Ramsey e Gareth Bale non risultano essere nemmeno in panchina nella sfida tra il Galles e la Polonia, primo match della Nations League 2022/2023. Entrambi non al meglio, sono rimasti ai box in vista della più importante partita che attende i britannici, domenica.

Il Galles, infatti, attende la vincente tra Scozia e Ucraina, semifinale di playoff valida per le qualificazioni ai Mondiali: la rappresentativa guidata da Page si giocherà in finale con una delle due l'accesso a Qatar 2022, così da completare il quadro delle Nazionali europee.

Bale, reduce dall'addio al Real Madrid in seguito alla quinta Champions League vinta, è stato risparmiato dal commissario tecnico Page per il match d'esordio di Nations League, importante certo, ma non essenziale come la finale dei playoff Mondiali.

Lo stesso discorso riguarda un Ramsey che non ha certo vissuto una primavera esaltante con i Rangers, visto l'errore dal dischetto in finale di Europa League e la panchina in finale di Coppa di Scozia, andata proprio al team di Glasgow. Entrambi non sono stati certo fondamentali per i successi dei rispettivi club, ma in Nazionale il discorso cambia.

Nel cammino verso la finale dei Mondiali, infatti, Bale e Ramsey sono stati tra i migliori interpreti del Galles: coccolati, rispettati ed imprescindibili. Completamente diversi rispetto ai match con i club, trasformati dal proprio senso di appartenenza per una selezione oramai di consueto outsider tra le grandi.

Ramsey ha segnato tre goal nelle ultime cinque sfide che hanno portato il Galles alla finale dei playoff Mondiali, mentre Bale si è spinto fino a cinque in sole quattro partite. I numeri parlano chiaro.

"La partita più importante sarà domenica, non sarebbe saggio per noi correre dei rischi" ha detto il ct Page prima della gara contro la Polonia. La Nations League non è composta da una gara unica e potrà essere inseguita tra giugno e settembre per i futuri Europei e Mondiali.

Gli attuali Mondiali qatarioti sono il presente. Tutt'altra cosa: non si potrà sbagliare, con Bale e Ramsey in campo.