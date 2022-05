"Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore".

Eppure quell'istante in cui ha accarezzato la sfera - posizionata sul dischetto a undici metri dalla linea della porta di Kevin Trapp - Aaron Ramsey lo rivivrà più volte nella sua mente. Quel momento preciso in cui ha calciato a incrociare rasoterra, trovando l'opposizione dell'estremo difensore tedesco dell'Eintracht Francoforte.

Probabilmente non cambierà il giudizio sulla sua carriera, fatta di alti e bassi a causa di frequenti problemi fisici ma con otto trofei tra Arsenal e Juventus in bacheca.

L'errore di Siviglia, però, pesa. Il rigore sbagliato ha spento i sogni di gloria dei Rangers Glasgow di Giovanni Van Bronckhorst, arrivati a un passo dal realizzare il sogno di vincere l'Europa League. Un percorso interrotto sul più bello, a pochi centimetri dal traguardo. La chiusura di un cerchio a dieci anni di distanza dal fallimento e la cancellazione della società, con la ripartenza dalla 4ª serie nella stagione successa.

A risolvere la finalissima dello stadio 'Ramon Sanchez-Pizjuan' di Siviglia è stato proprio l'errore commesso dagli undici metri da Ramsey. L'unico di una serie di dieci rigori praticamente perfetti, con la mancata trasformazione del gallese a determinare il successo della squadra di Glasner.

E dire che il centrocampista ex Arsenal e di proprietà della Juventus era entrato a pochi minuti dai calci di rigore, ed esattamente al 118' al posto di Sakala, proprio per essere inserito nella lista di coloro che si sarebbero presentati sul dischetto per affrontare Trapp...

Quarto della lista dei Rangers, Ramsey ha tradito le attese con una conclusione debole e leggermente a incrociare che ha trovato l'ottima opposizione di Trapp. Il portiere tedesco ha scelto l'angolo giusto, prima di respingere con i piedi il tentativo del gallese. Un intervento che è risultato decisivo - dopo la trasformazione di Santos Borré - nella vittoria dell'Europa League dell'Eintracht Francoforte.

Le lacrime in comune, ma con significati completamente opposti. Quelle di gioia dei tedeschi, che portano a casa il secondo titolo europeo dopo la Coppa Uefa del 1980. Quelle di delusione e amarezza dei 'Gers', arrivati a un passo dalla storia con il sogno che si è interrotto proprio sul più bello. La doppia faccia dello sport, che sa far toccare il cielo con un dito e scendere agli inferi per qualche ora, giorno o settimana dopo una delusione profonda.

Proprio come quella vissuta da Ramsey, decisivo in negativo per i Rangers nella notte di Siviglia. Una serata in cui poteva essere l'eroe, ma che lo ha catapultato 'all'inferno'. Una questione di undici metri o forse pochi centimetri...